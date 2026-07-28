WM-Pläne der FIFA in der Kritik: "Schadet dem Fußball"

Die FIFA hat Investorenpläne für die Fußball-WM ankündigt. Dafür hagelt es nun aus aller Welt Kritik.

Neben der UEFA haben auch der frühere Weltverbandschef Sepp Blatter und Großbritanniens Premierminister Andy Burnham scharfe Kritik an der FIFA und deren WM-Investorenplan geäußert.

Die "enge Beziehung" zwischen FIFA-Chef Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump habe "eine finanzielle Dimension erreicht, die dem Fußball tief schadet. Niemand hat das Recht, unser Spiel zu verkaufen", schrieb Blatter, der die Kommerzialisierung des Weltverbandes schon während seiner Amtszeit vorangetrieben hatte, am Dienstagabend bei X.

Der neue britische Regierungschef Burnham betonte, dass die WM "kein Produkt" sei. "Sie ist der größte Wettbewerb im Weltsport, und sie war nie jemandes Eigentum. Man kann das Ganze schönreden, wie man will. Sobald man einen Teil davon verkauft hat, hat man sich verkauft", schrieb der Labour-Politiker, Fan des englischen Premier-League-Klubs FC Everton: "Der Fußball gehört den Fans. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben."