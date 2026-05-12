Kurz vor Beginn der WM-Endrunde 2026 gibt es Ärger bei der Nationalmannschaft von Deutschlands Gegner Curacao. Trainer Fred Rutten hat seinen Rücktritt erklärt. Jetzt steht sein Nachfolger fest.

Während sich die meisten Teilnehmer der WM 2026 langsam aber sicher auf die Vorbereitungen auf die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko konzentrieren, herrscht bei Deutschlands Vorrundengegner Curacao Ärger.

Wenige Wochen vor dem Auftakt ist Nationaltrainer Fred Rutten am Montag von seinem Amt nach nur wenigen Monaten zurückgetreten. Grund dafür sollen Proteste von Spielern und Sponsoren gewesen sein, die sich öffentlich für eine Rückkehr von Ruttens Vorgänger Dick Advocaat eingesetzt hatten.

Diese Aktionen zeigen sich nun wirksam. Wie der Verbandspräsident Gilbert Martina am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte, kehrt der Niederländer an die Seitenlinie des WM-Neulings zurück.

Rutten kam überhaupt erst ins Amt, weil Vorgänger Advocaat aus privaten Gründen seinen Rücktritt erklärt hatte. Er wollte sich um seine schwer erkrankte Tochter kümmern. Die Situation um die Tochter Advocaats soll sich mittlerweile aber stabilisiert haben, sodass einer WM-Teilnahme nichts mehr im Weg steht.