ran Fußball Lukas Podolski emotional verabschiedet: Fans feiern ihren "Boss" Videoclip • 01:22 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 01. Juni, 09:34 Uhr: Guirassy-Wechsel in die Türkei könnte Formen annehmen +++ Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Besonders Fenerbahce Istanbul soll sich intensiv mit dem Angreifer beschäftigen. Nach "BILD"-Informationen gab es bereits Gespräche mit dem Umfeld des 30-Jährigen. Der Klub aus der Türkei sucht offenbar Verstärkung für den Angriff. Guirassy passt dabei ins Profil. Er bringt Erfahrung, Abschlussstärke und internationale Klasse mit. Beim BVB besitzt er noch einen Vertrag bis 2028. Ein Wechsel wäre für Fenerbahce aber nicht einfach. Guirassy besitzt zwar eine Ausstiegsklausel. Diese soll aber nur für bestimmte europäische Top-Vereine gelten. Fenerbahce kann diesen Passus demnach nicht nutzen. Für Dortmund ist das wichtig. Der BVB müsste Guirassy nicht automatisch zu einem festgelegten Preis ziehen lassen. Stattdessen könnte der Klub frei verhandeln. Laut verschiedenen Berichten würde Dortmund bei einer Ablöse im Bereich von rund 40 Millionen Euro gesprächsbereit werden. Trotzdem ist ein Sommerwechsel nicht ausgeschlossen. Guirassy ist 30 Jahre alt. Bei einem hohen Angebot müsste Dortmund abwägen. Der BVB könnte mit einer Ablöse im hohen zweistelligen Millionenbereich neuen Spielraum für die Kaderplanung bekommen.

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+++ 31. Mai, 14:49 Uhr: Zwei BVB-Talente ohne Perspektive? +++ Bei Borussia Dortmund könnten im Sommer wohl zwei Talente gehen. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, soll zum einen Almugera Kabar auf den Markt kommen. Dem Bericht nach planen der BVB und der 19-Jährige im Sommer einen Verkauf. Bereits zu Jahresanfang stand der Linksverteidiger im Fokus des Hamburger SV, damals scheiterte jedoch eine Leihe. Der gebürtige Bremer kam in der abgelaufenen Bundesliga-Saison nur zu einem Einsatz für den BVB. Auch Leih-Rückkehrer Kjell Wätjen wird in Dortmund laut "kicker" nicht mehr benötigt. Dem Bericht nach erhält das Eigengewächs, das für den VfL Bochum wettbewerbsübergreifend 29 Spiele absolvierte, künftig keinen Platz im Profikader von Coach Niko Kovac. Da der 20-Jährige aber künftig nicht erneut für die BVB-Amateure in der Regionalliga spielen will, dürfte es auch bei dieser Personalie zu einer Trennung kommen. Die Verträge von Kabar und Wätjen in Dortmund laufen jeweils noch bis zum Sommer 2028.

+++ 26. Mai, 23:23 Uhr: Wohl keine Rückkehr von Jadon Sancho +++ Der BVB möchte in diesem Sommer einen neuen Flügelstürmer holen. Dies hat Lars Ricken bereits vor Monaten angekündigt. Dabei wird es sich aber aller Voraussicht nach nicht um Jadon Sancho handeln. Laut Informationen von "Sky" ist eine Rückkehr des Engländers nicht angedacht. "Derzeit ist die Spur kalt, der Deal ist off", verdeutlichte BVB-Insider Patrick Berger. Eine Nachricht, die für viele BVB-Fans schmerzhaft ist. Ganz ausgeschlossen ist jedoch nicht, dass gegen Ende der Transferperiode noch Bewegung reinkommt. "Wenn er bis zum Schluss auf dem Markt ist und sich die Dinge irgendwie fügen, kann man es nie ausschließen, aber derzeit kann ich es mir nicht vorstellen", erläuterte Berger. Der BVB wird sich folgerichtig um andere Optionen bemühen und höchstens auf Sancho zurückkommen, wenn alle Pläne gescheitert sind und der 26-Jährige noch verfügbar ist. Sancho hat eine enttäuschende Saison als Leihspieler von Aston Villa hinter sich. Seine Zukunft ist offen, zumal sein Vertrag beim Stammverein Manchester United ausgelaufen ist. Die Red Devils könnten eine Option zur Verlängerung ziehen, um noch Geld zu erwirtschaften, jedoch ist das Risiko wohl zu groß, auf dem Gehalt des Spielers sitzen zu bleiben.

+++ 26. Mai, 11:43 Uhr: Zwei Top-Talente zu teuer für BVB? +++ Wie "Sky" berichtet, soll Borussia Dortmund von zuvor zwei kolportierten Namen Abstand genommen haben. Demnach handelt es sich um die Top-Talente Konstantinos Koretsas vom KRC Genk und Diego Moreira vom RC Straßburg. Sie sollen laut dem Bericht schlichtweg zu teuer für den BVB sein. Für den 18-Jährigen Karetsas will der belgische Top-Klub demnach bis zu 40 Millionen Euro. Moreira dagegen sei ein reiner Flügelspieler, für den Niko Kovac keine Verwendung haben soll.

+++ 24. Mai, 12:25 Uhr: Duranville vor endgültigem Abschied aus Dortmund? +++ Der 20-jährige Julien Duranville kehrt nach wenig erfolgreicher Leihe im Sommer 2026 vom FC Basel zurück nach Dortmund - doch für wie lange? Sowohl der Belgier als auch der BVB denken nun wohl an eine endgültige Trennung, und laut dem belgischen Transfer-Experten Sacha Tavolieri ist wohl ein konkreter Abnehmer für den Flügelspieler in Sicht. Demnach soll Duranville dem Ligue-1-Klub Racing Straßburg angeboten worden sein und der dortige Trainer Gary O’Neil habe das Talent auf seine erweiterte Shortlist gesetzt. Vor allem für den Fall von Abgängen in der Offensive der Franzosen sei Duranville dem Bericht nach eine ernsthafte Alternative. Für den damaligen Teenager zahlte Dortmund im Januar 2023 kolportierte 8,5 Millionen Euro an RSC Anderlecht, bei der Borussia konnte sich Duranville aber anschließend nie so richtig durchsetzen. In Dortmund hat er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

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+++ 23. Mai, 12:25 Uhr: Dortmund mit großem Interesse an belgischem Top-Talent +++ Der BVB arbeitet am Kader der Zukunft. Dabei soll ein belgisches Top-Talent vom RSC Anderlecht in den Fokus der BVB-Bosse gerückt sein. Wie "Het Laatste Nieuws" aus Belgien berichtet, wird der 17-jährige Nathan De Cat seinen Ausbildungsverein im Sommer verlassen. Mehrere Bundesligisten sollen Interesse zeigen. Neben dem BVB soll es sich dabei vor allem um RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen handeln. Auch die Bayern wurden in den vergangenen Monaten immer wieder mit dem zentralen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht. Ein Abschied deutet sich nachweislich an, da De Cat nach seinem letzten Heimspiel in Anderlecht mit Tränen in den Augen über den Rasen lief. Insgesamt absolvierte er bisher 52 Profispiele für die Belgier. Sein Vertrag läuft noch bis 2027 und sein Ausbildungsverein soll eine Summe von rund 25 Millionen Euro fordern.

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+++ 18. Mai, 19:10 Uhr: Rückholaktion? BVB-Bosse denken wohl um +++ In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Berichte über eine mögliche Rückholaktion des BVB in Bezug auf Ex-Spieler Jadon Sancho. Das Interesse der Verantwortlichen an einem entsprechenden Deal soll aber stark nachgelassen haben . "Borussia Dortmund denkt über ihn nach, aber derzeit deutet nicht mehr so viel auf eine erneute Rückkehr hin", heißt es beim "kicker". Jüngst hatte sich Sportdirektor Ole Book im "Sky"-Interview bereits zu der Personalie geäußert: "Natürlich haben wir ihn im Auge. Jadon ist ein hochgradig kreativer Spieler und hat in der Vergangenheit bereits einige exzellente Leistungen für Borussia Dortmund gezeigt - davon sind wir absolut überzeugt", sagte er. Sancho gelang einst beim BVB der Durchbruch, 2021 wechselte er dann für 85 Millionen Euro zu Manchester United. Im Old Trafford lief es allerdings nicht nach Plan, der 26-Jährige konnte sich nicht durchsetzen. Für die Rückrunde der Saison 2023/24 war er noch einmal an den BVB ausgeliehen, aktuell spielt er auf Leihbasis für Aston Villa. Im Sommer läuft sein Vertrag bei den Red Devils aus, dann wäre ein ablösefreier Wechsel möglich.

+++ 16. Mai, 20:19 Uhr: BVB fragte wohl bei Real wegen Camavinga an +++ Bundesligist Borussia Dortmund soll laut dem spanischen Journalisten Ramon Alvarez de Mon bei Real Madrid wegen Eduardo Camavinga angefragt haben. Der 23-jährige Franzose hatte es zuletzt schwer bei den Madrilenen, unter anderem wegen seiner Gelb-Roten Karte in der Champions League gegen den FC Bayern. Zudem wurde er auch nicht für Frankreichs WM-Kader nominiert. Dennoch wurde die BVB-Anfrage wohl im ersten Schritt abgelehnt. Demnach stehe der Linksfuß derzeit nicht zum Verkauf. Allerdings könnte sich das im Verlauf des Sommers noch ändern, falls der mutmaßlich neue Real-Trainer für Camavinga keine Verwendung haben sollte. Camavingas Vertrag bei den Madrilenen läuft noch bis zum Sommer 2029.

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+++ 13. Mai, 09:35 Uhr: Top-Klub macht bei Julian Brandt wohl ernst +++ Nach sieben Jahren im BVB-Trikot endet in Kürze das Kapitel Borussia Dortmund für Julian Brandt. An Interessenten für den 30-Jährigen soll es offenbar nicht mangeln. Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Atletico Madrid wohl die ersten Schritt unternommen. Demnach sollen sich die "Rojiblancos" bei der Familie des Mittelfeldspielers, die ihn berät, bereits gemeldet und ihr Interesse hinterlegt haben. Weiter heißt es, dass Atletico Brandts Wunschziel sein soll, da seine Freundin in Spanien lebt, er selbst spanisch spreche und die dortige Kultur reizvoll finden würde. Die Madrilenen suchen einen Nachfolger für Klub-Legende Antoine Griezmann, der nach Saisonende zu Orlando City in die MLS wechselt. Die AS Rom, der FC Arsenal und Fenerbahce Istanbul sollen ebenfalls am Routinier dran sein.

+++ 12. Mai, 09:36 Uhr: Joane Gadou kommt! Erster Book-Deal fix +++ Borussia Dortmund hat den nächsten wichtigen Baustein für die Zukunft der Defensive gefunden. Wie der BVB bekanntgab, ist der Wechsel von Joane Gadou von RB Salzburg perfekt. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger unterschreibt in Dortmund einen Vertrag bis 2031. Der Deal war zuletzt vor allem eine Frage der Ablöse. Salzburg soll zwischenzeitlich bis zu 25 Millionen Euro gefordert haben. Offenbar einigten sich beide Klubs nun auf eine Sockelablöse von rund 19,5 Millionen Euro, dazu können weitere 4,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen kommen. Sportlich passt Gadou genau in das Dortmunder Profil: jung, entwicklungsfähig, körperlich stark. Der Franzose ist 1,95 Meter groß, wurde in der Jugend von Paris Saint-Germain ausgebildet und wechselte 2024 für rund zehn Millionen Euro nach Salzburg. Dort entwickelte er sich schnell zu einem der spannendsten Innenverteidiger seiner Altersklasse. Für den BVB ist der Transfer auch ein Signal in der Kaderplanung. Dortmund will die Defensive langfristig breiter und zukunftsfähiger aufstellen. Mit Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton und dem jungen Gadou hat der Klub eine spannende Mischung aus Bundesliga-Erfahrung und Entwicklungspotenzial. Gleichzeitig zeigt der Deal, dass der BVB unter Sportdirektor Ole Book früh im Sommer aktiv wird und wieder stärker auf die bekannte Dortmunder DNA setzt: junge Top-Talente verpflichten, entwickeln und sportlich wie wirtschaftlich aufwerten.

+++ 10. Mai, 12:00 Uhr: Wildes BVB-Gerücht um Ronaldo-Sohn +++ Im Zusammenhang mit jungen Fußball-Talenten wird häufig Borussia Dortmund als mögliche nächste Station genannt. So nun auch bei einem überaus spektakulären Gerücht. Die britische Zeitung "Sun" hat den BVB als eines von fünf möglichen Zielen für den Sohn von Superstar Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Jr., ins Spiel gebracht. Als weitere Klubs nannte das Blatt Real Madrid, Paris St. Germain, den FC Bayern München und Sporting Lissabon. Demnach will CR7 Junior künftig in Europa spielen, besonders England und Spanien sollen ihn reizen. Aktuell kickt der 15-Jährige, genau wie sein Vater, für den Saudi-Klub Al-Nassr - schon im nächsten Jahr soll eigentlich sein Debüt in der Profimannschaft an der Seite seines Vaters erfolgen. Dem Bericht zufolge will die Ronaldo-Familie aber allzu große Aufmerksamkeit im Hinblick auf den Nachwuchsspieler vermeiden, was eher für Klubs wie den BVB oder Sporting sprechen würde. Aber: Laut "Bild" sollen die Verantwortlichen in Dortmund keinerlei Interesse an einer Verpflichtung des Youngsters haben, würde das massive mediale Interesse rund um den Namen Ronaldo doch jedes Training und jedes Spiel des Nachwuchses in den Fokus rücken.

+++ 09. Mai, 17:18 Uhr: Brandt zur eigenen Zukunft: "Wird sich nicht bis August hinziehen" +++ Julian Brandt hat sich nach seinem letzten Heimspiel für den BVB zu seiner eigenen Zukunft geäußert - durchaus optimistisch. Am Freitagabend setzte sich der BVB mit 3:2 gegen Eintracht Frankfurt durch und stellte das eigene Punktekonto somit auf 70. Vor dem Spiel wurden einige Spieler verabschiedet, bei denen ein Abschied bereits feststeht. Darunter auch Julian Brandt. Dieser sagte anschließend am "Sky"-Mikrofon: "Ich bin da sehr geordnet. In manchen 'Doppelpass'-Runden wirft man dafür zwei Euro ins Sparschwein. Aber: Ich mache einen Schritt nach dem anderen. Das wird sich nicht bis in den August ziehen, das kann ich sagen." Interesse für den ehemaligen deutschen Nationalspieler soll es aus England, Spanien und Italien geben. Ob seine Zeit in der Bundesliga daher wirklich schon zu Ende gehen wird, bleibt offen.