WM 2026: "Unbewusste Zuckung": Videoreferee Evans verteidigt Handgeste

Videoschiedsrichter Shaun Evans setzt sich den Vorwürfen gegen seine Person zur Wehr. Seine viel diskutierte Handbewegung sei unbewusst geschehen.

Der australische Videoschiedsrichter Shaun Evans hat sich nach seiner ungewöhnlichen Handgeste im Vorfeld des Deutschland-Spiels bei der Fußball-WM verteidigt - und ist vom Weltverband FIFA entlastet worden.

"Ich möchte klarstellen, dass ich keineswegs absichtlich eine Handbewegung oder ein Symbol gemacht habe, um eine Botschaft, eine Zugehörigkeit, ein Spiel oder eine Weltanschauung jeglicher Art zu vermitteln", sagte der 38-Jährige mehreren Medienberichten zufolge.

"Die einzige Erklärung, die ich dafür anbieten kann, ist, dass es sich bei der Bewegung um ein unwillkürliches, unbewusstes Zucken handelte und mir in diesem Moment gar nicht bewusst war, dass ich dies getan hatte", sagte Evans. "Bilder, die später während des Spiels aufgenommen wurden, zeigten, dass ich diese Bewegung viele Male wiederholte, während ich einen Stift zwischen den Fingern hielt."