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WM 2026: Ex-Bayern-Star James Rodriguez aus Krankenhaus entlassen
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:28 Min
Nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt ist james Rodriguez wieder auf dem Weg der Besserung. Der ehemalige Bayern-Star wurde nach den Länderspielen mit Kolumbien stationär behandelt.
James Rodriguez ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder ins Training seines MLS-Klubs Minnesota United zurückgekehrt. Der ehemalige Leihspieler des FC Bayern wurde in der Länderspielpause stationär behandelt.
Wie die US-Franchise mitteilte, werde der 34 Jahre alte Kolumbianer "je nach seinem klinischen Fortschritt" nun schrittweise wieder ins Mannschaftstraining integriert. Rodriguez war wegen schwerer Dehydrierung nach dem Länderspiel gegen Frankreich (1:3) für drei Tage in einer Klinik behandelt worden.
James Rodriguez: Unheilbare Krankheit? "Keinerlei medizinische Beweise"
Laut US-Medienberichten soll Rodríguez, der zwischen 2017 und 2019 für Bayern München gespielt hatte, an Rhabdomyolyse, einer schnellen und schweren, potenziell tödlichen Zerstörung des Muskelgewebes, erkrankt sein. Diesem Gerücht trat Minnesota entschieden entgegen. Es gebe "keinerlei medizinische Beweise", teilte der Klub mit.
Aufgrund körperlicher Probleme hat Rodríguez in diesem Jahr bisher nur 39 Minuten für Minnesota gespielt.
Am vergangenen Sonntag war der Offensivspieler gegen Frankreich nach 63 Minuten ausgewechselt worden, nachdem er zuvor sehr träge gewirkt hatte. Für die Weltmeisterschaft ist der Torschützenkönig der Endrunde 2014 trotz der wenigen Spielpraxis ziemlich sicher gesetzt.
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