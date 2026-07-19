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WM 2026 - Finale: Ändert Scaloni die Startelf? Voraussichtliche Aufstellungen - alle Infos und Fakten zu Spanien vs. Argentinien
Aktualisiert:von ran.de/SID
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WM2026: Rauch über New York - Wackelt der Anpfiff vom WM-Finale?
Videoclip • 01:04 Min
Spanien oder Argentinien? Wer wird Weltmeister? Am Sonntagabend wird im WM-Finale 2026 der wichtigste Titel im Fußball vergeben. ran hat die wichtigsten Fakten zum Endspiel zusammengefasst.
Am 19. Juli treffen Spanien und Argentinien im WM-Finale aufeinander.
Wird der amtierende Europameister auch Weltmeister? Oder kann Argentinien den Titel verteidigen?
Geschichte wird im MetLife-Stadium in New York/ New Jersey so oder so geschrieben.
ran hat alle Fakten zum Endspiel zusammengefasst.
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Spanien gegen Argentinien: Die voraussichtlichen Aufstellungen
Beide Trainer haben kaum einen Grund, ihre Startformationen aus den Halbfinals zu ändern. Allerdings könnte Argentinien defensiver beginnen als gegen England und daher de Paul für Simeone in die erste Elf rutschen.
Spanien: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Fabian - Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena - Oyarzabal
Argentinien: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - de Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister - Messi - Alvarez
WM-Finale schreibt schon vor dem Anpfiff Geschichte
Zum ersten Mal in der Historie treffen in einem WM-Finale der amtierende Europa- und der aktuelle Weltmeister aufeinander. Das Spiel zwischen Spanien und Argentinien hat sich also bereits vor dem Anpfiff einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert.
Argentinien vor historischem Coup
Gewinnt Argentinien das WM-Finale gegen Spanien, reiht sich das Team in eine illustre Runde ein. Bisher gelang es lediglich Italien (1934 und 1938) und Brasilien (1958 und 1962), den Titel zu verteidigen.
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Lionel Messi zieht mit Brasilien-Legende Cafu gleich
Lionel Messi hat in seiner Karriere zahlreiche Rekorde aufgestellt. Am 19. Juli könnte ein weiterer dazukommen, vorausgesetzt der Argentinier verletzt sich im Vorfeld nicht. Sollte Messi nämlich auf dem Platz stehen, wäre er erst der zweite Spieler nach Cafu (1994, 1998 und 2002), der in drei WM-Finals zum Einsatz kommt (2014, 2022 und 2026).
Zwar erreichten auch Pelé, Ronaldo, Lothar Matthäus und Pierre Littbarski drei WM-Finals. Sie alle kamen jedoch mindestens in einem Endspiel nicht zum Einsatz.
Wer leitet das WM-Finale 2026?
Die Partie zwischen Spanien und Argentinien wird Slavko Vincic leiten. Der Slowene wird von seinen Landsleuten Tomaz Klancnik und Andraz Kovacic als Assistenten unterstützt.
Für den 46-Jährigen ist es nach den Gruppenspielen Brasilien gegen Marokko und Algerien gegen Jordanien sowie dem Sechzehntelfinale zwischen Mexiko und Ecuador die vierte Partie beim aktuellen Turnier.
WM-Finale 2026: Kommt Donald Trump zum Spiel?
Ja. Der US-Präsident hat sein Kommen bereits angekündigt. Zudem soll Donald Trump dem siegreichen Team - zusammen mit FIFA-Präsident Gianni Infantino - den WM-Pokal überreichen.
Ähnliche Bilder gab es bereits 2025, als Trump bei der Klub-WM zusammen mit den Spielern des FC Chelsea feierte.
Sowohl Trump als auch Infantino müssen sich aber wohl auf ein Pfeifkonzert einstellen. New York gilt als politische Hochburg der Liberalen und Demokraten. Zudem dürften die Fans weiterhin erzürnt über das Vorgehen bei der "Causa Folarin Balogun" sein.
Spanien vs. Argentinien fand bisher nur ein einziges Mal bei einer WM statt
Obwohl Spanien und Argentinien zu den absoluten Schwergewichten auf der Welt gehören, trafen beide Nationen erst einmal bei einer WM aufeinander. 1966 setzte sich Argentinien mit 2:1 in der Gruppenphase durch.
Übrigens: Das letzte Duell zwischen beiden Teams fand 2018 statt. Das Freundschaftsspiel endete mit 6:1 für Spanien. Superstar Lionel Messi war damals allerdings nicht mit dabei.
Zudem hätten beide Mannschaften eigentlich Ende März im sogenannten "Finalissima" in Katar spielen sollen. Das Spiel wurde jedoch aufgrund des Irankriegs abgesagt.
Bundesliga spielt im WM-Finale nur eine Nebenrolle
In den Kadern von Spanien und Argentinien steht lediglich ein Bundesliga-Spieler. Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen spielt bei den Argentiniern derzeit aber keine große Rolle, kam nur im unwichtigen letzten Gruppenspiel gegen Jordanien für 90 Minuten zum Einsatz.
Ähnliches gilt für Alejandro Grimaldo. Der Linksverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit ebenfalls für Bayer Leverkusen spielte und mittlerweile bei Atletico Madrid unter Vertrag steht, wartet noch auf seinen ersten WM-Einsatz für Spanien.
Wo findet das WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien statt?
Das WM-Finale 2026 findet im MetLife Stadium in East Rutherford/New Jersey statt. Es ist die Heimspielstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, sie fungierte bei der WM bereits bei sieben Matches als Austragungsort.
Zuletzt fand dort das Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen (1:2) statt. Damals waren etwas mehr als 80.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion zu Gast.
Sowohl für Spanien als auch für Argentinien wird der Austragungsort übrigens zum Debüt. Beide spielten bei diesem Turnier noch nicht im MetLife Stadium.
Die Halbzeitshow erinnert an den Super Bowl
Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber - die Liste der angekündigten Musikstars für die Halftime-Show beim WM-Finale ist lang.
Die Show wird sehr wahrscheinlich an Halbzeiten beim Super Bowl erinnern und womöglich länger als 15 Minuten dauern.
Spanien legte fast doppelte Reisedistanz zurück
Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada wird auch aufgrund der Reisstrapazen in die Geschichte eingehen. Der Unterschied der beiden Final-Teilnehmer ist jedoch riesig.
Während Argentinien inklusive Reise zum Finale "nur" rund 6.780 Kilometer zurücklegen musste, waren die Spanier mit 12.637 Kilomertn fast doppelt so weit unterwegs.
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