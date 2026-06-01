Bundesliga: Kooperation bringt neue Version von bekanntem Spielball zurück

In der neuen Bundesliga-Saison müssen sich die Spieler an einen neuen Ball gewöhnen. Der Name dürfte auch den Fans noch bestens geläufig sein.

Nicht nur der FC Schalke 04 und der SC Paderborn kehren nach dem WM-Sommer in die Bundesliga zurück. Auch "Torfabrik" wird künftig wieder Teil des deutschen Fußball-Oberhauses sein. Denn nach acht Spielzeiten stellt "Adidas" wieder den offiziellen Spielball. Bereits von der Saison 2010/2011 bis 2017/2018 rollten Vorgängermodelle an Bundesliga-Spieltagen über den Rasen.

Das Spielgerät kommt aber nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der 2. Bundesliga, in den Relegationsspielen, im "Franz Beckenbauer Supercup" und im neuen U21-Wettbewerb "Bundesliga Talent Series" zum Einsatz. Die Partnerschaft ist zunächst für acht Jahre bis 2034 angesetzt.

"Adidas" schreibt, das Design sei vom legendären Ball "Teamgeist" inspiriert, der 2006 erstmals in Deutschland zum Einsatz kam. "Die moderne Interpretation kombiniert die charakteristische Paneloptik mit dynamischen Designelementen, welche Schnelligkeit und Bewegung im heutigen Fußball widerspiegeln", ist zu lesen.

Und weiter: "Die Farbgebung in Schwarz, Rot und Gold nimmt Bezug auf die Fankultur in Deutschland, die eine der zentralen Stärken der Bundesliga und ein wichtiges Element ihrer Identität ist. Dynamische Echo-Linien symbolisieren Klang, Energie und Emotionen von den Rängen und feiern die Atmosphäre, die die Fans an jedem Spieltag erzeugen."