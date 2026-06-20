WM 2026 - Deniz Undav trifft erneut für DFB-Team vs. Elfenbeinküste und baut irre Quote aus

Deniz Undav hat mit seinem Doppelpack gegen die Elfenbeinküste wieder als Joker gestochen – und damit eine wahnwitzige Offensivstatistik für Deutschland weiter ausgebaut.

Einen Startelf-Platz hat Deniz Undav unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dieser WM noch nicht.

Doch mit seinen beiden Toren zum 2:1 gegen die Elfenbeinküste als Einwechselspieler empfahl sich der Stürmer des VfB Stuttgart ein weiteres Mal für mehr.

Denn im DFB-Trikot ist Undav eine Torgarant: In seinen bisher elf Länderspielen kam der 29-Jährige mit neun Toren und vier Vorlagen auf starke 13 Torbeteiligungen. In seinen vergangenen acht Einsätzen gelangen Undav neun Tore. Kein anderer deutscher Spieler war in dieser Zeit so treffsicher.

Bei dieser WM war Undav als Joker Wiederholungstäter: Im ersten Gruppenspiel gegen Curacao spielte er nur 26 Minuten – dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Torvorlagen. Mit nun fünf Scorerpunkten belegte Undav zum Zeitpunkt des Schlusspfiffs sogar Rang eins der aktuellen WM-Scorerliste - noch vor Lionel Messi & Co.