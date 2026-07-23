WM
WM 2026: Die größten Marktwert-Gewinner - Vozinha, Haaland und Co.
Aktualisiert:von ran.de
ran Fußball
WM 2026: Yamals Boxershorts sorgen für Mega-Hype um deutsche Marke
Videoclip • 01:04 Min
Bei der Fußball-WM konnten zahlreiche Spieler mit ihren Leistungen auftrumpfen. Wer aber hat seinen Marktwert signifikant gesteigert?
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. Mit dem Ende des Mega-Events gehen auch neue Marktwerte bei "transfermarkt.de" einher. Während naturgemäß der ein oder andere nicht überzeugen konnte, gibt es auch große Gewinner.
Gleich zwei Superstars haben nach dem Turnier nun einen neuen Rekord-Marktwert von 220 Millionen Euro. Norwegens Erling Haaland und Spanien-Youngster Lamine Yamal, der sich inzwischen Weltmeister nennen darf, waren zuvor jeweils 200 Millionen wert und konnten diesen Wert noch einmal um jeweils 20 Millionen steigern.
Ein anderer Superstar, Frankreichs Kylian Mbappe, ist ebenfalls 20 Millionen mehr wert als noch vor der Endrunde. Sein Marktwert stieg von 180 auf 200 Millionen. Einen gleichgroßen Sprung machte auch sein Teamkollege und Bayern-Star Michael Olise von 150 auf 170 Millionen Euro - noch nie war ein Bundesliga-Spieler wertvoller.
Einen signifikanten Sprung konnte auch England-Star Jude Bellingham verzeichnen. Der Real-Teamkollege von Mbappe steigerte seinen Wert von 130 auf 160 Millionen.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 16:10 Uhr • Mehr Sport
Die Finals 2026 im Livestream
170 MinBald verfügbar
Heute, 16:10 Uhr • Mehr Sport
Die Finals 2026 im Livestream
170 Min
WM 2026: Vozinha verzehnfacht eigenen Marktwert
Marktwertsteigerungen gibt es selbstverständlich auch in deutlich niedrigeren Bereichen. Mittelfeldspieler Felix Nmecha konnte im DFB-Dress durchaus überzeugen und ist nun 55 statt bisher 50 Millionen wert. Gemeinsam mit Nico Schlotterbeck ist er damit der wertvollste Profi des BVB.
Den wohl beeindruckendsten Sprung hat derweil aber ein Spieler aus einem ganz anderen Land hingelegt. Torhüter Vozinha, der mit seinen Leistungen für Kap Verde zur Kultfigur wurde, konnte seinen Marktwert im Alter von 40 Jahren verzehnfachen. Statt 50.000 ist der vereinslose Keeper nun eine halbe Million Euro wert.
Mehr Fußball-News
WM
Kommentar: Infantino untragbar? UEFA und DFB müssen handeln
Bundesliga
Ex-Bayern-Star wirft Olise aus Luxus-Villa in München
WM
Mit neuem Schiri: Argentinier fordern Final-Rematch
WM
Statt Klopp: Diesen DFB-Trainer fordert Hamann
WM
Klopps größte Aufgabe: Was wird aus Kimmich?
La Liga
Offiziell: Adeyemi wechselt zum FC Barcelona