Das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt ist zweieinhalb Monate vor WM-Start wiedereröffnet worden. Allerdings wurde die Party vom Tod eines Zuschauers überschattet.

75 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist das legendäre Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wiedereröffnet worden. Am Austragungsort des Eröffnungsspiels (11. Juni) zwischen dem Co-Gastgeber Mexiko und Südafrika trennten sich die Mexikaner im ersten Spiel nach der fast zweijährigen Stadionrenovierung von Portugal mit einem torlosen Unentschieden.

Die Party wurde vom Unfall eines Zuschauers überschattet, der noch vor Anpfiff im Tribünenbereich in den Tod stürzte. Nach Angaben lokaler Sicherheitsbehörden habe "ein betrunkener Fan" versucht, an der Tribünen-Außenseite von der zweiten in die erste Ebene zu gelangen. Dabei sei er bis ins Erdgeschoss abgestürzt.

Wie ESPN berichtet, wurde der Fan vor Ort von medizinischem Personal versorgt, er erlag jedoch offenbar bereits dort seinen Verletzungen. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Begleitet wurde die Wiederöffnung zudem von mehreren Demonstrationen im Stadionumfeld, die auf Familien von Vermissten aufmerksam machten, gegen Gentrifizierung protestierten oder sich für den Tierschutz einsetzten.

Innerhalb des Stadions, in dem 1970 Pelés Brasilianer und 1986 Diego Maradonas Argentinier zum Weltmeister gekrönt wurden und in diesem Sommer fünf WM-Spiele ausgetragen werden, verpassten die Mexikaner trotz lautstarker Unterstützung der eigenen Fans im vierten Länderspiel den vierten Sieg. Die Portugiesen traten zu dem Test ohne den 41 Jahre alten Superstar Cristiano Ronaldo an, der wegen einer Muskelverletzung fehlte.