Die Weltmeisterschaft steht vor der Tür: Für das DFB-Team ist das Länderspiel gegen Finnland der letzte Test vor der WM in Amerika. ran zeigt, wie ihr das Testspiel gratis schauen könnt.

Es ist die Generalprobe für Julian Nagelsmanns WM-Kader. Rund zwei Wochen vor dem WM-Auftaktspiel gegen Curacao in Amerika spielt die DFB-Elf noch einmal vor heimischem Publikum. Das Länderspiel wird die erste Probe für Nagelsmanns finalen WM-Kader sein.

Nach den Siegen gegen Ghana und die Schweiz ist die deutsche Nationalmannschaft in diesem Kalenderjahr noch ungeschlagen. Auch das finnische Nationalteam verlor dieses Jahr noch kein Länderspiel, allerdings konnte sich das Team von Ex-Augsburg-Co-Trainer Jacob Friis nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren.