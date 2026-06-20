Fußball
WM 2026 - Deniz Undav trifft erneut für DFB-Team vs. Elfenbeinküste und baut irre Quote aus
Veröffentlicht:von Martin Jahns
ran Fußball
WM 2026: Kimmich abergläubig? "Mit welchem Bein ich aufstehe...."
Videoclip • 01:26 Min
Deniz Undav hat mit seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste wieder als Joker gestochen – und damit eine wahnwitzige Offensivstatistik für Deutschland weiter ausgebaut.
Einen Startelf-Platz hat Deniz Undav unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch nicht.
Doch mit seinen beiden Toren zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste als Einwechselspieler empfahl sich der Stürmer des VfB Stuttgart ein weiteres Mal für mehr.
Denn im DFB-Trikot ist Undav eine Torgarant: In seinen bisher elf Länderspielen kam der 29-Jährige mit neun Toren und vier Vorlagen auf starke 13 Torbeteiligungen. In seinen vergangenen acht Einsätzen gelangen Undav neun Tore. Kein anderer deutscher Spieler war in dieser Zeit so treffsicher.
Bei dieser WM war Undav als Joker Wiederholungstäter: Im ersten Gruppenspiel gegen Curacao spielte er nur 26 Minuten – dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Torvorlagen. Mit nun fünf Scorerpunkten belegte Undav zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs sogar Rang eins der aktuellen WM-Scorerliste - noch vor Lionel Messi & Co.
Mehr WM-News
WM
Dank Undav: Deutschland gewinnt gegen die Elfenbeinküste
WM
Zu spät gepfiffen? Warum zwei deutsche Tore nicht zählten
Fußball
Felix Nmecha: Das steckt hinter seinem Glauben
WM
Nathaniel Brown: Warum Nagelsmann ihn braucht und die Bayern ihn wollen
WM
Fußball-WM: Der DFB-Kader im Überblick
WM
WM 2026: Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und Anstoßzeiten - wann spielt Deutschland?
ran Fußball
WM 2026: Kimmich abergläubig? "Mit welchem Bein ich aufstehe...."
Videoclip • 01:26 Min
ran Fußball
DFB-Team: Nagelsmann gibt ersten Wechsel preis
Videoclip • 05:18 Min
ran Fußball
WM 2026: Deutschland-Fans feiern bei Fanmarsch in Toronto
Videoclip • 03:18 Min
ran racing DTM
WM 2026: Nagelsmanns Titel-Versprechen? Magath mit Zweifeln
Videoclip • 03:32 Min
ran Fußball
WM 2026: "War nicht naiv": Müller über US-Qualitäten
Videoclip • 01:53 Min
ran Fußball
WM 2026: "Sind unnütz!" Felix Magath rechnet mit Trinkpausen ab
Videoclip • 03:35 Min
ran Fußball
WM 2026: "In den Flow kommen": Nagelsmann über Aufstellung im zweiten Spiel
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
WM 2026: "Könnte Probleme verursachen": Fans bei roter Karte zwiegespalten
Videoclip • 01:21 Min
ran Fußball
WM 2026: „Muss man sacken lassen!“ Türkei-Legende Altintop sprachlos
Videoclip • 01:39 Min
ran Fußball
WM 2026: „In der Kabine weinen alle“ – Arda Güler nach Aus am Boden zerstört
Videoclip • 01:00 Min
ran Fußball
WM 2026: "Keine öffentliche Entschuldigung erwartet": Nagelsmann über Klopp
Videoclip • 01:08 Min
ran Fußball
WM 2026: Nagelsmann über Sane: "Keinen Grund, ihn nicht nochmal aufzustellen"
Videoclip • 01:59 Min