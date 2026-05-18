Jose Mourinho kehrt Berichten zufolge zurück auf die Trainerbank von Real Madrid.

Die Sensation rückt näher! Jose Mourinho scheint tatsächlich sein Comeback als Trainer von Real Madrid zu feiern.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich der Portugiese mit den Verantwortlichen der "Königlichen" auf einen Zweijahresvertrag geeinigt.

Demnach soll Mourinho nach dem abschließenden Saisonspiel von Real Madrid gegen Athletic Bilbao (Samstag ab 21:00 Uhr im Liveticker) in die spanische Hauptstadt reisen.

Für die Rückkehr nach Madrid verlässt der 63-Jährige seine portugiesische Heimat. Seit September 2025 stand Mourinho bei Benfica Lissabon an der Seitenlinie. In der Liga blieb er in dieser Saison mit dem Klub zwar ohne Niederlage, belegte nach insgesamt elf Unentschieden aber nur Rang drei hinter Meister FC Porto und dem Stadtrivalen Sporting.