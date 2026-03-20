WM 2026 - DFB-Team in Tiefblau: Adidas präsentiert Auswärtstrikot

17:30 SAT.1 Bayern DFB-Kader für WM-Testspiele: FC Bayern-Talent Karl erstmals dabei Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Auswärtstrikot für die Weltmeisterschaft 2026 vorgestellt. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann läuft in dunkelblau auf.

Der Deutsche Fußball-Bund und Ausrüster Adidas haben das neue Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft für die WM 2026 präsentiert. Die tiefblaue Grundfarbe soll dabei an die historischen Trainingsoberteile der DFB-Elf erinnern, das Design greift die gestalterische Linie des Heimtrikots auf. Die diagonalen Zackenstreifen erscheinen als durchgehendes Zickzack-Muster über das gesamte Trikot und sind von klassischen Gestaltungselementen früherer Adidas-Schuhkartons inspiriert.

Florian Wirtz im neuen Auswärtstrikot Bild: adidas/adidas

- Anzeige -

- Anzeige -