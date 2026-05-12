Fußball
WM 2026: Ärger bei deutschem Auftaktgegner Curacao - Vorgänger von Fred Rutten wird zum Nachfolger
Aktualisiert:von ran.de/SID
ran Fußball
El Clasico: Real Madrid wird zerlegt! Fans finden es "wunderschön"
Videoclip • 01:40 Min
Kurz vor Beginn der WM-Endrunde 2026 gibt es Ärger bei der Nationalmannschaft von Deutschlands Gegner Curacao. Trainer Fred Rutten hat seinen Rücktritt erklärt. Jetzt steht sein Nachfolger fest.
Während sich die meisten Teilnehmer der WM 2026 langsam aber sicher auf die Vorbereitungen auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko konzentrieren, herrscht bei Deutschlands Vorrundengegner Curacao Ärger.
Wenige Wochen vor dem Auftakt ist Nationaltrainer Fred Rutten am Montag von seinem Amt nach nur wenigen Monaten zurückgetreten. Grund dafür sollen Proteste von Spielern und Sponsoren gewesen sein, die sich öffentlich für eine Rückkehr von Ruttens Vorgänger Dick Advocaat eingesetzt hatten.
Diese Aktionen zeigen sich nun wirksam. Wie der Verbandspräsident Gilbert Martina am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, kehrt der Niederländer an die Seitenlinie des WM-Neulings zurück.
Rutten kam überhaupt erst ins Amt, weil Vorgänger Advocaat aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Er wollte sich um seine schwer erkrankte Tochter kümmern. Die Situation um die Tochter Advocaats soll sich mittlerweile aber stabilisiert haben, sodass einer WM-Teilnahme nichts mehr im Weg steht.
Rutten war einvernehmlich zurückgetrehten
"Es darf kein Klima entstehen, das gesunde professionelle Beziehungen innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams untergräbt. Daher ist es ratsam, zurückzutreten", sagte Rutten laut einer Verbandsmitteilung, aus der der "kicker" zitiert.
Der frühere Schalke-Coach hat das Amt als Nationaltrainer erst im Februar 2026 übernommen, unter dem 63-jährigen Niederländer verlor Curacao seitdem mit 0:2 gegen China und mit 1:5 gegen Australien.
Einige Spieler sollen daraufhin mit dem Wunsch auf Verbandspräsident Gilbert Martina zugekommen sein, den Niederländer gleich wieder durch Landsmann Advocaat zu ersetzen.
Mehr News
WM
WM 2026: Schweden verzichtet auf Eintracht-Star Larsson
WM
England: Sorgt Tuchel für ein kurioses Stürmer-Comeback?
WM
Spielplan der Türkei bei der WM 2026: Gegner, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen im Free-TV
WM
Fährt ein HSV-Star unerwartet zur WM?
WM
WM 2026: Neuer Job für Christian Streich
WM
WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale