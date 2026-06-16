WM 2026: FIFA macht wohl große Ausnahme von eiserner Regel für Donald Trump

Beim WM-Finale am 19. Juli in East Rutherford wird US-Präsident Donald Trump dem neuen Weltmeister den goldenen Pokal überreichen. Die FIFA bricht damit ihre eigene Regel.

Eigentlich gilt beim WM-Pokal eine eiserne Regel: Nur Weltmeister dürfen die goldene Trophäe in die Hände nehmen. Doch für Donald Trump macht die FIFA eine Ausnahme.

"Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino schon im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der Influencer "Salt Bae" wurde etwa von allen FIFA-Turnieren verbannt, weil er den argentinischen Akteuren bei der Siegesfeier 2022 den Pokal regelrecht entwendete.

Das WM-Finale findet am 19. Juli im Stadion von East Rutherford nahe New York City statt. Infantino wird gemeinsam mit Trump die Siegerehrung vornehmen.