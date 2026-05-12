2. Bundesliga Schalke 04: Erst Aufstieg, jetzt Baby-Glück! Loris Karius wieder Papa Videoclip • 01:34 Min Link kopieren Teilen

Der Auf -und Abstiegskampf in der zweiten Liga stehen kurz vor der Entscheidung. Am letzten Spieltag entscheidet sich, welches der Teams auf den Plätzen zwei bis vier direkt aufsteigt, wer in die Relegation muss und wer leer ausgeht. Auf den Plätzen zwölf bis 17 entscheidet sich zudem, für wen es direkt in die dritte Liga geht und wer sich in der Relegation beweisen muss.

Der Status Quo in der zweiten Bundesliga ist auch vor dem letzten Spieltag genauso, wie er die ganze Saison über war: vollkommen offen - zumindest teilweise. In den letzten Wochen hat sich der FC Schalke 04 von den restlichen Aufstiegskandidaten abgesetzt und am 32. Spieltag vorzeitig die Meisterschaft gefeiert. Dahinter kann allerdings noch alles passieren: Die SV Elversberg, Hannover 96 und der SC Paderborn haben allesamt 59 Punkte und können noch jeden der drei Plätze hinter den Königsblauen belegen. Alle Relegationsspiele zwischen Bundesliga und 2. Liga sowie zwischen dem deutschen Unterhaus und der 3. Liga gibt es vom 21. bis 26. Mai 2026 jeweils ab 19:50 Uhr LIVE in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn. Im Abstiegskampf steht Preußen Münster als erster fester Absteiger und sicherer Platz 18 fest. Bis zum zwölften Platz ist allerdings noch fast jedes Szenario möglich - selbst der 1. FC Magdeburg kann noch in die Relegation rutschen. ran hat die möglichen Szenarien am letzten Spieltag zusammengefasst.

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2. Platz: SV Elversberg Die SV Elversberg hatte bereits am vergangenen Spieltag die Möglichkeit, den direkten Aufstieg quasi fix zu machen - allerdings scheiterten die Saarländer mit 1:3 an Fortuna Düsseldorf. Sieg Elversberg: Gewinnt man das direkte Duell gegen Preußen Münster, wird es im Hinblick auf die deutlich bessere Tordifferenz (+22) im Gegensatz zu Hannover 96 (+16) und dem SC Paderborn (+12) fast unmöglich, Elversberg noch am direkten Aufstieg zu hindern. Unentschieden Elversberg: Sollten die Saarländer zuhause nicht über ein Unentschieden hinauskommen, müssen sie hoffen, dass Hannover und Paderborn nicht gewinnen. Sollte einer der beiden Mannschaften gewinnen, rutscht Elversberg auf den dritten Platz, gewinnen beide, verpassen sie auch die Relegation. Niederlage Elversberg: Bei einer Niederlage muss die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner auf Schützenhilfe von Nürnberg und Darmstadt hoffen.

3. Platz: Hannover 96 Der erste Platz der Rückrundentabelle verpasste es zuletzt gegen Münster (3:3) und Bochum (1:1), sich einen Vorsprung im Aufstiegsrennen zu verschaffen. Dennoch will es die Mannschaft von Trainer Christian Titz nach sieben Jahren Zweitklassigkeit endlich wieder ins deutsche Oberhaus schaffen. Sieg Hannover: Sollte Hannover gewinnen, stehen sie zumindest ziemlich sicher auf dem Relegationsplatz. Damit 96 noch auf den vierten Platz rutscht, müsste Paderborn neben einem Sieg den bisherigen Abstand von vier Toren in der Tordifferenz - der durch einen Sieg der Hannoveraner noch höher werden würde - aufholen. Sollte Elversberg zudem nicht gewinnen, reicht es sogar für den direkten Aufstieg. Unentschieden Hannover: Bei dem dritten Unentschieden in Folge müsste Hannover hoffen, dass die Konkurrenten zumindest nicht gewinnen - sollte das doch passieren, verpassen sie auch die Relegation. Gewinnt nur Elversberg, hat Hannover den dritten Platz sicher. Wenn Paderborn gewinnt, muss Hannover auf eine Niederlage von Elversberg hoffen, um noch auf dem dritten Platz zu landen - bei einem Unentschieden der Saarländer stände ebenfalls der vierte Platz. Sollten Elversberg und Paderborn Unentschieden spielen, bleibt die aktuelle Tabellenposition unverändert. Sollte Elversberg verlieren - während Paderborn maximal unentschieden spielt - würde Hannover als Zweiter direkt aufsteigen. Niederlage Hannover: Bei einer Niederlage muss 96 auf Schützenhilfe hoffen. Der zweite Platz wäre damit nicht mehr zu erreichen - außer die SV Elversberg würde mit mehr als sechs Toren Unterschied mehr verlieren. Sollte Paderborn punkten, landet Hannover auf dem vierten Platz.

4. Platz: SC Paderborn Der SC Paderborn hat seine eigentlich gute Ausgangslage in den letzten Wochen vollkommen verspielt. Lediglich zwei Punkte aus den letzten vier Spielen sprechen dabei eine deutliche Sprache. Dennoch hat der Verein immer noch Chancen auf den Aufstieg. Sieg Paderborn: Selbst wenn Paderborn seine Hausaufgaben macht, ist man aufgrund des schlechteren Torverhältnisses auf Elversberg und Hannover angewiesen. Sollten beide gewinnen, würde Paderborn sehr wahrscheinlich Vierter bleiben - außer Paderborn holt vier Tore auf Hannover auf. Elversberg wäre wegen der um zehn Punkte besseren Tordifferenz praktisch uneinholbar. Sollte einer der beiden Konkurrenten nicht gewinnen, stünde Paderborn auf dem dritten Platz. Gewinnt keiner von beiden steigt der Sportclub direkt auf. Unentschieden Paderborn: Bei einem Unentschieden muss Paderborn hoffen, dass Hannover und/oder Elversberg verlieren - wenn beide das nicht tun, bleibt man auf dem vierten Platz. Verliert einer der beiden, rutscht Paderborn auf den Relegationsplatz, verlieren beide, steigt Paderborn direkt auf. Niederlage Paderborn: Verliert der Sportclub, ist der Aufstieg quasi futsch. Die letzte minimale Chance für die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann wäre dann, dass Hannover mit mehr als vier Toren Unterschied mehr verliert.

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12. Platz: 1. FC Magdeburg Kaum zu glauben, aber der 1. FC Magdeburg kann trotz zuletzt drei Siegen in vier Spielen tatsächlich noch auf den Relegationsplatz rutschen. Sieg Magdeburg: Bei einem Sieg kann Magdeburg nicht mehr 16. werden Unentschieden Magdeburg: Gleiches gilt bei einem Unentschieden Niederlage Magdeburg: Sollten Düsseldorf gegen Greuther Fürth sowie Braunschweig, Dresden und Bielefeld gewinnen, stünde Magdeburg auf dem Relegationsplatz. Gewinnt eine dieser Mannschaften nicht, ist Magdeburg gerettet.

13. Platz: Dynamo Dresden Dynamo Dresden hat in der zweiten Hälfte der Saison alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Abstieg zu vermeiden. In der Rückrundentabelle steht die Mannschaft auf dem vierten Platz, dennoch kann auch sie noch auf den Relegationsplatz rutschen. Sieg Dresden: Bei einem Sieg spielt Dynamo Dresden auch im nächsten Jahr in der zweiten Bundesliga Unentschieden Dresden: Bei einem Unentschieden müsste Dresden auf Schützenhilfe hoffen. Sollten Braunschweig und Düsseldorf sowie Bielefeld mit mindestens vier Toren Differenz gewinnen, würde Dresden allerdings auf dem Relegationsplatz landen. Gewinnen Braunschweig oder Düsseldorf nicht oder Bielefeld mit unter vier Toren Differenz, darf Dynamo den Klassenerhalt feiern. Niederlage Dresden: Sollte Dresden verlieren, könnte neben Braunschweig und Düsseldorf auch Bielefeld mit einem einfachen Sieg abseits der Tordifferenz an ihnen vorbeiziehen. Gewinnt eine der drei Mannschaften nicht, bleibt Dynamo Zweitligist.

14. Platz: Eintracht Braunschweig Braunschweig hat sich mit dem Sieg gegen Dresden eine komfortable Ausgangsposition vor dem letzten Spieltag verschafft und hat alles in der eigenen Hand. Sieg Braunschweig: Braunschweig darf den Klassenerhalt feiern Unentschieden Braunschweig: Sollten Düsseldorf und Bielefeld gewinnen, würde Braunschweig auf den Relegationsplatz rutschen. Gewinnt eine der beiden Mannschaften nicht, geht die Eintracht in ihre fünfte Zweitligasaison in Folge. Niederlage Braunschweig: Verliert die Eintracht, könnte sie auch noch von Fürth eingeholt werden, sollten diese die fünf Tore Unterschied im Torverhältnis wett machen können. Holt Bielefeld gleichzeitig mindestens ein Unentschieden, würde Braunschweig auf dem 16. bzw. 17. Tabellenplatz stehen - das würde sich dadurch entscheiden, wie hoch Braunschweig und Düsseldorf jeweils verlieren und wer am Ende die bessere Tordifferenz hat. Aktuell haben beide -17, Braunschweig hat jedoch den Vorteil, dass sie drei Tore mehr geschossen haben. Sollte Fürth gewinnen und Bielefeld verlieren, steigt die Arminia direkt ab und es entscheidet sich anhand der Tordifferenz, ob die Eintracht, Fortuna oder Greuther Fürth auf dem Relegationsplatz landen. Sollte Fürth gewinnen, aber nicht die nötigen Tore in der Differenz aufholen, kann Braunschweig die Relegation vermeiden.

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15. Platz: Fortuna Düsseldorf Düsseldorf hat mit dem Sieg gegen Elversberg einen extrem wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Im direkten Duell gegen Greuther Fürth kann die Fortuna jetzt alles klar machen. Sieg Düsseldorf: Sollte die Fortuna gewinnen, darf sie den sicheren Klassenerhalt feiern. Unentschieden Düsseldorf: Durch ein Unentschieden würde Düsseldorf zumindest Fürth auf Distanz halten, sollte Bielefeld allerdings gewinnen und Braunschweig mindestens Unentschieden spielen, rutscht die Fortuna auf den Relegationsplatz. Falls Bielefeld nicht gewinnt oder Braunschweig verliert, kann Düsseldorf nicht mehr auf dem 16. Platz landen. Niederlage Düsseldorf: Bei einer Niederlage von Düsseldorf hängt viel vom Torverhältnis ab. Sollte Fürth mit mehr als drei Toren Differenz gewinnen, ziehen sie an der Mannschaft von Trainer Alexander Ende vorbei. Sollte Bielefeld gleichzeitig punkten, steigt die Fortuna als 17. direkt ab. Verliert Bielefeld, rettet sich Düsseldorf in die Relegation. Verliert Braunschweig allerdings mit mehr Toren Differenz als Düsseldorf, rutscht die Eintracht unter die Fortuna. Düsseldorf würde damit entweder auf dem 15. oder 16. Platz landen. Falls Fürth mit weniger als drei Toren Differenz gewinnt, bleiben sie hinter Düsseldorf. Sollte Bielefeld punkten, müsste Düsseldorf in die Relegation. Sollte Braunschweig allerdings mit einer höheren Differenz als die Fortuna verlieren, rutscht sie erneut einen Platz darunter. In diesem Fall könnte Düsseldorf der Relegation als 15. aus dem Weg gehen. Und auch wenn Bielefeld verliert, könnte die Fortuna den 16. Platz vermeiden.

16. Platz: Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld spielt mit der Hertha gegen einen Gegner, der in den letzten fünf Spielen lediglich einen Sieg einfahren konnte, und für den es seit einigen Spieltagen um nichts mehr geht. Ein Punktgewinn wäre notwendig, um den Relegationsplatz noch zu verlassen. Sieg Bielefeld: Mit einem Sieg könnte die Arminia einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Falls Düsseldorf, Braunschweig und Dresden allerdings gewinnen und Magdeburg punktet, müsste Bielefeld dennoch in die Relegation. Sollte Dresden unentschieden spielen, könnte Bielefeld - sofern sie mit vier Toren Differenz gewinnen - an ihnen vorbeiziehen. Sollten Düsseldorf oder Braunschweig nicht gewinnen oder Magdeburg nicht punkten, könnte Bielefeld die Relegation vermeiden. Gleiches gilt, wenn Dresden verliert. Unentschieden Bielefeld: Auch bei einem Unentschieden könnte die Arminia nicht mehr direkt absteigen. Sollte Fürth gewinnen, wäre Bielefeld sogar mindestens 15. Wenn sich Düsseldorf und Fürth Unentschieden trennen oder Düsseldorf gewinnt, muss Bielefeld hoffen, dass Braunschweig verliert. Dann würde die Eintracht auf den 16. Platz fallen und die Arminia wäre gerettet. Punktet Braunschweig, muss Bielefeld Relegation spielen. Niederlage Bielefeld: Bei einer Niederlage könnte die Arminia die Abstiegsplätze nicht mehr verlassen und müsste hoffen, dass Fürth nicht gewinnt - tut das Kleeblatt das, geht es für Bielefeld sogar direkt in die dritte Liga.

17. Platz: Greuther Fürth Wie bereits mehrfach erwähnt, kommt es beim Duell Fürth gegen Düsseldorf vor allem um die Tordifferenz an. Zuerst einmal müssen die Fürther das Spiel aber erstmal gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Sieg Fürth mit mindestens drei Toren Differenz: Dadurch würde Fürth Düsseldorf überholen und könnte somit nicht mehr direkt absteigen. Sollte Bielefeld noch verlieren oder Braunschweig verlieren, kann man sogar die Relegation vermeiden - bei Braunschweig käme es allerdings auch auf die Tordifferenz an: Derzeit steht die Eintracht bei -17 und Fürth bei -22, allerdings hat Fürth mehr Tore geschossen. Wenn Bielefeld oder Braunschweig punktet, müsste das Kleeblatt in die Relegation. Sieg Fürth mit weniger als drei Toren Differenz: Dadurch würde Fürth auf jeden Fall hinter Düsseldorf bleiben. Sollten Braunschweig und Bielefeld punkten würde Fürth als 17. direkt absteigen. Wenn Bielefeld verliert, würde Fürth Relegation spielen. Verliert Braunschweig zusätzlich noch hoch mit mindestens drei oder vier Toren - je nachdem ob Fürth mit einem oder zwei Toren Differenz gewinnt - landet auch die Eintracht unter Fürth, da sie weniger Tore als das Kleeblatt geschossen hat. Fürth könnte so sogar 15. werden. Unentschieden Fürth: Ein einfacher Punktgewinn reicht nicht für Fürth, mit einem Unentschieden würden sie in jedem Fall absteigen. Niederlage Fürth: Auch mit einer Niederlage steigt das Kleeblatt direkt in die dritte Liga ab. Auch interessant: 2. Bundesliga: Hertha-Youngster nun jüngster Torschütze der Geschichte im Unterhaus