La Liga
Real Madrid: Entscheidung bei Jose Mourinho wohl gefallen
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
ran Fußball
Chaos bei Real Madrid - Netz amüsiert sich: "Clash Royale in echt"
Videoclip • 02:00 Min
Jose Mourinho kehrt Berichten zufolge zurück auf die Trainerbank von Real Madrid.
Die Sensation rückt näher! Jose Mourinho scheint tatsächlich sein Comeback als Trainer von Real Madrid zu feiern.
Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Portugiese mit den Verantwortlichen der "Königlichen" auf einen Zweijahresvertrag geeinigt.
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Demnach soll Mourinho nach dem abschließenden Saisonspiel von Real Madrid gegen Athletic Bilbao (Samstag ab 21:00 Uhr im Liveticker) in die spanische Hauptstadt reisen.
Für die Rückkehr nach Madrid verlässt der 63-Jährige seine portugiesische Heimat. Seit September 2025 stand Mourinho bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie. In der Liga blieb er in dieser Saison mit dem Klub zwar ohne Niederlage, belegte nach insgesamt elf Unentschieden aber nur Rang drei hinter Meister FC Porto und dem Stadtrivalen Sporting.
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Jose Morinho vor zweiter Amtszeit bei Real Madrid
Weil Mourinho in Lissabon noch einen gültigen Vertrag besaß, nutzt Real Madrid demnach eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund drei Millionen Euro.
Für den Startrainer wird es die zweite Amtszeit in Madrid werden. Schon von 2010 bis 2013 stand "The Special One" bei Real an der Seitenlinie und gewann unter anderem eine Meisterschaft sowie einmal den spanischen Pokal.
Nach einer verkorksten Saison ohne Titel soll Mourinho das Star-Ensemble wieder in die Spur bringen. In der laufenden Spielzeit bissen sich sowohl Xabi Alonso als auch Alvaro Arbeloa an Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Co. die Zähne aus.
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