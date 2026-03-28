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WM 2026 - DFB-Team: Nagelsmann verspricht Sane "weitere" Chancen
Aktualisiert:von SID
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DFB-Team: Noch mehr Chancen für Sane? "Ich erwarte nicht..."
Videoclip • 01:12 Min
Julian Nagelsmann hat Fußball-Nationalspieler Leroy Sané trotz eines enttäuschenden Auftritts des Flügelstürmers zum Start ins WM-Jahr "weitere" Chancen in Aussicht gestellt.
"Ich erwarte nicht immer zwei Tore und drei Vorlagen, es geht um das Gesamtbild", betonte der Bundestrainer nach dem 4:3 (2:2) in Basel gegen die Schweiz.
Sané, der zum Abschluss der WM-Qualifikation im vergangenen November gegen die Slowakei (6:0) noch seinen Wert unterstrichen hatte, zeigte am Freitagabend keine überzeugende Leistung. Nagelsmann aber meinte: "Er hat aufblitzen lassen, was er kann."
Natürlich könne der 30-Jährige "noch intensiver spielen und es besser machen". Allerdings sei Sané bei seinem Klub Galatasaray trotz insgesamt ordentlicher Spielzeit zuletzt in den entscheidenden Spielen nicht zum Einsatz gekommen. "Den fehlenden Rhythmus muss man berücksichtigen."
Für Nagelsmann steht daher fest: "Er bekommt am Montag die nächste Chance, es besser zu machen." Dann trifft die DFB-Elf in Stuttgart auf Ghana.
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