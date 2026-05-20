DFB-Kader ohne Bisseck: Darum ergibt Nagelsmanns Verzicht keinen Sinn - Kommentar

:newstime Neuer-Hammer steht wohl bevor Videoclip • 01:47 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Bei der WM 2026 wird ein Name im DFB-Team offenbar fehlen: Yann Aurel Bisseck. Dabei hätte es der Innenverteidiger mehr als verdient - bringt er doch mehr als nur fußballerische Qualität mit. Ein Kommentar.

- Anzeige -

- Anzeige -

DFB-Team: Bisseck hat das Sieger-Gen Dass Bisseck ein herausragender Innenverteidiger ist, daran gibt es nicht die geringsten Zweifel. Inter-Trainer Cristian Chivu ist ein großer Fan des deutschen Nationalspielers. Es wäre sein erstes Turnier mit dem DFB-Team gewesen, überhaupt hat er bisher nur ein Länderspiel auf dem Buckel. Bisseck dürfte sich, ungeachtet seiner Einsatzzeit, wie ein kleines Kind an Heilig Abend auf das Turnier und die unvergleichbare Erfahrung gefreut haben. Zudem weiß der Verteidiger, wie man Titel gewinnt. Mit Inter Mailand gewann er in dieser Saison das Double aus Meisterschaft und Pokal. Beim 2:0-Erfolg über Lazio Rom stand er 90 Minuten auf dem Platz und hielt das eigene Tor sauber - trotz Gelber Karte in der 6. Minute. Das zeugt von Cleverness und Umsicht. War es bei Spielern des FC Bayern oft ein Argument, dass man Titelerfahrung brauche, - der fairnesshalber nicht von Nagelsmann selbst - gilt das Argumentation in diesem Fall offenbar nicht.

DFB-Team: Bisseck ist der perfekte Kaderspieler Nico Schlotterbeck als bester Linksfuß und Jonathan Tah als bester Rechtsfuß sind in der Abwehrzentrale unumstritten gesetzt. Bisseck hätte im Fall der Fälle nahtlos einspringen können. Was, wenn sich ein Stamminnenverteidiger verletzt? Oder eine Sperre einhandelt? Was, wenn ein Gegner die taktische Umstellung auf eine Dreierkette erfordert? All das kann ein Bisseck übernehmen, das hat er auf allerhöchstem Niveau bei Inter gezeigt. Antonio Rüdiger und Waldemar Anton, die stattdessen offenbar nominiert werden, haben zweifelllos ihre Qualitäten, sie sind jedoch ganz andere Spielertypen. Bisseck kommt über sein Tempo, während Rüdiger und Anton eher mit Kompromisslosigkeit im Zweikampf glänzen. Doch gerade der Real-Star ist oftmals einen Ticken drüber. Bisseck ist deutlich besonnener - Stichwort Pokalfinale gegen Lazio. Nagelsmann sieht dies aber offenbar nicht als ausschlaggebend für eine Nominierung. Es ist eine von vielen Entscheidungen, für die der Bundestrainer die Verantwortung trägt - und im Erfolgsfall auch gefeiert wird. Sollte es jedoch das dritte frühe WM-Aus in Serie geben, dann könnte für das DFB-Team der nächste große Umbruch anstehen. Wer auch immer den dann verantworten wird. Auch interessant: DFB-Team: WM-Kader fliegt Nagelsmann schon vor Bekanntgabe um die Ohren

- Anzeige -