WM 2026
WM 2026 heute: Unwetter in City-Stadt! Droht im Eröffnungsspiel eine Unterbrechung?
Aktualisiert:von Julian Bachmann
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Mexiko-Stadt ist seit Tagen von schweren Unwettern betroffen. Für das WM-Eröffnungsspiel und die weiteren Partien drohen daher Spielunterbechungen.
Es ist endlich soweit! Mit der Partie zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im Liveticker und auf Joyn) erfolgt am Donnerstag der Startschuss für die WM 2026.
Neben drohenden Streiks und Demonstrationen bereitet jedoch auch die Wetterlage kurz vor Turnierstart große Sorgen.
So sind ausgerechnet für den Tag des Eröffnungsspiels Starkregen, Gewitter, Hagel und kräftige Windböen gemeldet.
Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko heute ab 19:30 Uhr auf Joyn
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Vor der mexikanischen Pazifikküste braute sich zudem Wirbelsturm "Boris" zusammen. Ob und wenn wie stark er auf Mexiko-Stadt treffen könnte, ist noch nicht klar.
In den vergangenen Tage war das Wetter vor Ort bereits mehr als bescheiden. Insbesondere nachmittags setzten immer wieder starke Gewitter und heftige Regenschauer ein.
Mehrfach rief das Sekretariat für integriertes Risikomanagement und Katastrophenschutz für bestimmte Stadtteile daher die Alarmstufe Orange aus. Dabei sollen etwa im Freien befindliche Gegenstände gesichert und überschwemmte Straßen gemieden werden.
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Heftige Unwetter in Mexiko: Personennahverkehr betroffen
Aufgrund des wolkenbruchartigen Regens kam es in den vergangenen Tagen immer wieder zu überfluteten Straßen, wodurch der Personennahverkehr in Mexiko-Stadt stark beeinträchtigt wurde.
Metro-Linien fuhren nicht, einige Stationen mussten zeitweise geschlossen werden. Morgens war die Prognose in den Tagen vor Turnierstart meistens eher bewölkt, am Nachmittag dann mit Schauern und Gewittern.
Am Donnerstag wird das legendäre Aztekenstadion, das während der WM den Namen Mexiko-Stadt-Stadion trägt, planmäßig bereits um 9:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr MESZ) geöffnet.
Um 19:30 Uhr beginnt dann die etwa einstündige Eröffnungsfeier, wo unter anderem Pop-Superstar Shakira ihren WM-Song performen wird.
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WM 2026: Unterbrechungen durch Blitz-Regel vorprogrammiert
Aufgrund der zu erwartenden Unwetter könnte es während des WM-Eröffnungsspiels sowie auch bei weiteren Partien des Turniers zu längeren Unterbrechungen kommen.
In Nordamerika gelten strikte Unwetter-Regeln: Wird im Umkreis von rund 13 Kilometern im Umkreis des Stadions ein Blitz registriert wird, muss das Spiel umgehend unterbrochen werden. Daraufhin ziehen sich beide Mannschaften in die Kabinen zurück und die Zuschauer vor Ort werden aufgefordert, sich Schutz zu suchen.
In der Folge greift die 30-Minuten-Regel: Die unterbrochene Partie kann erst 30 Minuten nach dem letzten Blitz wieder angepfiffen werden. Jeder weitere Blitzeinschlag würde den Timer wieder auf null zurücksetzen. Somit drohen stundenlange Verzögerungen.
Mexiko-Stadt wird nach 1970 und 1986 zum dritten Mal eine WM-Endrunde eröffnen. Das Stadion liegt im Süden der Metropole, ins historische Stadtzentrum sind es ca. 20 Kilometer.
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