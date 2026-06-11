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WM-Eröffnungsfeier 2026 jetzt live im Ticker: Show im Aztekenstadion mit Superstar Shakira und Co.
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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WM 2026: Eröffnungsshow enthüllt! Erste Bilder aus Aztekenstadion
Videoclip • 01:05 Min
Am Donnerstagabend beginnt die Fußball-WM 2026 offiziell. Mit ran könnt ihr die Eröffnungsfeier im Liveticker mitverfolgen.
Der Startschuss zur Fußball-WM 2026 fällt am Donnerstagabend ab 21:00 Uhr mit dem Eröffnungsspiel zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Joyn-Livestream).
Schon davor gibt es ab 19:30 Uhr im Aztekenstadion von Mexiko City die offizielle Eröffnungsfeier der WM 2026 (im kostenlosen Joyn-Livestream).
Im Rahmen der Eröffnungsfeier in Mexiko City wird Superstar Shakira zusammen mit Burna Boy den WM-Song "Dai Dai" präsentieren. Die FIFA setzt bei der Eröffnungsfeier in Mexiko auf eine Ansammlung an internationalen und einheimischen Künstlern.
In weiterer Folge wird es auch noch Eröffnungsfeiern in Toronto (Kanada) am 12. Juni um 19:30 Uhr und Los Angeles (USA) am 13. Juni um 1:30 Uhr geben.
Bei ran könnt ihr die Eröffnungsfeier vor dem ersten WM-Spiel in Mexiko City im Liveticker mitverfolgen.
WM-Eröffnungsfeier 2026 hier kostenlos streamen
+++ Update: 19:59 Uhr: Das war es mit der Eröffnungsfeier +++
Nun ist die Eröffnungsfeier in Mexiko City zu Ende. Vielen Dank fürs Mitlesen.
+++ Update: 19:57 Uhr: Feuerwerk zum Abschluss +++
Zum Ende der Performance von Shakira wird vom Dach des Stadions ein Feuerwerk gestartet und zwar in den mexikanischen Landesfarben.
+++ Update: 19:53 Uhr: Superstar Shakira singt ihren WM-Song "Dai Dai" +++
Die Kolumbianerin präsentiert im Aztekenstadion als Highlight dieser Eröffungsfeier den offiziellen WM-Song.
+++ Update: 19:49 Uhr: Danny Ocean Tyla tritt auf +++
Nun hat der in Lateinamerika berühmte Sänger Danny Ocean Tyla seinen Auftritt bei der WM-Eröffnungsfeier. Danach ist Popsängerin Belinda an der Reihe.
+++ Update: 19:44 Uhr: Tanzeinlage eröffnet die Zeremonie +++
Nun geht es mit einer Tanzeinlage in die eigentliche Zeremonie. Die Eröffnungsfeier stehen unter dem Leitgedanken "Three nations, one celebration".
+++ Update: 19:41 Uhr: Alles ist vorbereitet +++
Auf dem Rasen sind die Vorbereitungen für die Eröffnungszeremonie schon abgeschlossen, nun beginnt die Feier mit einem Video-Clip, das die Vielfalt der mexikanischen Kultur präsentiert.
+++ Update: 19:35 Uhr: Die Eröffnungsfeier geht los +++
Nun beginnt im Aztekenstadion in Mexiko City die erste von drei Eröffnungsfeiern der WM 2026. Die weiteren Zeremonien finden in Toronto bzw. Los Angeles statt.
+++ Update: 18:15 Uhr: Bald geht die Eröffnungsfeier los +++
Die Eröffnungsfeier in Mexiko City beginnt am 11. Juni, ab 19:30 Uhr im berühmten Aztekenstadion. Dort findet anschließend ab 21:00 das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika statt.
Mit dieser Begegnung wurde einst auch schon die WM 2010 eröffnet, damals mit Gastgeberland Südafrika. Auch bei der damaligen WM präsentierte Shakira mit "Waka Waka" den offiziellen WM-Song.
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