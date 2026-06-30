ran Fußball Jürgen Klopp mit schonungsloser DFB-Kritik: "Wir wurden aufgefressen" Videoclip • 02:22 Min Link kopieren Teilen

Es ist K.-o.-Runde bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026! Im mit Spannung erwarteten Sechzehntelfinale kommt es zu einem europäischen Gipfeltreffen: Die stargespickte Auswahl Frankreichs trifft auf Schweden.

Nach einer packenden Gruppenphase werden die Uhren nun komplett auf null gestellt. Im Rahmen des Sechzehntelfinals begegnen sich Frankreich und Schweden (30. Juni, ab 23 Uhr im LIVETICKER) Update: Die Aufstellungen sind da! Frankreich Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Olise, B. Barcola - Mbappé Schweden Widell Zetterström - Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson - Svensson, L. Bergvall, Ayari, Stroud, Elanga - Isak, Gyökeres Wer behält im geschichtsträchtigen New-York-New-Jersey-Stadion die Nerven und bucht das Ticket für das Achtelfinale? Hier gibt es alle Informationen zur Live-Übertragung im TV, dem Ticker, Tickets und den voraussichtlichen Aufstellungen für den heutigen Dienstag.

Frankreich vs. Schweden heute Nacht live: Um welche Uhrzeit ist der Anpfiff bei? Anstoß : Dienstag, 30. Juni 2026, 23:00 Uhr (deutsche Zeit)

Ortszeit : 17:00 Uhr

Spielort : MetLife Stadium, New York (USA)

Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2026, Sechzehntelfinale (Round of 32)

- Anzeige -

- Anzeige -

Frühere WM-Duelle zwischen Frankreich und Schweden Die Geschichte der Begegnungen zwischen Frankreich und Schweden bei Weltmeisterschaften ist überschaubar, aber geschichtsträchtig. Das denkwürdigste Aufeinandertreffen fand bei der WM 1958 in Schweden statt. Damals bezwangen die schwedischen Gastgeber die Franzosen rund um den legendären Torjäger Just Fontaine auf ihrem Weg ins Finale. In jüngerer Vergangenheit kreuzten sich die Wege der beiden Nationen vor allem in umkämpften Qualifikationsrunden und bei Europameisterschaften (wie der EM 2012, als Schweden mit 2:0 gewann). Das heutige Sechzehntelfinale schreibt nun das nächste große Kapitel dieser europäischen Traditionsbegegnung auf der ganz großen Weltbühne.

Kommende Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 17:00 • Fussball WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 01.07. 21:45 • Fussball WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 02.07. 20:15 • Fussball WM 2026 live: Spanien - Österreich im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 04:45 • Fussball WM 2026 live: Schweiz - Algerien im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 19:15 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 45 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 03.07. 20:00 • Fussball WM 2026 live: Australien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 04.07. 03:15 • Fussball WM 2026 live: Kolumbien - Ghana im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

Livestream und TV-Übertragung: Wo läuft Frankreich vs. Schweden? Das heutige Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden wird nicht im Free-TV, sondern exklusiv auf MagentaTV und im dazugehörigen Stream übertragen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Der Pay-TV-Dienst hat die Rechte für alle 104 WM-Spiele. Die ARD überträgt allerdings im Vorfeld des Duells die Begegnung zwischen Norwegen und der Elfenbeinküste. Hier kostenlos streamen: Norwegen vs. Elfenbeinküste am 30. Juni ab 19 Uhr auf Joyn

WM 2026: Frankreich vs. Schweden - Liveticker Du kannst das Spiel nicht live sehen? Verfolge das packende Sechzehntelfinale zwischen Frankreich und Schweden in unserem kostenlosen ran-Liveticker. Ab jetzt zählt kein Unentschieden mehr! Wir versorgen dich in Echtzeit mit allen Highlights und Toren aus dem MetLife Stadium. Bleib mit unserem Ticker hautnah dabei und erfahre sofort, ob die Skandinavier die Sensation schaffen oder Frankreich ins Achtelfinale einzieht! WM 2026: Frankreich vs. Schweden am 30. Juni ab 23 Uhr im ran-Liveticker

- Anzeige -

- Anzeige -

Der Austragungsort: MetLife Stadium Gespielt wird im geschichtsträchtigen MetLife Stadium in East Rutherford. Die gigantische Arena fasst über 82.000 Zuschauer und ist den meisten Sportfans als Heimat der beiden NFL-Franchises New York Giants und New York Jets ein Begriff. Da die FIFA bei ihren Turnieren keine kommerziellen Sponsorennamen erlaubt, wird die Spielstätte während der Weltmeisterschaft offiziell als New-York-New-Jersey-Stadion geführt. Für das Turnier im eigenen Land hat das Stadion eine ganz besondere Bedeutung: Insgesamt acht Partien finden hier statt, darunter auch das große WM-Finale am 19. Juli.