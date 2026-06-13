WM 2026
WM 2026: Diese Rekorde wurden bei der Weltmeisterschaft in Amerika bereits gebrochen
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Fußball
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Videoclip • 02:49 Min
Die WM der Rekorde: Es ist die Weltmeisterschaft mit den meisten Teilnehmern und Spielen der Geschichte. Und schon nach den ersten Begegnungen wurden weitere Bestmarken gebrochen.
Mit 48 teilnehmenden Nationen und 104 Spielen brach die WM schon vor Beginn die ersten Rekorde.
Dazu kommen auch persönliche Bestwerte. Guillermo Ochoa, Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen jeweils ihre sechste Weltmeisterschaft und sind damit gemeinsame Rekordhalter.
Auch der DFB-Gruppengegner Curacao schrieb bereits mit der Qualifikation zur WM Geschichte. Mit rund 155.000 Einwohnern ist der Inselstaat das kleinste Land, das jemals bei einer Weltmeisterschaft antritt.
Und nach offiziellem Beginn des Turniers dauert es keine 90 Minuten, bis der nächste Rekord eingestellt wurde.
ran zeigt, welche Meilensteine bei diesem Turnier der Superlativen eingestellt werden.
USA vs. Paraguay: Chris Richards mit 100 Prozent Passgenauigkeit
Bei USA gegen Paraguay fuhren die Vereinigten Staaten nicht nur den höchsten WM-Sieg in ihrer Landesgeschichte ein. Der US-Verteidiger Chris Richards brach auch einen WM-Rekord.
Alle 83 Pässe des Crystal-Palace-Spielers kamen bei seinen Mitspielern an. Das ist die höchste Anzahl an Pässen, die ein Spieler in einem WM-Spiel mit einer 100%igen Passgenauigkeit gespielt hat, seit Anfang der entsprechenden Statistiken 1966.
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Mexiko vs Südafrika: Die meisten Roten Karten bei einem WM-Auftakt
Der erste Rekord während der WM ließ nicht lange auf sich warten. Beim Auftaktspiel in Mexiko-Stadt stellte der Unparteiische Wilton Pereira Sampaio drei Spieler vom Platz.
Sphephelo Sithole sah bereits in der 50. Minute wegen einer Notbremse Rot, Themba Zwane musste in der 84. Minute wegen einer Tätlichkeit den Rasen verlassen und César Montes holte sich in der Nachspielzeit wegen einer vermeintlichen Notbremse den dritten Platzverweis ab.
So viele Rote Karten gab es noch nie bei einem Eröffnungsspiel. Die WM-Partie mit den meisten Roten Karten ist schon 20 Jahre her: Beim Achtelfinale Niederlande gegen Portugal sahen sogar vier Spieler Rot. Am Ende standen beide Teams nur noch mit neun Spielern auf dem Platz.
Zudem wechselte Trainer Aguirre in der 66. Minute Gilberto Mora ein. Mit 17 Jahren und 240 Tagen ist er der jüngste Spieler, der jemals für Mexiko bei einer WM gespielt hat.
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