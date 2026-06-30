WM 2026: Haaland trifft spät - Norwegen kämpft sich ins WM-Achtelfinale

ran Fußball WM 2026 - Hummels überrascht Haaland-Entscheidung: "Kalt erwischt" Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Ein Traumtor des Bundesliga-Youngsters Antonio Nusa und ein später Treffer von Erling Haaland haben Norwegen ins Achtelfinale der Fußball-WM geführt, das "Ruuh!" der Wikinger hallt in Nordamerika weiter von den Rängen.

Bei der Rückkehr ihrer Leistungsträger um Starstürmer Haaland und den Leipziger Nusa siegten die Skandinavier gegen den deutschen Vorrundengegner Elfenbeinküste am Dienstag in Dallas mit 2:1 (1:0) und zogen in die nächste Runde ein. Lothar Matthäus: Innerhalb des DFB-Teams gab es "viel Unruhe" Das Team von Nationaltrainer Stale Solbakken steht dank des sehenswerten Treffers von Nusa (39.) sowie des fünften Turniertores von Haaland (86.) bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Runde der letzten 16.

WM 2026: Norwegen muss sich ins Spiel kämpfen Amad (74.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Elfenbeinküste verpasste es vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki dennoch, bei der vierten WM-Teilnahme erstmals in ein Achtelfinale einzuziehen. Auch der europaweit heiß umworbene Shootingstar Yan Diomande - bei RB Leipzig ein Teamkollege Nusas - verhinderte das Aus nicht. Solbakken war nach der XXL-Rotation im letzten Gruppenspiel gegen Titelfavorit Frankreich (1:4) weitgehend zu seiner Stammformation zurückgekehrt. Neben Haaland spielten unter anderem auch Spielmacher Martin Ödegaard, Leipzig-Profi Nusa und Angreifer Alexander Sörloth wieder von Beginn an. Der angeschlagene Außenverteidiger Julian Ryerson (Borussia Dortmund) saß auf der Bank. Auf dem Rasen tat sich Norwegens Stammpersonal zunächst schwer, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Eine Flanke vom rechten Flügel fand Haaland im Strafraum, den Kopfball des Torjägers blockte Odilon Kossounou (3.) ab. Aus einem ruhigen, kontrollierten Spielaufbau erzeugte Norwegen viel Breite. Vorstöße in die Gefahrenzone entstanden so aber kaum.

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