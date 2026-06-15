Fußball
WM 2026 - DFB-Team schlägt Curacao - Rekordmann Manuel Neuer schwärmt: "Wie ein erstes Spiel"
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
DFB-Team: Manuel Neuer über frühes Gegentor - "unnötig!"
Videoclip • 02:39 Min
Manuel Neuer feiert beim glanzvollen WM-Auftakt sein Comeback im DFB-Team. Auch wenn ihn das Gegentor nervt, ist es beim 7:1-Sieg gegen Curacao nur eine Randnotiz. Viel wichtiger war etwas anderes: Die Wade hält.
Das 7:1 ließ Manuel Neuer unweigerlich in Erinnerungen schwelgen.
"Wir wissen", sagte der Rekordmann nach dem Kantersieg zum WM-Auftakt gegen Fußball-Zwerg Curacao, "das war jetzt kein Halbfinale gegen Brasilien."
Und dennoch wollte er den Raketenstart in Houston nicht kleinreden: "In der Höhe muss man auch erstmal so gewinnen."
Zwölf Jahre nach der legendären Gala in Belo Horizonte stieg der einzig verbliebene Weltmeister mit seinen 40 Jahren und 79 Tagen am Sonntag zum ältesten deutschen Nationalspieler auf, fühlte sich anschließend aber wieder wie 24, als er in Südafrika WM-Premiere feierte.
"Das war wie ein erstes Spiel. Ich freue mich so darüber, als wenn es jetzt meine erste WM wäre", sagte Neuer.
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Heute, 17:05 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
- Bald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 MinBald verfügbar
Heute, 20:15 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream
140 MinBald verfügbar
Heute, 23:45 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream
140 Min
Manuel Neuer: "Stimmt mich alles positiv"
Weil die Wade hielt, hätte es in seinem 125. Länderspiel auch persönlich ein perfekter Abend sein können, wäre nicht das ärgerliche Gegentor zum 1:1 gewesen.
Neuer, ansonsten weitgehend ungeprüft, musste einen abgefälschten Schuss von Livano Comenencia passieren lassen: "Wäre Jo (Kimmich) nicht dran gewesen, hätte ich ihn gehabt", versicherte er.
Aber irgendwie war es auch egal, Neuer spürt in der Mannschaft einen guten Geist. "Das gibt uns erstmal Vertrauen. Im Turnier zu sein, so gestartet zu sein, ist wirklich etwas ganz Besonderes."
Das DFB-Team habe "einfach die richtigen Charaktere in unserer Mannschaft. Das stimmt mich alles positiv."
Mehr WM-Videos
ran Fußball
DFB-Team: Strahlender Nmecha schwärmt von Zusammenspiel mit Pavlovic
Videoclip • 01:46 Min
ran Fußball
DFB-Team - Havertz nach 7:1 gegen Curacao: "1. Halbzeit war hart"
Videoclip • 05:29 Min
ran Fußball
DFB-Team feiert Torfestival gegen Curacao nach Schockmoment | Highlights
Videoclip • 02:21 Min
Julian Nagelsmann über Manuel Neuer: "Extreme Ruhe"
Und so konnte Neuer, dem Bundestrainer Julian Nagelsmann einen "guten" Job und eine "extreme Ruhe" attestierte, den Auftakt seiner fünften WM-Teilnahme sichtlich genießen. Er sei "überglücklich" und "unglaublich stolz, wieder bei der Nationalmannschaft spielen zu können".
Mit einem Viertelfinaleinzug könnte er auch noch zum deutschen WM-Rekordspieler aufsteigen.
Gewinnt Deutschland auch dieses, würden die Erinnerungen an Brasilien 2014 unweigerlich erneut aufleben.
Mehr WM-News
WM
WM 2026 heute live im Free-TV & Stream - viele Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen
WM
US-Taskforce untermauert Schiedsrichter-Abweisung: Artan eine "zwielichtige Gestalt"
WM
Reisechaos bei Uruguay vor dem ersten Match - Landesverband beschuldigt die FIFA
WM
"Teilweise faschistische Regierung": DFB-Vize prangert USA an
WM
Musiala verletzt? Bundestrainer Nagelsmann spricht Klartext
WM
Fußball-WM 2026: Spanien gegen Kap Verde heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker