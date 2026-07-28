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Premier League: Ilkay Gündogan verrät spektakuläres Angebot von Pep Guardiola

Veröffentlicht:

von Julian Bachmann

ran Fußball

DFB-Team - Dreesen mit Botschaft an Klopp: "Keine Arroganz, Tatsache"

Videoclip • 02:34 Min

Ilkay Gündogan und Pep Guardiola pflegen nach wie vor ein enges Verhältnis. In Zukunft könnten die beiden womöglich als Trainer zusammenarbeiten.

Nach seiner Spielerkarriere will Ilkay Gündogan dem Fußball weiterhin treu bleiben. Diesmal in der Funktion als Trainer.

Den richtigen Ansprechpartner hat der ehemalige DFB-Star jedenfalls. Im "Sky"-Interview verrät Gündogan, dass er mit seinem Ex-Coach Pep Guardiola schon über einen möglichen Job gesprochen hat.

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Rückkehr zum DFB? Das hat Gündogan in Zukunft vor

Aktuell steht der 35-Jährige bei Galatasaray als Spieler unter Vertrag. Das soll sich in naher Zukunft wohl auch nicht ändern: "Ich genieße es gerade noch auf dem Platz zu stehen, Leistung zu bringen, zu trainieren. Ich liebe den Fußball noch aktiv als Spieler. In meinem Kopf würde ich gerne noch ein paar Jahre spielen" erklärt Gündogan im Interview.

Der Plan nach der Spielerkarriere steht dennoch: "Ich habe die B-Lizenz beim Trainerschein schon gemacht. Das habe ich sehr genossen, das hat Spaß gemacht. Diesen Weg möchte ich nach meiner aktiven Karriere einschlagen und ausprobieren", erklärt er.

Dabei ein Comeback beim DFB zu feiern, schließt Gündogan nicht aus: "Ich kann mir das vorstellen – auch für den DFB, in welcher Rolle auch immer." In diese Idee, hätte Guardiolas Vorhaben mit dem Deutschen allerdings nicht gepasst.

"Schätzen uns gegenseitig": Gündogan über Guardiola

Bei Manchester City arbeiteten Guardiola und Gündogan bereits eng zusammen. Unter dem spanischen Trainer war der Deutsche nicht nur absoluter Stammspieler, sondern Kapitän der Mannschaft. Eine Entscheidung, die sich auszahlte.

Im Jahr 2022/23 feierten die beiden die englische Meisterschaft, den englischen Pokal und die Champions-League und krönten sich damit zu Triple-Siegern. Kein Wunder, dass die beiden immer noch im engen Kontakt stehen: "Ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu Pep. Das ist ja offensichtlich. Wir sind weiter im Austausch, schätzen uns gegenseitig sehr", betont Gündogan. Der Mittelfeldspieler verrät zudem, dass in kürzester Vergangenheit, beide über einen gemeinsamen Amtsantritt nachdachten.

Co-Trainer von Italien und Pep Guardiola

Gündogan offenbart, dass wenn Guardiola die italienische Nationalmannschaft übernommen hätte, er ihn gerne als Co-Trainer gehabt hätte.

Ein Angebot, über das sich der 35-Jährige ernsthafte Gedanken machte. Glücklicherweise nicht allzu lange, da Guardiola den Job ablehnte: "Er hat es ja jetzt nicht gemacht. Am Ende auch gut für mich, damit ich noch nicht diese Entscheidung treffen muss."

In Zukunft mit der spanischen Trainer-Legende zusammenzuarbeiten, könnte sich Gündogan jedenfalls gut vorstellen: "Das ist eine Variante, die ich mir sehr gut vorstellen kann, aber am Ende wird er auch immer seine eigenen Ideen für die Zukunft haben."

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