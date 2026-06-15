Belgien und Ägypten trennen sich nach einem hart umkämpften WM-Spiel mit 1:1. Ein Eigentor rettet die Belgier vor einer bitteren Pleite.

Am 34. Geburtstag von "König" Mohamed Salah hat Ägypten seinen historischen ersten Sieg bei einer WM verpasst. In der Mittagshitze von Seattle kamen die "Pharaonen" bei ihrer vierten Teilnahme an einer Endrunde nur zu einem 1:1 (1:0) gegen überlegene Belgier.

"Wir sind froh, dass wir einen Weg gefunden haben um zurückzukommen", sagte Belgiens französischer Trainer Rudi Garcia. Man dürfe nicht vergessen, dass Ägypten eine der besten Mannschaft sei, "dieses Team darf man nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen jetzt das nächste Spiel gewinnen." Nächster Gegner ist der Iran.

Der Partycrasher war Mohamed Hany, dem in höchster Bedrängnis durch den erst 23 Sekunden zuvor eingewechselten Romelu Lukaku ein Eigentor unterlief (66.).

Emam Ashour (20.) vom ägyptischen Rekordmeister Al-Ahly aus Kairo hatte die zunächst äußerst clever agierenden Ägypter in Führung gebracht. Belgien rannte anfangs vergeblich gegen ein stabiles Abwehrbollwerk an, steigerte sich nach der Pause aber deutlich. Die beste Chance zum Ausgleich hatte in der abwechslungsreichen zweiten Halbzeit zunächst Kevin De Bruyne vergeben: Mit einem Freistoß traf er nur den Pfosten (52.).