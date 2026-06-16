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WM 2026: FIFA macht wohl große Ausnahme von eiserner Regel für Donald Trump
Veröffentlicht:von ran.de
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Proteste vor WM-Spiel des Iran
Videoclip • 31 Sek • Ab 12
Beim WM-Finale am 19. Juli in East Rutherford wird US-Präsident Donald Trump dem neuen Weltmeister den goldenen Pokal überreichen. Die FIFA bricht damit ihre eigene Regel.
Eigentlich gilt beim WM-Pokal eine eiserne Regel: Nur Weltmeister dürfen die goldene Trophäe in die Hände nehmen. Doch für Donald Trump macht die FIFA eine Ausnahme.
"Niemand darf den Pokal berühren, außer den Siegern und dem US-Präsidenten, der den Pokal übergeben muss", erklärte FIFA-Präsident Gianni Infantino schon im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Der Influencer "Salt Bae" wurde etwa von allen FIFA-Turnieren verbannt, weil er den argentinischen Akteuren bei der Siegesfeier 2022 den Pokal regelrecht entwendete.
Das WM-Finale findet am 19. Juli im Stadion von East Rutherford nahe New York City statt. Infantino wird gemeinsam mit Trump die Siegerehrung vornehmen.
WM 2026: Trump schon bei der Klub-WM unter Feierlichkeiten
Beim letzten großen FIFA-Turnier, der Klub-WM 2025, hatte Trump bereits für Verwunderung gesorgt: Nach der Goldmedaillen-Vergabe an die Spieler des FC Chelsea blieb der 80-Jährige auf dem Podest stehen.
"Wir waren schon ein wenig irritiert", sagte Cole Palmer nach dem Spiel.
Trump und Infantino pflegen seit Monaten enge Beziehungen. Bei der Auslosung der WM-Gruppen in Washington im Dezember hatte Trump den FIFA-Friedenspreis erhalten, was international für deutliche Kritik gesorgt hatte.
Ob auch die Staatschefs der anderen WM-Gastgeber Mexiko und Kanada in die Zeremonie eingebunden werden, ist noch offen.
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