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WM 2026: DFB macht Quartier offiziell – hier wohnt die Nationalmannschaft

Aktualisiert:

von ran.de

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DFB-Team: Ein Schloss! Das wird Deutschlands WM-Quartier

Videoclip • 02:07 Min

Das DFB-Team bezieht während der WM 2026 sein Wunsch-Quartier. In Winston-Salem wartet ein fast 100 Jahre altes Anwesen auf den Tross um Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich vor allem über die kurzen Wege zu den Trainingsplätzen freut.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ein Zuhause für die Zeit der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gefunden. Wie der DFB bekanntgab, wird das Team um Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Base Camp für das Turnier in Winston-Salem im Bundesstaat North Carolina aufschlagen.

Der Tross bezieht die Zimmer des Hotels "The Graylyn Estate", trainiert wird auf dem Gelände der Wake Forest University, das nur wenige Minuten entfernt liegt. Auf dem Campus wird auch das Medienzentrum eingerichtet.

Graylyn Estate wurde vor knapp 100 Jahren als Privatanwesen errichtet, mittlerweile ist es im Besitz der benachbarten Universität, die es als Hotel betreibt. Im Angebot sind unter anderem ein Outdoor-Pool, Tennis- und Rasen-Plätze sowie ein Teich zum Angeln. Zudem stehen 15 Tagungsräume zur Verfügung. Die Herberge verfügt auf dem 55 Hektar großen Gelände über 85 individuell gestaltete Gästezimmer, einige auch in besonders antikem Ambiente.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate"

  • "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest
    Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate".

    The Graylyn Estate

  • Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar
    Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels.

    The Graylyn Estate

  • Bauten im Südstaaten-Stil
    Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können.

    The Graylyn Estate

  • Turmbauten als Hingucker
    Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker.

    The Graylyn Estate

  • Training auf dem Gelände der Wake Forest University
    Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons.

    Wake Forest Athletics

  • Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor
    Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer.

    Wake Forest Athletics

  • Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden
    Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich.

    Wake Forest Athletics

  • Drei Trainingsplätze für das DFB-Team
    "Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann.

    Wake Forest Athletics

  • DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um
    Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf.

    Wake Forest Athletics

  • Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?
    In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit.

    ©WFU/Ken Bennett

  • Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem
    Zum Abschied des Vorabbesuchs  der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem.

    Wake Forest Athletics

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Susan R. Wente, Präsidentin der Wake Forest University, zeigt sich "zutiefst geehrt", Gastgeber des DFB-Teams sein zu dürfen. "Es ist großartig, dass die Menschen hier vor Ort die Weltmeisterschaft mit dem deutschen Team erleben dürfen."

Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze

Nagelsmann über WM-Quartier: "Drei Fußballplätze in sehr, sehr gutem Zustand"

"Das Allerwichtigste ist aus Trainer- und Mannschaftssicht die Nähe zu den Plätzen", wird Nagelsmann in der Mitteilung zitiert: "Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor."

Andreas Rettig als DFB-Geschäftsführer Sport ergänzt: "Mit diesem Team Base Camp schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Turnier. Die Bedingungen sind optimal – sowohl sportlich als auch infrastrukturell." Laut dem einstigen Klub-Manager hat der Verband sein "Wunschszenario" umsetzen können.

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Im vergangenen Jahr hatten sich die sportliche Leitung sowie das Teammanagement der Nationalmannschaft mehrere mögliche Base Camps angesehen, nach der Auslosung der Gruppen konnten die Pläne finalisiert werden.

Am 2. Juni wird das Team von Frankfurt nach Chicago anreisen, wo vier Tage später der finale Test gegen die USA (ab 20:30 Uhr deutscher Zeit) stattfindet. Danach folgt die Weiterreise nach Winston-Salem. In der Vorrunde trifft die DFB-Auswahl in der Gruppe E auf WM-Neuling Curacao (14. Juni, 19 Uhr deutscher Zeit in Houston), die Elfenbeinküste (20. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit in Toronto) und Ecuador (25. Juni, ab 22 Uhr deutscher Zeit in New York/New Jersey).

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