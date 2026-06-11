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WM 2026

WM 2026: Mexiko vs. Südafrika heute live Eröffnungsspiel im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker

Aktualisiert:

von ran

ran Fußball

WM 2026: Halbfinal-Aus! Lothar Matthäus im Fragenhagel

Videoclip • 01:33 Min

Der Vorhang hebt sich für die bisher größte Fußball-WM! Co-Gastgeber Mexiko eröffnet die FIFA Weltmeisterschaft 2026 im legendären Aztekenstadion gegen Südafrika. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit und zur Eröffnungsfeier.

Endlich geht es los! Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada beginnt mit einem historischen Duell an einem geschichtsträchtigen Ort. Co-Gastgeber Mexiko eröffnet das Turnier mit 48 Mannschaften und 104 Spielen im heimischen Aztekenstadion in Mexiko-Stadt. Gegner zum Auftakt der Gruppe A ist Südafrika – eine Neuauflage des Eröffnungsspiels der WM 2010.

Für das Aztekenstadion ist es bereits das dritte WM-Eröffnungsspiel, ein absoluter Rekord. ran.de liefert alle wichtigen Infos zur Übertragung im TV und Livestream, zur Anstoßzeit und zum Liveticker.

Die nächsten WM-Übertragungen auf Joyn

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    Heute, 21:00 Uhr • Fussball

    WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream

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    Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball

    WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream

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    WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream

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Mexiko vs. Südafrika live: Uhrzeit für Anstoß beim Eröffnungsspiel

  • Anstoß: Donnerstag, 11. Juni 2026, 21:00 Uhr (MESZ)

  • Ortszeit: 13 Uhr

  • Spielort: Aztekenstadion (offiziell: Mexiko-Stadt-Stadion), Mexiko-Stadt

  • Kapazität: 83.000 Zuschauer

  • Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Gruppe A, Eröffnungsspiel

Wer überträgt das Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika live im TV und Stream?

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das WM-Eröffnungsspiel wird live im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte für alle 104 WM-Spiele liegen bei der Telekom und MagentaTV.

Auch interessant: WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

Parallel dazu erwarben ARD und ZDF Sublizenzen für ausgewählte Partien. Der WM-Auftakt zwischen Mexiko und Südafrika wird live im ZDF zu sehen sein.

Zusätzlich gibt es einen kostenlosen Livestream hier auf Joyn.

Kommende Livestreams auf Joyn

WM 2026: Mexiko vs. Südafrika im Liveticker

Wer das Eröffnungsspiel nicht live verfolgen kann, bleibt bei uns auf dem Laufenden. Einen kostenlosen Liveticker zu Mexiko gegen Südafrika gibt es wie gewohnt auf ran.de – inklusive aller Tore, Highlights und wichtiger Szenen rund um die Eröffnungsfeier. Mehr zur Eröffnungsfeier gibt es hier.

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Hintergrund zum Eröffnungsspiel

  • Historische Neuauflage: Das Duell ist eine Wiederholung des Eröffnungsspiels von 2010. Damals trennten sich Gastgeber Südafrika und Mexiko in Johannesburg mit einem 1:1-Unentschieden.

  • Druck des Gastgebers: Mexiko bestreitet alle drei Gruppenspiele auf heimischem Boden und will vor eigenem Publikum einen perfekten Start ins Turnier hinlegen.

  • WM-Startschuss: Es ist das erste von insgesamt 104 Spielen der größten Weltmeisterschaft aller Zeiten, verteilt auf 16 Stadien in drei Ländern.

Der Spielort: Das legendäre Aztekenstadion

Das Estadio Azteca in Mexiko-Stadt ist ein Tempel des Weltfußballs und schreibt mit diesem Spiel erneut Geschichte.

  • WM-Rekord: Es ist das erste Stadion, in dem drei WM-Eröffnungsspiele (1970, 1986, 2026) und zwei WM-Endspiele (1970, 1986) ausgetragen wurden.

  • Eröffnung: 1966

  • Kapazität: 83.000 Zuschauer

  • Deutsche Erinnerungen: Für deutsche Fans ist das Stadion vor allem mit der Finalniederlage bei der WM 1986 (2:3 gegen Argentinien) verbunden.

  • „Hand Gottes": Berühmtheit erlangte die Spielstätte auch durch das WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England, als Diego Maradona mit der „Hand Gottes" ein irreguläres Tor erzielte.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

Auch interessant: WM 2026: Deutschland vs. Curaçao live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum DFB-Auftakt Und: WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Sowie: WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale

Und: WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen Außerdem: WM 2026: Von Shakira bis Helene Fischer - diese Stars liefern die WM-Songs

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