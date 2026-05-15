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FC Bayern München: Verlängerung mit Manuel Neuer ist logisch und wichtig - Kommentar
Aktualisiert:von Marcus Giebel
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FC Bayern - Startelf-Garantie für Leon Goretzka: "Verdient seine Bühne"
Videoclip • 01:38 Min
Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München. Diese Nachricht war so erwartbar wie wichtig für die Ambitionen des Rekordmeisters. Ein Kommentar.
Überraschend kam die Meldung wirklich nicht. Eher war es das offenste Geheimnis des deutschen Profifußballs, das der FC Bayern München nun am Tag vor dem letzten Bundesliga-Spieltag lüftete. Manuel Neuer hängt noch eine 16. Saison beim Rekordmeister dran.
Für den Krösus des deutschen Fußballs ist das eine Top-Nachricht, unterstrich der 40-Jährige auch in dieser Spielzeit trotz mehrerer Verletzungspausen seine Ausnahmestellung. Oftmals in einzelnen Momenten der Partien. Wenn es nötig war, aber auch mit diversen Glanzparaden an einem Abend.
Neuers Leistung beim 2:1 bei Real Madrid im Champions-League-Viertelfinale war wohl seine persönliche Krönung in diesem Fußballjahr. Dass die "Königlichen" ihn nur einmal überwinden konnten, schien beinahe aberwitzig. Die beiden Stürmerstars Kylian Mbappe und Vinicius Jr. hatten ihren Bedarf an Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister von 2014 nach diesen 90 Minuten wohl für lange Zeit mehr als gestillt.
Auch im Rückspiel gegen Paris St. Germain entschärfte Neuer, was zu entschärfen war, und hielt seinem Team die Tür zum Finale bis zum Ende offen. Zwei große Fußballspiele, die bewiesen, dass der Bayern-Kapitän noch immer zu den Besten seines Fachs zählt. Da war die nun erfolgte Unterschrift nur die logische Konsequenz.
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Dank Neuer sind Triple-Aussichten für FC Bayern bestens
Mit Sven Ulreich, der ebenfalls ein weiteres Jahr dranhängt, und seinem designierten Nachfolger Jonas Urbig bildet Neuer ein Trio, das dem erfolgreichsten deutschen Fußballverein würdig ist. Sportvorstand Max Eberl sprach in der offiziellen Mitteilung von der "perfekten Konstellation".
Neuer verwies nicht nur auf den Spaß an jedem Arbeitstag und den Zusammenhalt im Torwart-Team, sondern betonte auch: "Wir können mit dieser Mannschaft jeden schlagen." Nicht nur, aber auch wegen seiner Klasse.
Im deutschen Fußball dominieren die Bayern seit Jahren nach Belieben. Aber wohl kein FCB-Team zuvor hat seinen Erfolgshunger in jeder Spielminute so sichtbar verkörpert wie das aktuelle. International waren Neuer & Co. mit den größten Mannschaften, die der Sport aktuell zu bieten hat, auf Augenhöhe. Gegen PSG fehlten letztlich Nuancen und womöglich etwas Cleverness.
Auch in der nächsten Saison scheint das Triple in Reichweite. Für Neuer wäre es bereits das dritte – und wohl der perfekte Abschluss seiner einmaligen Karriere. Die Aussichten könnten kaum besser sein. Im Tor sind die Münchner jedenfalls auch weiterhin Weltklasse besetzt.
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