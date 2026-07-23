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Michael Olise muss ausziehen: Jerome Boateng kündigt Bayern-Star den Mietvertrag

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

FC Bayern: Boateng schmeißt Olise aus Münchner Luxus-Villa

Videoclip • 01:13 Min

Schlechte Nachrichten für Michael Olise. Der Bayern-Star muss in München aus seiner bisherigen Bleibe ausziehen.

Die Fußball-WM endete für Bayern-Star Michael Olise gleich doppelt enttäuschend. Erst unterlag Frankreich im Halbfinale gegen den späteren Weltmeister Spanien mit 0:2, dann ging auch noch das Spiel um Platz drei gegen England mit 4:6 verloren.

Und während es zuletzt auch wiederholt Gerüchte um einen möglichen Wechsel zu Real Madrid gab, muss sich der 24-Jährige nun auch privat mit dem nächsten Problem befassen.

So muss der Offensivspieler laut "Bild" bereits in wenigen Wochen seine in München gemietete Villa verlassen. Beruhigend für alle Bayern-Fans: Die "Königlichen" aus Madrid haben damit nichts zu tun.

Vielmehr liegt der Grund darin, dass Olise sein Mietvertrag gekündigt wurde. Seit seinem Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt im Sommer 2024 lebte der Franzose im Münchner Nobel-Vorort Grünwald in der Villa von Ex-Bayern-Star Jerome Boateng.

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Boateng will Villa verkaufen

Der Weltmeister von 2014 hatte das Anwesen 2014 gekauft, will es nun aber veräußern. Deshalb muss Olise dem Bericht zufolge bis Ende August sein Zuhause der vergangenen zwei Jahre verlassen.

Boateng hatte demnach bereits vor dem Einzug des Flügelspielers versucht, die Villa mit zehn Zimmern, einem Heimkino, einem Fitnessraum, einem Weinkeller und Wellnessbereich mit Whirpool, Sauna und Außenpool zu veräußern.

Zwar gab es wohl mehrere Interessenten, dennoch fand sich kein dauerhafter Abnehmer. Nun soll offenbar ein erneuter Versuch gestartet werden.

Für Olise war die Bleibe vor allem deshalb gut geeignet, weil sie nur gut zehn Minuten Fahrzeit von der Säbener Straße entfernt liegt. Wo der Offensivstar künftig wohnen wird, ist noch völlig unklar.

Auch interessant: FC Bayern: Das spricht für und gegen eine Verlängerung von Max Eberl

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