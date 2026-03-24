WM 2026 - 35 Spieler im England-Kader: Was hat Thomas Tuchel vor?

ran Fußball Frankreich-Stars am Kochen! Fashionshow oder Nationalmannschaft? Videoclip • 01:36 Min Link kopieren Teilen

Thomas Tuchel hat den England-Kader für die letzte Länderspielpause vor dem Start der Weltmeisterschaft im Juni bekanntgegeben - und dabei für reichlich Verwirrung gesorgt. Was hat es mit dem XXL-Kader von Tuchel auf sich?

Seit über einem Jahr ist Thomas Tuchel Trainer der englischen Nationalmannschaft. Bis auf eine Testspiel-Niederlage gegen den Senegal gab es ausschließlich Siege für den ehemaligen Bayern-Trainer, in der WM-Qualifikation kassierte man zudem kein einziges Gegentor. Borussia Dortmund: Wie gut passt Kehl-Nachfolger Nils-Ole Book zum BVB? Im Sommer steht für Tuchel mit der Weltmeisterschaft das erste große Turnier an. Mit dem jüngsten Kader hat der 53-Jährige allerdings für reichlich Verwirrung gesorgt. Der Grund: Er nominierte insgesamt 35 Spieler.

Den Grund dafür erklärte er auf der anschließenden Pressekonferenz: "Wir haben beschlossen, zwei Gruppen zu bilden." Eine erste, verkleinerte Gruppe soll das Spiel gegen Uruguay bestreiten. Anschließend sollen "zehn bis elf Spieler" wieder abreisen. Die anreisenden und sich bereits im Training befindlichen Spielern sollen dann den Kader für das zweite Spiel gegen Japan bilden. Trotz der Größe des Kaders fehlt Trent Alexander-Arnold im Aufgebot. Dazu sagte Tuchel: "Ich weiß sehr genau, was Trent der Mannschaft geben kann. Ich kenne seine Qualitäten in- und auswendig. Es ist eine harte Entscheidung gegen ihn, ebenso wie gegen Ollie Watkins oder Luke Shaw. Aber solche sportlichen Abwägungen gehören zum Job."

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