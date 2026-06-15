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WM 2026: DFB-Team vs. Curacao - Leroy Sane trotz Nagelsmanns Rückendeckung weiter in der Kritik
Aktualisiert:von Martin Volkmar
ran Fußball
DFB-Team: Trotz 7:1 - Leroy Sané wird von Fans gegrillt
Videoclip • 02:46 Min
Leroy Sane enttäuscht als einziger Nationalspieler beim deutschen WM-Auftakterfolg. Seinen Chefkritiker verwundert das allerdings nicht.
WM-Start gelungen, sieben Tore erzielt, die K.o.-Runde sehr wahrscheinlich erreicht – und doch stand ein deutscher Spieler nach dem 7:1 über Curacao in der Kritik: Leroy Sane.
"Er fiel ein bisschen ab", sagte Lothar Matthäus. So sahen es auch nahezu alle Medien, bei denen der Flügelstürmer fast durchgängig die schlechteste Bewertung erhielt. Auch ran gab ihm lediglich eine 4.
Noch schlechter kam Sane in den sozialen Medien weg, wo ihn zahlreiche Fans heftig attackierten.
ran-Experte Markus Babbel hingegen, der den Offensivspieler von Galatasaray Istanbul in der Vergangenheit häufig kritisiert hatte ("Mal Top-Leistung und dann wieder Kreisklasse"), war über die schwache Vorstellung nicht überrascht.
"Ich bin sehr verwundert darüber, dass alle so verwundert sind", sagte der Ex-Nationalspieler: "Ich kenne es ehrlich gesagt nicht großartig anders von ihm."
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Leroy Sane seit Jahren mit "Licht und Schatten"
Laut Babbel zeige Sane seit Jahren regelmäßig Auftritte wie gegen Curacao. "Er hat wieder das gezeigt, was er bei Bayern München über den größten Zeitraum angeboten hat: Licht und Schatten", sagte er:
"Defensiv hat er gut gearbeitet, aber das kann ich auch von einem Nationalspieler erwarten. Und nach vorne kam halt so gut wie nichts."
Allerdings vergab Sane zwei Topchancen, bei der besten schoss er in der 63. Minute freistehend am Tor vorbei. "Solche Dinger muss er nutzen", monierte Matthäus: "Von einem Spieler mit seiner Klasse, seiner Qualität, seiner Erfahrung ist mehr zu erwarten."
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DFB-Team: Leroy Sane weiter ohne Tor bei WM oder EM
Faktisch bleibt Sanes Bilanz bei großen Turnieren äußerst bescheiden.
Bei seinen drei EM-Teilnahmen seit 2016 konnte er nie wirklich überzeugen, bei der WM 2018 wurde er überraschend von Joachim Löw aussortiert und bei der Endrunde 2022 kam er nach einer Verletzung nur zu einem Spiel von Beginn an.
Nach seinem Fehlschuss am Sonntag wartet der 30-Jährige auch nach 13 Turnierspielen weiter auf den ersten Treffer. Und seine relativ entspannte Reaktion danach dürfte die Kritiker eher bestätigt haben.
"Ich mache mir da keinen Stress. Wir haben viele Tore geschossen, darum ging es. Für mich geht es an erster Stelle darum, dass wir gewinnen. Ich hoffe, dass das erste Tor bald kommt", sagte er in seinem kurzen Statement nach Abpfiff.
DFB-Team: Nagelsmann setzt wohl auch gegen Elfenbeinküste auf Sane
Trotzdem kann Sane weiter auf die Rückendeckung des Bundestrainers bauen. Julian Nagelsmann hat den Glauben offenbar noch immer nicht verloren, dass das einstige Megatalent seine potenzielle Klasse endlich auf großer Bühne zeigen wird.
"Er hat bei dem Abschluss ein bisschen Pech, aber der war auch nicht so einfach", verteidigte der DFB-Chefcoach seinen Rechtsaußen und nahm ihn auch sonst demonstrativ in Schutz:
"Bei Leroy ist erstmal die Bewertungsgrundlage, wie viel investiert er im Spiel. Er hat sehr viel investiert, er war fleißig in allen Umschaltsituationen. Er war viel dabei, offensiv wie defensiv."
Daher ist davon auszugehen, dass der 77-malige Nationalspieler auch im zweiten Vorrundenspiel am Samstag gegen die Elfenbeinküste (ab 22:00 Uhr im Joyn-Livestream und Liveticker) in der Anfangsformation stehen wird und sowohl Top-Joker Deniz Undav als auch die möglichen Nachrücker Maximilian Beier oder Jamie Leweling weiter auf der Bank sitzen müssen.
Was sogar Chefkritiker Babbel verstehen kann. "Wenn der Bundestrainer eine hohe Meinung von ihm hat, dann ist es richtig, dass er an ihm festhält", meinte der Europameister von 1996:
"Er gibt ihm das maximale Vertrauen, das bekommen sonst nur wenige Spieler. Ich hoffe, dass er das auch zu schätzen weiß und es vielleicht doch noch zurückzahlt."
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