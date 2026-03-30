RAN FUSSBALL: U21 U21: Bischof schielt auf WM? Nagelsmann rief bereits an Videoclip • 02:14 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen hart erkämpften, aber verdienten Sieg gegen Ghana. Noten und Einzelkritik der DFB-Auswahl.

Die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem 4:3-Sieg gegen die Schweiz auch ihr zweites WM-Testspiel in diesem Jahr gewonnen. Gegen Ghana erzielten Kai Havertz per Elfmeter kurz vor der Pause und der eingewechselte Deniz Undav in der Schlussphase die Tore für das DFB-Team. Abdu Fatawu traf zum zwischenzeitlich für Ghana. Im letzten Länderspiel vor der Kader-Nominierung am 12. Mai gab Bundestrainer Julian Nagelsmann vielen Spielern noch einmal die Gelegenheit, für sich zu werben. ran hat die Noten und die Einzelkritik.

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Alexander Nübel Bekommt sein "Heimspiel" als Belohnung für Loyalität und Fleiß in den vergangenen Monaten. Verlebt lange Zeit einen ruhigen Abend im eigenen Wohnzimmer. Beim Gegentreffer dann chancenlos. Einen Ball zu halten ist ihm nicht vergönnt. ran-Note: 3

Joshua Kimmich Der Kapitän hat diesmal besonders in der Anfangsphase mehr Ruhe, um sowohl im Zentrum zu wirken als auch Stabilität auf der rechten Verteidigungsposition zu gewährleisten. Klärt beim ersten Besuch der Gäste im deutschen Strafraum (27.). Vorne als "Dauerflanker" mit jeder Menge Beteiligung allerdings ohne direkten Ertrag. Nach Vagnomans Einwechslung schiebt Kimmich dauerhaft in die Mitte, kann aber nicht verhindern, dass sich das Spiel verändert. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Bayern-Star darf sich ein weiteres Mal in der vorgesehenen WM-Innenverteidigung an der Seite von Nico Schlotterbeck einspielen. Offensiv ist er nach seinem ersten Länderspieltor in Basel offenbar auf den Geschmack gekommen. Trifft um ein Haar schon wieder (31.). Hinten allerdings wirkt das Zusammenspiel weiterhin sehr holprig. Zur Halbzeit kriegt Tah eine Pause. ran-Note: 3

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Nico Schlotterbeck Bleibt trotz zweier Patzer in der Schweiz in der Startformation. Seine beste Szene - Klärung in höchster Not (52.) - hat er, weil sein Fehlpass kurz zuvor den ghanaischen Angriff ermöglicht. Es ist eine bezeichnende Szene. Der Dortmunder kann auch gegen einen offensiv extrem limitierten Gegner keine dauerhafte Stabilität liefern. ran-Note: 4

Nathaniel Brown Drittes Länderspiel für den Linksverteidiger und gleich ein ziemlich starkes. Gut als letzter Mann gegen Prince Adu (32.). Über die Seite des Frankfurters brennt wenig an. Auch offensiv immer schnell im Kopf und mit den Beinen. Darf sicher wiederkommen. Ist nicht mehr auf dem Platz, als die Mannschaft in der letzten halben Stunde Probleme bekommt. ran-Note: 2

Pascal Groß Der Rückkehrer bekommt seine Bewährungsprobe im Zentrum. Nutzt sie. Toller Organisator und Ballverteiler, dazu immer wieder mit gutem Riecher im Gegenpressing und Vorstößen in die Spitze. Ähnlich wie bei Brown tut die Auswechslung des Ex-Dortmundes dem deutschen Spiel nicht gut. ran-Note: 2

Angelo Stiller Auch er darf in der heimischen Arena zum zweiten Mal in Folge von Beginn an mitwirken. Macht's an der Seite von Groß solide. Hat zu Beginn ein paar Ungenauigkeiten drin. Kurz vor der Pause provoziert sein Versuch im Sechzehner den Handelfmeter, der zur Führung führt. Nach einer Stunde ist Schluss für ihn. ran-Note: 3

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Kai Havertz Beginnt überraschend auf der rechten Außenbahn und macht das durchaus gut. Bereitet die erste große Chance für Deutschland vor (4.). Kurz darauf kann Adjetej nur per Foul kurz vor dem Strafraum stoppen. Bricht mit dem Halbzeitpfiff den Bann aus elf Metern - 21. Länderspieltor. Danach hat er Schluss. ran-Note: 2

Serge Gnabry Findet in Minute 23 erstmals den Raum für einen Abschluss aus der Distanz, verzieht aber. Es bleibt der einzige des Bayern-Stars, der über weite Strecken seines 45-minütigen Auftritts bemüht aber unauffällig bleibt. ran-Note: 4

Florian Wirtz Nur der Außenpfosten verhindert früh im Spiel das nächste Traumtor des Liverpool-Stars (6.). Später in der ersten Halbzeit trifft er vermeintlich zur DFB-Führung, wird aber zurückgepfiffen. Keine Gala wie gegen die Schweiz, verzichten möchte man auf Wirtz dennoch nicht mehr. ran-Note: 3

Nick Woltemade Soll in der Sturmspitze Selbstvertrauen tanken. Verpasst die Chance darauf aber gleich mehrfach. Nach vier Minuten vergibt er freistehend aus sieben Metern, in Halbzeit zwei trifft er per Kopf die Latte. Legt Wirtz einen auf, steht zuvor aber eine Fußlänge im Abseits. Hatte in diesem Stadion schon glücklichere Auftritte. ran-Note: 5

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Lennart Karl Kommt für Havertz nach dem Pausentee und übernimmt dessen Job auf der rechten Seite. Absolut belebendes Element. Immer wieder mit beeindruckenden Dribblings und unbekümmerten Antritten. Punktgenaue Flanke vor Woltemades Lattenkopfball. Vergibt kurz vor Schluss die Riesenchance auf sein erstes Länderspieltor. ran-Note: 3

Antonio Rüdiger Ersetzt Tah zu Beginn der zweiten Halbzeit. Verteidigt in den Zweikämpfen rigoros wie gewohnt. Auch der Real-Star kann der deutschen Abwehrreihe aber keine wirkliche Stabilität verleihen. Immer wieder kommen die Ghanaer durch. ran-Note: 4

Deniz Undav Wird vom Publikum schon in Halbzeit eins durchgehend per Sprechchor gefordert. Riesenjubel dann, als er in Minute 46 tatsächlich mit von der Partie ist. Lange fast unsichtbar, dann aber doch aus dem Nichts mit dem Siegtreffer (88.). ran-Note: 2

Josha Vagnoman Kommt für seinen Vereinskollegen Stiller ins Spiel, geht aber auf Kimmichs Position hinten rechts. Führt sich dort katastrophal ein. Ghanas Ausgleich geht auf den Stuttgarter, der sich viel zu einfach überlaufen lässt. Danach etwas stabiler, aber nicht gut. ran-Note: 5

Chris Führich Kriegt eine halbe Stunde auf der linken offensiven Position an Stelle von Wirtz. Zeigt einige Ansätze technischer Natur, ohne die ganz große Gefahr zu versprühen. ran-Note: 3

David Raum An Stelle von Brown für die letzte halbe Stunde auf Links unterwegs. Meldet sich gleich mit einem direkten Freistoß an, der sein Ziel nur knapp verfehlt. Danach nicht so auffällig wie noch in der Schweiz. ran-Note: 4

Leon Goretzka Gibt nach seiner Einwechslung (61.) den DFB-Motor im deutschen Spiel. Mit einige starken vorletzten Bällen in den Strafraum der Gäste. Die "WM-Garantie" hat dem Bayern-Star Auftrieb verliehen. ran-Note: 2