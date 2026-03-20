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WM 2026

WM 2026 - DFB-Team in Tiefblau: Adidas präsentiert Auswärtstrikot

Veröffentlicht:

von SID

17:30 SAT.1 Bayern

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Videoclip • 01:31 Min • Ab 12

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Auswärtstrikot für die Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann läuft in dunkelblau auf.

Der Deutsche Fußball-Bund und Ausrüster Adidas haben das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 präsentiert. Die tiefblaue Grundfarbe soll dabei an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf.

Die diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert.

Florian Wirtz im neuen Auswärtstrikot

Bild: adidas/adidas

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"Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut", sagte Nationalspieler Florian Wirtz: "Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen."

Erstmals wird das DFB-Team beim Länderspiel in Basel am 27. März gegen die Schweiz in den Trikots auflaufen. Künftig werden sie auch von den männlichen U-Nationalmannschaften getragen.

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