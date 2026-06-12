WM 2026: Elfenbeinküste vs. Ecuador live im Free-TV, Joyn-Stream & Liveticker

Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026

In der deutschen Gruppe treffen am ersten Spieltag der WM die Elfenbeinküste und Ecuador aufeinander. ran liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zur Anstoßzeit.

Das Duell zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador dürften vor allem deutsche Fußball-Fans gespannt beobachten, trifft die DFB-Elf in der Gruppenphase der WM doch noch auf beide Mannschaften.

Beide Teams bringen dabei eine Menge Bundesliga-Prominenz auf den Rasen.

Yan Diomande (RB Leipzig), Bazoumana Toure (Hoffenheim), Elye Wahi und Evan Ndicka (ehemals Eintracht Frankfurt), Odilon Kossounou (ehemals Bayer Leverkusen) auf Seiten der Côte d'Ivoire und die Ecuadorianer Willian Pacho (ehemals Eintracht Frankfurt) und Piero Hincapie (ehemals Bayer Leverkusen) spielen oder spielten bereits im deutschen Oberhaus.

ran hat alle Infos zum Spiel zusammengefasst.