WM 2026
WM 2026 - Nathaniel Brown: Warum er so wichtig für das DFB-Team ist – und der FC Bayern ihn will
Veröffentlicht:von Justin Kraft
ran Fußball
DFB-Team: Nene Brown - fühlt er sich schon den Bayern zugehörig?
Videoclip • 01:17 Min
Julian Nagelsmann wollte ihn kurz vor der WM für seine Startelf, der FC Bayern München will ihn für seinen Kader: Nathaniel Brown erlebt in diesem Sommer seinen großen Durchbruch – weil er der nahezu perfekte Außenverteidiger ist.
Positionen im Fußball haben über die Jahrzehnte viele Veränderungen durchgemacht.
Vom mitspielenden Torhüter über die Verschiebung der Spielmacherposition nach hinten auf die Sechs bis hin zum Falschen Neuner: Taktische Trends, Spielertypen und Trainer mit besonderen Ideen verändern den Sport kontinuierlich.
Manche Revolution ist auch wiederkehrend oder setzt sich erst Jahre nach ihrer vermeintlichen Erfindung durch. So beispielsweise der einrückende Außenverteidiger, den Johan Cruyff in den frühen Neunzigerjahren in Barcelona nutzte. Erst durch Pep Guardiola erlangte diese Rolle im vergangenen Jahrzehnt aber die große Aufmerksamkeit.
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Stream & Ticker – alle Infos zum zweiten Gruppenspiel
WM 2026: Spaniens Blamage zeigt, was Deutschlands Auftaktsieg wirklich wert ist – ein Kommentar
WM 2026: DFB-Noten vs. Curacao - Debütant und Joker glänzen - Leroy Sane fällt ab
Das vergangene Jahrzehnt ist auch jenes, in dem womöglich der Grundstein für eine große Außenverteidigerkarriere in Deutschland gelegt wurde: Nathaniel Brown, 2003er Jahrgang, entwickelte sich dort über die Stationen Kümmersbruck, Regensburg und Nürnberg sukzessive in Richtung Profifußball.
Heute ist der 2024 nach Frankfurt gewechselte Linksfuß nicht nur Nationalspieler, sondern auch Stammspieler bei der WM 2026 - nach der er fast sicher zum FC Bayern München weiterziehen wird.
Brown ist eine der heißesten Aktien dieser WM und zugleich eine, die viele vor wenigen Wochen noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Doch schon das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curacao unterstrich, warum der 22-Jährige ein echter Gamechanger für Bundestrainer Julian Nagelsmann ist und warum auch Vincent Kompany ihn sehr gern in seinem Team hätte.
Nathaniel Brown: Deutschland hat wieder einen Außenverteidiger mit viel Potenzial
Brown ist einer dieser modernen Außenverteidiger, die so gar keine Bauchschmerzen damit haben, sich im engen Mittelfeldzentrum zu bewegen und dort enge Spielsituationen aufzulösen.
"Der Junge ist im besten Alter und bringt alles mit: Er hat Geschwindigkeit, er hat Ausdauer, er hat Technik", sagt auch ran-Experte Markus Babbel: "Und vor allem ist er so gut wie nie verletzt, also auch belastbar."
Der Noch-Frankfurter sei ihm "schon in Nürnberg aufgefallen und dann habe ich ihn zum ersten Mal live bei der U21 gegen die Ukraine gesehen. Da habe ich danach zu Toni di Salvo gesagt: 'Da hast du aber eine schöne Rakete.' Wenn du dem noch das Verteidigen beibringst, dann wird der richtig, richtig gut."
Brown ist schnell, robust, wendig und vor allem kann er Spielsituationen zuverlässig lesen und darauf reagieren.
Genau deshalb ist er auch kein Außenverteidiger, der wie beispielsweise David Raum linear an der Außenlinie rauf und runter läuft. Seine Rolle interpretiert er moderner.
Im Spielaufbau entscheidet er je nach Formation des Gegners selbst, ob es sinnvoll ist, in den Halbraum einzurücken und so das Kombinationsspiel im Zentrum zu verstärken oder ob er Breite geben soll.
Viele Trainer geben ihm diese Freiheit, weil er smart genug ist, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Für Nagelsmann ist das beim DFB-Team unglaublich wertvoll, weil Brown dem Spiel seiner Mannschaft eine weitere Ebene der Komplexität verleiht. Sein Einfluss auf Florian Wirtz, Jamal Musiala und auch Kai Havertz war im Auftaktspiel gegen Curacao enorm.
Weitere Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Schottische Fans kapern Baseball-Spiel
Videoclip • 01:11 Min
ran Fußball
WM 2026: Spanien-Blamage! "Ist das herrlich!"
Videoclip • 01:19 Min
ran Fußball
Deutschland Weltmeister? Eishockey-Star Peterka tippt WM
Videoclip • 03:42 Min
Warum Brown so wichtig für das DFB-Team ist
Denn spätestens in der gegnerischen Hälfte macht Brown unermüdlich wichtige diagonale Laufwege in die letzte Linie. Damit verleiht er dem Spiel Tiefe – wie bei seinem Treffer, als er sich selbst in eine gute Abschlussposition brachte. Primär sorgt er mit den Laufwegen aber dafür, dass die gegnerische Abwehr es schwerer hat, die deutschen Angreifer zu doppeln.
Das erste Tor des DFB-Teams war ein herausragendes Beispiel für seine Qualitäten.
Jeder seiner Tiefenläufe band mindestens einen Gegenspieler. Auch in weiteren Szenen konnte Florian Wirtz deshalb ins Eins-gegen-eins gehen, statt gedoppelt zu werden.
Browns Aktivitätslevel ist unglaublich hoch. Und auch das Verteidigen hat er mittlerweile drauf. Defensiv zeigte er in einer insgesamt schwachen Frankfurter Defensive unter anderem sehr starke Leistungen gegen Lamine Yamal oder Neapel in der Champions League.
FC Bayern als "logische Konsequenz"
Die Entscheidung von Nagelsmann, ihn kurz vor der WM doch noch zum Stammspieler zu machen, kam für viele überraschend. Schaut man sich allerdings den Mehrwert an, den er allein durch seine Laufwege und seine Interpretation der Rolle bringt, dürfte es keine Zweifel daran geben, dass es zwar eine harte Entscheidung war, aber eine richtige.
Und es dürfte auch keinen Zweifel daran geben, warum der FC Bayern Interesse hat. Der Wechsel sei jetzt "die logische Konsequenz als nächster Schritt, um sich weiterzuentwickeln", findet auch Babbel.
Der Deal soll fast durch sein, es wird über eine Ablösesumme von um die 50 Millionen Euro spekuliert. Lediglich der Anteil der Bonuszahlungen ist noch ein Verhandlungspunkt.
Eine Einigung ist aber in Sichtweite. Der FC Bayern bekommt damit einen hochtalentierten Außenverteidiger, der eine Problemposition im DFB-Team innerhalb kürzester Zeit zu einer großen Stärke wandeln konnte. Einer, der entwicklungsfähig ist und gut in das progressive, mutige und vertikale System von Kompany passt.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: ATP Open in Halle, 1. Runde im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 17.06. 02:45 • Fussball
WM Auftakt live: Argentinien - Algerien im Stream
150 Min
Wie geht es weiter mit Alphonso Davies?
Bleibt eigentlich nur eine Frage: Wie geht es mit Alphonso Davies weiter? Der Brown-Transfer ist eine klare Ansage an den Kanadier: Noch eine Saison, in der er die konkurrenzlose Nummer eins auf seiner Position ist, wird es nicht geben. Zu verletzungsanfällig war der 25-Jährige in den letzten Jahren, zu instabil waren seine Leistungen.
Mit Brown kommt nun Konkurrenz auf Augenhöhe. Das kann auch für die Entwicklung von Davies positiv sein, wenn er fit bleibt und es schafft, den Druck in positive Energie zu wandeln. Es kann aber auch der Anfang vom Ende sein. Vor seiner Verlängerung in München liebäugelte er bereits mit einem Transfer zu Real Madrid.
Sollte er seinen Stammplatz verlieren, wird nicht nur er, sondern auch der FCB Interesse daran haben, ihn abzugeben. Zu gut verdient er beim Rekordmeister, als dass man so jemanden auf die Bank setzen würde. Zu groß ist auch sein persönlicher Anspruch.
Vorher aber wird es wahrscheinlich einen Konkurrenzkampf mit Brown geben – für mindestens eine Saison. Zumindest zeichnet sich ein Sommertransfer von Davies noch nicht ab und für die großen Ambitionen wäre es gut für die Bayern, auf dieser Position breit aufgestellt zu sein.
Zumal Brown auch auf der rechten Seite verteidigen kann und er in der Vergangenheit sogar in offensiveren Positionen zum Einsatz kam. Mit seiner Technik und seiner Spielintelligenz ist er ein Gewinn für jede Mannschaft – und einer, der viele Positionen auf hohem Niveau spielen kann.
News zur Fußball-WM
WM
Peinlich-Szenario droht: FIFA macht große Ausnahme für Trump
WM
Wer zeigt heute Uruguay vs. Saudi-Arabien live im Free-TV & Stream?
WM
"Viel Qualität, aber ...": Löw zweifelt an DFB-Team
"Unbewusste Zuckung": Videoreferee Evans verteidigt Handgeste
WM
WM 2026: Ecuador vs. Deutschland live im Free-TV, Livestream & Ticker – Infos zum Gruppenfinale der DFB-Elf
WM
WM 2026: Deutschland vs. Elfenbeinküste live im Free-TV, Joyn-Stream & Ticker – wann steigt das zweite DFB-Spiel?