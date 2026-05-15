Championship: FC Middlesbrough fordert Southampton-Ausschluss wegen Spionageverdacht

ran Fußball Celtic Glasgow: Unglaubliches Meister-Drama im Video Videoclip • 06:09 Min Link kopieren Teilen

Muss der FC Southampton um seinen Platz im Playoff-Finale um den Aufstieg in die Premier League bangen? Wegen des Spionageverdachts läuft ein Verfahren. Der FC Middlesbrough meldet sich zu Wort.

Der Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League wird nach einem Spionagevorwurf möglicherweise auch am Grünen Tisch mitentschieden. Der FC Middlesbrough hat von der English Football League (EFL) Sanktionen gegen den FC Southampton gefordert. Weil ein Mitarbeiter des Klubs beim Training von Middlesbrough spioniert haben soll, sei die "einzig angemessene Reaktion eine sportliche Sanktion, die den FC Southampton daran hindern würde, am Playoff-Finale der EFL Championship teilzunehmen", heißt es in einem Statement. Der Verein behält sich alle rechtlichen Schritte vor. Champions-League-Finale: So kommen Fans an Tickets für das Endspiel in Budapest zwischen PSG und dem FC Arsenal Der englische Traditionsklub Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert war mit einem 2:1 (1:1) n.V. gegen Middlesbrough im Halbfinal-Rückspiel der Playoffs ins Aufstiegs-Endspiel eingezogen. Gegner dort ist am 23. Mai im Londoner Wembley-Stadion Hull City.

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