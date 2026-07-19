WM 2026 heute im Livestream, Free-TV und im Liveticker - wann beginnt das Finale?

WM 2026 - Pedro Porro überwältigt nach Finaleinzug: "Das ist ein Traum"

Das Finale der Fußball-WM 2026 steht vor der Tür. Alle Infos zum letzten von 104 Spielen der Mammut-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko: Wer überträgt Spanien gegen Argentinien?

Wer überträgt die WM im Free-TV?

Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Das verkünden die beiden Sender. Zuvor hatte die "Bild" berichtet, die beiden öffentlich-rechtlichen Sender hätten entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben.

ARD und ZDF zeigen 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft.

Das Finale wird ebenfalls kostenlos bei ZDF zu sehen sein. Das Spiel um Platz drei läuft hingegen nur bei MagentaTV.

"Für Millionen Menschen im Land ist die Fußball-WM ein Sportereignis, das sie gemeinsam mit anderen Fußballbegeisterten erleben und feiern", wird ARD-Sportintendantin Dr. Katrin Vernau vom WDR in einer Mitteilung zitiert: "Es freut mich sehr, dass wir dieses gesellschaftliche und sportliche Großereignis auch im kommenden Jahr bei ARD und ZDF anbieten können."

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler betont: "Die gute Nachricht ist: Alle wichtigen Spiele der Fußball-WM 2026 werden frei empfangbar im ZDF und in der ARD zu sehen sein."

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