WM 2026
WM 2026: Helene Fischer katapultiert sich mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der deutschen Charts
Aktualisiert:von ran.de
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Der offizielle MagentaTV-WM-Song "Heute Nacht" von Helene Fischer landet in den deutschen Single-Charts auf Platz 1.
Kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada landet die WM-Hymne von Schlagersängerin Helene Fischer auf Platz 1 der deutschen Musikcharts.
Das Lied "Heute Nacht" ist dabei der offizielle WM-Song von MagentaTV.
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WM-Hymne 2026: Helene Fischer bedankt sich
Gegenüber "Bild" sagte die 41-Jährige: "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans."
Die Nummer 1 in den Charts stellt dabei ihren ersten Solo-Song dar, der diese Platzierung bisher erreichen konnte.
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