Florian Wirtz glänzt im DFB-Team: So half Julian Nagelsmann dem Liverpool-Star wieder in die Spur

ran Fußball DFB-Team - Florian Wirtz feiert Gala: "Mein bestes Länderspiel" Videoclip • 06:20 Min Link kopieren Teilen

Matchwinner Florian Wirtz glänzt beim 4:3 des DFB-Teams in der Schweiz nicht nur auf dem Platz, sondern überzeugt auch danach. Seine Topform verdankt er auch dem Bundestrainer.

Aus Basel berichtet Martin Volkmar Warum nicht immer so? Diese Meinung konnte man als staunender Beobachter nicht allein bei der Gala von Florian Wirtz im Basler St. Jakobspark haben. Denn dass der 22-Jährige ein Megatalent mit Weltklasse-Potenzial ist, war schon vor dem 4:3-Spektakel der deutschen Nationalmannschaft in der Schweiz klar. WM 2026 - DFB-Team: Nagelsmann verspricht Sane "weitere" Chancen Wenngleich auch Wirtz selbst zugab, dass seine herausragende Leistung (ran-Note 1) mit zwei Traumtoren und zwei herrlichen Torvorlagen das bislang beste Spiel seiner Karriere war. "Das würde ich unterschreiben", sagte der Profi des FC Liverpool auf ran-Nachfrage: "Vier Scorer sind mir noch nie gelungen, in keinem Spiel. Von daher ist das leicht zu beantworten."

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Florian Wirtz nach Gala souverän, locker und sympathisch Fast eine größere Überraschung als seine Vorstellung auf dem Platz war Wirtz‘ Auftritt nach dem Abpfiff. Der sonst so medienscheue Star stellte sich in der Mixed Zone ganz im Gegensatz zu seinem üblichen Fluchtreflex ausführlich den mitgereisten Medien. Und dabei kam der Matchwinner souverän, locker und sympathisch rüber. Er gab zu, dass bei seinem Kunstschuss zum 3:3 auch Glück dabei war ("Ich würde lügen, wenn ich den jetzt genau so reinmachen wollte."), freute sich über die Anwesenheit seiner Eltern auf der Tribüne ("natürlich schön bei so einem Spiel") und nahm auch noch seine Mitspieler wie Nico Schlotterbeck trotz ihrer Patzer vor den Gegentreffern in Schutz. "Fußball ist ein Fehlersport. Jeder macht Fehler. Ich glaube, es war auch noch genug Zeit, um den Fehler auszubügeln", sagte Wirtz: "Dass wir dann drei Tore kassieren, ist ein bisschen ärgerlich. Wenn wir am Ende vier machen, ist das aber auch egal."

Magier Wirtz hebt DFB-Auswahl auf seine Schultern Der Ausnahmefußballer "mit dem Zauber-Füßchen" (Rudi Völler) knüpfte mit seinem professionellen Auftreten neben dem Platz nahtlos an die magischen 90 Minuten in seinem 38. Länderspiel an, bei dem er die immer wieder strauchelnde DFB-Auswahl phasenweise auf seine Schultern gehoben hatte. Alles in seinem Spiel hatte an diesem Abend Hand und Fuß, fast jeder Pass kam an, und bei seinen Solos und Finten ging immer wieder ein Raunen durchs Stadion. "Flo küsst den Ball", meinte Mitspieler Pascal Groß. "In den wichtigen Momenten muss es klappen - heute war es da", sagte Wirtz selbst dazu. Kommentar: Ein Wirtz allein reicht nicht für die WM Auch der Gegner geriet beim Zuschauen ins Schwärmen. "Deutschland kann froh sein, so einen Spieler zu haben", erklärte sein ehemaliger Leverkusener Teamkollege Granit Xhaka: "Er hat eine riesige Zukunft vor sich."

Internationale Medien begeistert: "Wirtz ist tatsächlich 125 Millionen wert" So sahen es auch die internationalen Medien. "Florian Wirtz bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein Genuss", schrieb der "Blick" begeistert, der "Liverpool Echo" sprach von einer "Meisterleistung" und die spanische "AS" konstatierte: "Dieser Wirtz ist tatsächlich 125 Millionen Euro wert." Nimmt man die Leistung gegen die Schweiz zum Maßstab, ist die damals vom englischen Meister an Bayer gezahlte Basis-Ablösesumme noch deutlich zu niedrig. Dabei hatte Wirtz nach seinem Wechsel vergangenen Sommer große Probleme, sich ans neue Umfeld in der Premier League zu gewöhnen, mancher Experte bezeichnete ihn sogar als Fehleinkauf. Nach England-Remis: Tuchel wettert gegen deutschen Schiedsrichter Doch in den vergangenen Wochen hat sich der Neuzugang trotz der bisher eher durchwachsenen Saison des Tabellenfünften freigeschwommen und ist im Team von Arne Slot gesetzt. Auch dank der Unterstützung von Julian Nagelsmann.

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Nagelsmann über Wirtz: "Haben noch enger zueinander gefunden" "Das war eine ganz normale Situation, die einen jungen Menschen beschäftigt. Er ist ein Mensch, der Gefühle hat und damit erstmal klarkommen muss, dass er Gegenwind kriegt. In der Schärfe war es nicht berechtigt", berichtete der Bundestrainer nach der Partie. Und ergänzte: "Wir haben da noch enger zueinander gefunden, haben viele gute Gespräche geführt, in denen er sich extrem geöffnet hat. Er ist ein intelligenter, total offener Typ, wo im Gespräch viel zurückkommt. Aus der Phase kann er viel rausziehen und stärker sein als jemals zuvor."

Nagelsmann: Wirtz im Weltfußball "über lange Zeit ganz oben" Nun ist Wirtz wieder voll in der Spur, und nach Nagelsmanns Ansicht ist die aktuelle Form keine Momentaufnahme mehr: "Er ist im Weltfußball ein Name, und wenn er das beibehält, wird er über ganz lange Zeit ganz oben stehen bei allen Klubs, weil er unfassbar gut ist und immer die nötige Power hat." WM 2026 - Presse schwärmt nach DFB-Sieg: "Zauberer Wirtz" wirklich 125 Millionen Euro wert Dass es kaum besser geht als gegen die Schweiz, darüber waren sich nicht nur die Medien einig, die Wirtz durchgehend mit der Bestnote bewerteten. "Lothar Matthäus hat als Note eine Eins plus mit Sternchen gegeben", sagte Nagelsmann: "Wer wird ihm widersprechen wollen? Geht nicht."

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