ran Fußball WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner Videoclip • 01:45 Min Link kopieren Teilen

Das DFB-Team hat bei der WM 2026 eine machbare Gruppe erwischt. Doch nicht nur die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann reist mit Ambitionen nach Amerika. Die Entwicklungen im News-Ticker.

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+++ 16. Juni: Löw zweifelt an der Stabilität des DFB-Team +++ Weltmeistertrainer Jogi Löw hat in der TikTok-Liveshow "Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe" Zweifel an der deutschen Nationalmannschaft geäußert. "Die Mannschaft hat viel Qualität, aber noch nicht die Stabilität, die es braucht, um Titel zu gewinnen", sagte Löw. Dazu würden der Mannschaft auch die richtigen Persönlichkeiten fehlen: "Persönlichkeiten, wie wir sie 2014 hatten. Das muss sich in dieser Mannschaft jetzt erst einmal zeigen. Joshua Kimmich allein wird nicht reichen, oder Manuel Neuer." Darüber hinaus warnte der Weltmeister von 2014 davor, sich nach dem 7:1-Sieg gegen Curaçao nicht zu sicher zu fühlen. "Man darf sich jetzt aber nicht im siebten Himmel wähnen. Das war sicher der leichteste Gegner bei dieser WM", erklärte der 66-Jährige. Es werde in Zukunft darauf ankommen, dass die DFB-Elf über 90 Minuten Dominanz zeigen kann. Insgesamt sehe er aber einen Aufwärtstrend seit der Europameisterschaft vor zwei Jahren.

+++ 15. Juni: Deutschland hat K.o.-Runden-Ticket statistisch fast sicher +++ Seit dem Weltmeistertitel aus dem Jahr 2014 hat die deutsche Nationalmannschaft kein K.o.-Runden-Match mehr bei einer Weltmeisterschaft bestritten. Das DFB-Team flog in Russland wie auch in Katar bereits in der Vorrunde aus dem Turnier. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der WM 2026 zum dritten Aus nach der Gruppenphase in Serie kommt, war schon vor dem Curacao-Spiel gering. Nach dem 7:1-Erfolg gegen den WM-Underdog ist die Gefahr nun sogar noch deutlich kleiner geworden. Deutschland hat nicht nur drei Punkte auf dem Konto, sondern auch eine satte Tordifferenz von +6. Hinzu kommt, dass bei der WM 2026 erstmals 32 Mannschaften in der K.o.-Runde stehen. Neben den beiden Erstplatzierten kommen auch acht der zwölf Gruppen-Dritten ins Sechzehntelfinale. WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel Der Datendienstleister "Football Meets Data" hat basierend auf Vorleistungen und auf das erste Resultat des deutschen Teams berechnet, wie wahrscheinlich ein Einzug in die nächste Runde ist. Dabei kommt das Statistik-System auf einen Wert von 99,6 Prozent. Das bedeutet, dass Deutschland den Berechnungen zufolge in 996 von 1000 Fällen weiterkommt. Während die Elfenbeinküste nach ihrem 1:0 über Ecuador eine Chance von 94 Prozent auf die nächste Runde hat, liegt diese bei den Südamerikanern bei 66 Prozent. Curacao wird nur noch eine Chance von zehn Prozent zugesprochen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich Julian Nagelsmann und das Team nicht auf Statistiken verlassen möchten. Ein Sieg gegen die Elfenbeinküste am Samstag würde die letzten Zweifel beseitigen.

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+++ 14. Juni: Countdown bis zum Anpfiff - so verläuft der Tag des DFB-Teams +++ Um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt für die deutsche Nationalmannschaft mit dem ersten Gruppenspiel gegen Curacao (live bei Joyn) die Mission Weltmeisterschaft. An der Spielstätte in Houston ist es dann 12 Uhr mittags. Bundestrainer Julian Nagelsmann begrüßt die frühe Anstoßzeit. "Ich bin froh, dass es früher losgeht. Dann hat man nicht so lange Tage im Hotel", sagte er bei der PK am Samstag und fügte augenzwinkernd hinzu: "Wir haben Jungs dabei, die haben vor nicht allzu langer Zeit um 11 Uhr in der A-Jugend-Bundesliga gespielt." Und so wird der Tag für die Mannschaft ablaufen: Bis 8:30 Uhr: Frühstück

danach: Aktivierung im Hotel und kurzer Spaziergang als Option

Prematch-Meal mit Kohlenhydraten

9:55 Uhr: Kurze Besprechung und anschließend Abfahrt zum Stadion

12:00 Uhr: Anstoß

+++ 13. Juni: Nagelsmann macht Spielern deutliche Hitze-Ansage +++ Die deutsche Nationalmannschaft kommt bei ihren Trainingseinheiten am Quartier in Winston-Salem derzeit gehörig ins Schwitzen. Das liegt aber nicht nur an den Inhalten, die Bundestrainer Julian Nagelsmann vorgibt, sondern vor allem an den Temperaturen. Am Freitag erreichte das Thermometer bei der Mittagseinheit rund 40 Grad in der Sonne, anderthalb Stunden dauerte das Training. Wie die "Bild" berichtet, machte Nagelsmann seinen Spielern eine klare Ansage. Und die lautete: Die DFB-Stars sollen sich möglichst oft in der Hitze aufhalten! Damit will Nagelsmann erreichen, dass sich die Spieler schneller an die Bedingungen vor Ort gewöhnen und sich akklimatisieren. Um das zu gewährleisten, sollen sich die Profis in ihrer freien Zeit möglichst nicht in ihren klimatisierten Hotelzimmern aufhalten, sondern im Freien. Allerdings wurden rund um die Trainingsplätze verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Spieler während der Einheiten vor der Hitze bestmöglich zu schützen. Zwei spezielle Ventilatoren mit kühlendem Wasserdampf stehen bereit, ebenso zwei Sanitäter für den Notfall. Die aktuell herrschende Hitze ist in Winston-Salem übrigens nichts Ungewöhnliches. Das WM-Auftaktspiel des deutschen Teams gegen Curacao findet in Houston statt, wo ebenfalls über 30 Grad vorhergesagt sind. Allerdings verfügt das Stadion über ein geschlossenes Dach.

+++ 12. Juni: Lennart Karl über sein tragisches WM-Aus +++ "Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das größte Turnier verpassen zu müssen." Unter anderem mit diesen Worten meldete sich Lennart Karl via Instagram nach seinem großen Verletzungs-Drama. Im Abschlusstraining vor dem Testspiel gegen die USA erlitt Karl einen Muskelbündelriss. Dieser bedeutete das Turnieraus für den Youngstar. Gegenüber der "Bild" erläutert er jetzt, wie es zu der Verletzung kam: "Es ist beim Torschuss passiert, ich habe es sofort gespürt. Das war schon ein Schock für mich, da ich mir so viel vorgenommen habe und auch in guter Verfassung war." "Die WM zu spielen, wäre ein absoluter Traum von mir gewesen. Leider kommt nun diese Verletzung dazwischen, ich muss das akzeptieren und nach vorne schauen", fügt Karl hinzu. Für das Turnier war der 18-Jährige ein ernst zu nehmender Kandidat für die Startelf. Seine Leistungen im DFB-Trikot sprachen für sich. Neben Wirtz und Musiala zählte Karl zu den deutschen Hoffnungsträgern. Doch wie geht es jetzt weiter? Auch interessant: WM 2026: Thomas Müller reagiert auf WM-Aus von Lennart Karl Der Bayern-Star erklärt: "Ich bin diese Woche noch in München zur Erstbehandlung und habe danach erstmal Urlaub bekommen. In diesen ersten Tagen kann ich in der Reha nicht viel machen, außer der Verletzung Zeit geben, um zu heilen. Danach beginnt irgendwann wieder die Aufbauphase." Auch wenn er selbst nicht dabei sein kann, verfolgt Karl das Turnier dennoch. Insbesondere natürlich die Spiele des DFB-Teams: "Das Auftaktspiel schaue ich mir natürlich an, so wie jedes weitere selbstverständlich! Wo genau, weiß ich noch nicht. Aber ich werde natürlich mitfiebern und der Mannschaft die Daumen drücken. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Team alles reinhauen und eine gute WM spielen wird!" Ob die deutsche Mannschaft nun mit Leroy Sané startet, bleibt abzuwarten. WM 2026: Deutschland vs. Curacao am 14. Juni ab 19:00 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream

+++ 12. Juni: DFB-Torhymne bei WM steht wohl fest +++ Die deutsche Nationalmannschaft bejubelt ihre Tore auch bei der WM "völlig losgelöst" zum Heim-EM-Hit "Major Tom". Der Kultklassiker von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 ist wie erwartet die offizielle "Torhymne" der DFB-Auswahl in den Stadien des XXL-Turniers in den USA, Mexiko und Kanada. Das berichtet die "Bild". Erstmals und gleich möglichst oft zu hören sein soll der Hit beim Auftakt gegen Außenseiter Curacao am Sonntag (ab 19 Uhr live auf Joyn) in Houston. Wie die anderen Nationalverbände durfte der DFB eigene Lieder beim Weltverband FIFA einreichen. Nach deutschen Siegen läuft demnach "Tage wie diese" von den Toten Hosen. Zudem soll rund um die Spiele der WM-Song von 2006, "Zeit, dass sich was dreht" von Herbert Grönemeyer, als "Signature Song" gespielt werden. "Major Tom" ist seit März 2024 die offizielle Torhymne des viermaligen Weltmeisters. Der Song löste "Kernkraft 400" von Zombie Nation ab. Mit der Änderung reagierte der DFB damals auf eine Online-Petition der Fans.

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+++ 10. Juni: David Raum spricht offen über Konkurrenzkampf mit Nathaniel Brown +++ David Raum scheint seinen Stammplatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verloren zu haben, er lässt sich aber nicht hängen. "So ein Turnier ist lang. Ich akzeptiere meine Rolle - und komme ich rein, gebe ich alles." Selbst, wenn er nicht starte, wisse die Mannschaft, "dass sie sich auf mich verlassen kann", sagte der Linksverteidiger am Mittwoch in Winston-Salem. Raum war in der WM-Qualifikation gesetzt, dann aber leicht angeschlagen, was Brown für sich nutzte. Der Frankfurter spielte zuletzt gegen Ghana, Finnland und die USA, er wird auch am Sonntag gegen Curacao in Houston in der Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwartet. "Nene macht es sehr, sehr gut", lobte Raum. "Er spielt in Frankfurt sehr offensiv und macht das herausragend. Ich hatte körperliche Probleme, komme aber immer besser in Fahrt. Ich werde immer fitter." Auch interessant: WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland glänzt mit Retro-Look, Gastgeber floppt total Und: Ex-Bundesliga-Profi packt aus: "Zwei DFB-Stars zahlen Schutzgeld"

+++ 10. Juni: DFB hat eigenen Greenkeeper im WM-Quartier +++ Die DFB-Auswahl hat ihre ersten beiden Trainingseinheiten im WM-Quartier in Winston-Salem absolviert. Dabei rückte jedoch nicht nur die sportliche Vorbereitung in den Fokus, sondern auch der Zustand des Haupttrainingsplatzes an der Wake Forest University. Der Naturrasen präsentierte sich sichtbar trocken und wenig satt. Nach der ersten Einheit am Montag zeigte der Platz bereits deutliche Gebrauchsspuren: Herausgerissene Rasenstücke lagen auf dem Feld verteilt. Dem DFB war die Problematik bereits vor der Ankunft der Mannschaft bekannt und hat daher einen eigenen Gärtner vor Ort. DFB-Greenkeeper Sebastian Breuing wurde schon am 20. Mai nach Winston-Salem entsandt, um sich um die Rasenpflege zu kümmern. Zuvor war der als "Rasenpapst" bekannte Experte mehrfach vor Ort gewesen, um die Platzverantwortlichen zu unterstützen. Auch rund um die Trainingseinheiten ist er im Einsatz, kümmert sich um die Bewässerung und hat Wärmelampen im Einsatz. Bereits im Vorfeld war der Rasen intensiv bewässert worden, zudem kamen zur Pflege offenbar sogar Wärmelampen zum Einsatz. Problem für die Fußballspieler ist, dass die Rasenflächen in den USA vorwiegend für American Football angedacht sind. Dadurch sind die Rasenflächen meist robustere und härtere Spielflächen gewohnt. Auch interessant: Fußball-WM 2026 Eröffnungsspiel heute: Mexiko vs. Südafrika live im Free-TV, Livestream und im Ticker

Der DFB-Kader in der Übersicht: