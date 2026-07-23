Bei der Fußball-WM konnten zahlreiche Spieler mit ihren Leistungen auftrumpfen. Wer aber hat seinen Marktwert signifikant gesteigert?

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. Mit dem Ende des Mega-Events gehen auch neue Marktwerte bei "transfermarkt.de" einher. Während naturgemäß der ein oder andere nicht überzeugen konnte, gibt es auch große Gewinner.

Gleich zwei Superstars haben nach dem Turnier nun einen neuen Rekord-Marktwert von 220 Millionen Euro. Norwegens Erling Haaland und Spanien-Youngster Lamine Yamal, der sich inzwischen Weltmeister nennen darf, waren zuvor jeweils 200 Millionen wert und konnten diesen Wert noch einmal um jeweils 20 Millionen steigern.

Ein anderer Superstar, Frankreichs Kylian Mbappe, ist ebenfalls 20 Millionen mehr wert als noch vor der Endrunde. Sein Marktwert stieg von 180 auf 200 Millionen. Einen gleichgroßen Sprung machte auch sein Teamkollege und Bayern-Star Michael Olise von 150 auf 170 Millionen Euro - noch nie war ein Bundesliga-Spieler wertvoller.

Einen signifikanten Sprung konnte auch England-Star Jude Bellingham verzeichnen. Der Real-Teamkollege von Mbappe steigerte seinen Wert von 130 auf 160 Millionen.