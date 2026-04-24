Fußball
WM 2026: Das sind die Trikots aller 48 Teams im Überblick
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
DFB: So reagieren die Fans auf das neue Auswärtstrikot
Videoclip • 01:12 Min
Mit 48 Teilnehmern ist Fußball-Weltmeisterschaft 2026 die größte aller Zeiten. Dementsprechend gibt es auch mehr Trikots als jemals zuvor zu bestaunen.
Adidas hat gerade das neue deutsche Auswärtstrikot für die WM 2026 vorgestellt: Das DFB-Team wird in Tiefblau auftreten.
Nach und nach ziehen die meisten anderen Nationalteams nach und präsentieren ihre Trikots für die Weltmeisterschaft. Vor allem die Ausrüster Adidas und Puma preschen voran, während Nike und Kappa sich noch zurückhalten.
ran zeigt, welche Heim- und Auswärtstrikots die anderen Nationen im Koffer mit nach Amerika nehmen.
Fußball-Livestreams:
Fußball-Videos:
Bundesliga-Videos:
Champions League Videos:
Noch sind bei weitem nicht alle Trikots vorgestellt und auch noch nicht alle WM-Plätze vergeben.
Auch interessant: U21: Said El Mala und drei Neue - Kader für EM-Qualifikation gegen Nordirland und Griechenland
Mehr Fußball
Fußball
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker
Fußball
Galatasaray vs. Fenerbahce: Wo kann ich das Istanbul-Derby im TV und Livestream verfolgen?
Bundesliga
Borussia Dortmund vs. SC Freiburg: Bundesliga live im TV, Livestream und Ticker
Wagner über Bayern-Aussage: "Habe mich locken lassen"
Europa League
Europa League: Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und im Ticker
DFB-Pokal
DFB-Pokal live: Spielplan, Termine, Ergebnisse, Übertragung im Joyn-Stream und Free-TV