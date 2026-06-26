WM 2026: Welche Kommentatoren und Moderatoren sind heute bei der ARD, ZDF und MagentaTV im Einsatz?

ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Die TV-Sender fahren mit einem breiten Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren bei der Fußball-WM 2026 auf. ran verrät, wer mit dabei ist.

WM 2026 heute: Kommentatoren und Moderatoren am 25./26. Juni Norwegen vs. Frankreich

21:00 Uhr - live im ZDF, im Joyn-Stream und auf MagentaTV

ZDF-Kommentator: Oliver Schmidt

ZDF-Moderation: Katrin Müller-Hohenstein

ZDF-Experten: Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker

MagentaTV-Kommentator: Wolff Fuss

MagentaTV-Moderation: tbd Senegal vs. Irak

21:00 Uhr - live auf MagentaTV

MagentaTV-Kommentator: Markus Höhner

MagentaTV-Moderation: tbd

MagentaTV-Experten: tbd Kap Verde vs. Saudi-Arabien

02:00 Uhr - live in der ARD, im Joyn-Stream und auf MagentaTV

ARD-Kommentator: Tom Bartels

ARD-Expertin: Almuth Schult

ARD-Moderation: tbd

MagentaTV-Kommentator: Jan Platte

MagentaTV-Moderation: tbd

MagentaTV-Experten: tbd Uruguay vs. Spanien

02:00 Uhr - live auf MagentaTV

MagentaTV-Kommentator: Julian Engelhard

MagentaTV-Moderation: tbd Neuseeland vs. Belgien

05:00 Uhr - live auf MagentaTV

MagentaTV-Kommentator: Cornelius Küpper

MagentaTV-Moderation: tbd Ägypten vs. Iran

05:00 Uhr - live auf MagentaTV

MagentaTV-Kommentator: Robby Hunke

MagentaTV-Moderation: tbd

WM 2026: Diese Kommentatoren und Moderatoren sind dabei Die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) wird auch medial ein ganz großes Event. Die ARD und das ZDF sind im Free-TV dabei und übertragen einen Großteil der Partien, während die kostenpflichtige Plattform MagentaTV die Exklusiv-Rechte für alle 104 Spiele besitzt. Die drei Sender setzen auf ein großes Aufgebot an Kommentatoren und Moderatoren. ran verrät, welche Stimmen bei der WM 2026 dabei sind und wer die deutschen Vorrundenspiele begleitet.

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Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn: Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM 2026 live: Norwegen - Frankreich im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 01:45 Uhr • Fussball WM 2026 live: Kap Verde - Saudi-Arabien im Stream Verfügbar auf Joyn 145 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 27.06. 23:00 • Fussball WM 2026 live: Kroatien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 01:30 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Portugal im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 03:50 • Fussball WM 2026 live: Österreich - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 28.06. 21:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Südafrika gegen Kanada im Stream Verfügbar auf Joyn 170 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 19:00 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale zwischen Brasilien und Japan im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 29.06. 22:30 • Fussball WM 2026 live: Sechzehntelfinale mit Deutschland im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

WM 2026: Wer kommentiert das DFB-Team vs. Ecuador? Wer Deutschland vs. Ecuador für die ARD kommentieren wird steht noch nicht fest. Für MagentaTV ist am Sonntag Wolff-Christoph Fuß im Einsatz. Er kommentiert alle Deutschland-Spiele für den Telekom-Sender.

Weltmeisterschaft 2026: Welche Kommentatoren sind im Einsatz? ARD: Tom Bartels

Christina Graf

Philipp Sohmer

Florian Naß

Bernd Schmelzer ZDF Oliver Schmidt

Martin Schneider

Gari Paubandt

Claudia Neumann MagentaTV Wolff-Christoph Fuß

Christian Straßburger

Jonas Friedrich

Jan Platte

Marco Hagemann

Markus Höhner

Benni Zander

Christina Rann

Alexander Klich

Robby Hunke

Cornelius Küpper

Julian Engelhard

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WM 2026: Das sind die Stadien in Kanada, Mexiko und den USA Die WM-Stadien 2026 in Kanada, Mexiko und den USA

Die WM-Endrunde 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. Nun stehen auch die Stadien fest, in denen die Endrunde ausgetragen wird. ran zeigt die Arenen in den drei Ländern, in denen der Weltmeister ermittelt wird. (Stand: 05. Februar 2024)

Auch interessant: WM 2026: 4,5 Millionen Ticketanfragen in der ersten Phase imago

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium

Kapazität: 71.000

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale 2017 Getty Images

Boston/Foxborough: Gillette Stadium

Kapazität: 68.756

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1 x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2018 Getty Images

Dallas: AT&T-Stadium

Kapazität: 80.000 bis 108.713

WM-Spiele: 9 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, 1 Halbfinale) 2010 Getty Images

Houston: NRG Stadium

Kapazität: 71.500

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2007 Getty Images

Kansas City: Arrowhead Stadium

Kapazität: 76.416

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) 2011 Getty Images

Los Angeles: SoFi Stadium

Kapazität: 70.270 (bis zu 100.240 Plätze)

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 2x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale) getty

Miami: Hard Rock Stadium

Kapazität: 65.326

WM-Spiele: 7 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Viertelfinale, Spiel um Platz 3) 2017 Getty Images

New York/New Jersey: MetLife Stadium

Kapazität: 82.500

WM-Spiele: 8 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale, Finale) 2016 Getty Images

Philadelphia: Lincoln Financial Field

Kapazität: 69.176

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

San Francisco: Levi's Stadium

Kapazität: 68.500

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) 2016 Getty Images

Seattle: Lumen Field

Kapazität: 67.000

WM-Spiele: 6 (4 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2016 Getty Images

Guadalajara/Mexiko: Estadio Akron

Kapazität: 45.500

WM-Spiele: 4 (4 Gruppenspiele) getty

Mexiko City/Mexiko: Aztekenstadion

Kapazität: 81.070

WM-Spiele: 5 (3 Gruppenspiele, darunter das Eröffnungsspiel, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2017 Getty Images

Monterrey/Mexiko: Estadio BBVA Bancomer

Kapazität: 51.000

WM-Spiele: 4 (3 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) imago

Toronto/Kanada: BMO Field

Kapazität: 30.991

WM-Spiele: 6 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32) getty

Vancouver/Kanada: BC Place Stadium

Kapazität: 21.000 - 54.320

WM-Spiele: 7 (5 Gruppenspiele, 1x Runde der letzten 32, 1 Achtelfinale) 2020 Getty Images 1 / 17 zum vorherigen Bild

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WM 2026: Sind auch Co-Kommentatoren dabei? Ja. Unter den zahlreichen Experten befinden sich auch einige prominente Namen, die als Co-Kommentator phasenweise oder dauerhaft zu hören sind. Bei der ARD übernehmen diesen Job Almuth Schult und Thomas Hitzelsperger. In welchem Umfang dies geschehen wird, ist noch unklar. Das ZDF verzichtet hingegen auf eine klassische Co-Moderation und lässt die Experten vor und nach dem Spiel sowie in der Pause zu Wort kommen. MagentaTV setzt auf Leverkusen-Profi Robert Andrich, der ganz nahe am Geschehen mit dabei sein soll. Jürgen Klopp, Thomas Müller oder Mats Hummels unterstützen punktuell mit Live-Taktik-Analysen.

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