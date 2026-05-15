FC Bayern München: Verlängerung mit Manuel Neuer ist logisch und wichtig - Kommentar

Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München. Diese Nachricht war so erwartbar wie wichtig für die Ambitionen des Rekordmeisters. Ein Kommentar.

Überraschend kam die Meldung wirklich nicht. Eher war es das offenste Geheimnis des deutschen Profifußballs, das der FC Bayern München nun am Tag vor dem letzten Bundesliga-Spieltag lüftete. Manuel Neuer hängt noch eine 16. Saison beim Rekordmeister dran.

Für den Krösus des deutschen Fußballs ist das eine Top-Nachricht, unterstrich der 40-Jährige auch in dieser Spielzeit trotz mehrerer Verletzungspausen seine Ausnahmestellung. Oftmals in einzelnen Momenten der Partien. Wenn es nötig war, aber auch mit diversen Glanzparaden an einem Abend.

Neuers Leistung beim 2:1 bei Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale war wohl seine persönliche Krönung in diesem Fußballjahr. Dass die "Königlichen" ihn nur einmal überwinden konnten, schien beinahe aberwitzig. Die beiden Stürmerstars Kylian Mbappe und Vinicius Jr. hatten ihren Bedarf an Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister von 2014 nach diesen 90 Minuten wohl für lange Zeit mehr als gestillt.

Auch im Rückspiel gegen Paris St. Germain entschärfte Neuer, was zu entschärfen war, und hielt seinem Team die Tür zum Finale bis zum Ende offen. Zwei große Fußballspiele, die bewiesen, dass der Bayern-Kapitän noch immer zu den Besten seines Fachs zählt. Da war die nun erfolgte Unterschrift nur die logische Konsequenz.