ran Fußball DFB-Team: Trotz 7:1 - Leroy Sané wird von Fans gegrillt Videoclip • 02:46 Min Link kopieren Teilen

Deutschland startete am Sonntagabend mit einem 7:1 (3:1)-Kantersieg gegen Curacao in die WM 2026. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Für Deutschland ging es endlich los - und wie! Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann startete am Sonntagabend mit der Begegnung gegen Curacao in die WM 2026 und fuhr einen 7:1 (3:1)-Sieg ein. Bis auf eine kurze Schwächeperiode nach dem überraschenden Ausgleich der Insel-Fußballer aus der Karibik zeigte Deutschland eine durchaus ansprechende Performance in Houston und schaffte so den perfekten Start ins Turnier. ran zeigt die Stimmen zum Spiel (Quelle: ARD, Magenta).

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Manuel Neuer: "Das Fazit fällt sehr positiv aus. Jeder wünscht sich einen guten Start in so ein Turnier. Wir haben nie aufgehört, aufs nächste Tor zu spielen, die Einwechselspieler haben auch frische Energie reingebracht. Bei mir war die Vorfreude groß auf dieses Turnier, ich habe jeden Tag darauf gewartet. Beim Gegentor bin ich der Meinung, dass ich den Ball habe, wenn er nicht abgefälscht wird." "Das war zwar nicht Brasilien in einem WM-Halbfinale, sondern Curacao zum Auftakt. Aber man muss immer einen guten Start haben. Den haben wir heute gehabt und deshalb sind wir erst einmal froh. Vor dem Gegentor hatten wir den ein oder anderen Ballverlust gehabt, das war ein bisschen unnötig gewesen. Am Ende war es ein abgefälschter Schuss, da war es schwer für mich, darauf noch zu reagieren. Wenn Jo (Joshua Kimmich, Anmerkung der Redaktion) den nicht berührt, habe ich den." Nathaniel Brown: "Es ist unbeschreiblich, in meinem ersten WM-Spiel zu treffen, meine Eltern sind auch hier im Stadion. Wir haben sieben Tore gemacht, sind also sehr zufrieden. Aber das Gegentor war unnötig. Wir haben aber einfach weitergemacht, dann das 2:1 und 3:1 gemacht. Danach haben wir sehr gut gespielt." Deutschland vs. Curacao: In der Joyn-App für den Spieler des Spiels voten Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Ich habe mich extrem für die Mannschaft gefreut. Wir waren natürlich Favorit, wir haben besser gespielt, als viele es erwartet haben. Nach dem Gegentor mussten wir uns erst einmal gut sammeln. Danach muss man aber auch erst einmal sieben Tore machen. In der Trinkpause in der ersten Halbzeit haben wir dann noch mal etwas umgestellt, diese Unterbrechung hat uns geholfen, da konnten wir die Umstellungen noch mal auf der Taktiktafel zeigen. Jamal Musiala hat sich sympathisch beschwert bei der Auswechslung, er meinte: 'Warum muss ich runter, ich bin noch fit?'"

WM 2026: Das sagt Nagelsmann über Leroy Sane ... über die Leistung von Leroy Sane: "Ich finde er war super fleißig heute. Ich hätte mich einfach gefreut - es war ein super Laufweg und ein guter Ball -, wenn er sich da belohnt. Der Abschluss ist nicht leicht, weil der Ball noch springt. Er hat viel gearbeitet, viel nach hinten gearbeitet auch viele Umschaltsituationen des Gegners weggenommen. Da kann man ihm heute ein Kompliment machen."

Felix Nmecha: "Ich freue mich enorm, es ist ein sehr besonderer Moment für mich, meine Familie und auch für uns als Mannschaft. Jetzt müssen wir Spiel für Spiel so weitermachen. Der Trainer gibt mir die Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, wann ich mit nach vorne gehe und wann ich absichere."

Kai Havertz: "Es ist ein gelungener WM-Auftakt. Wenn man schaut, wie wir über weite Strecken gespielt haben, können wir super zufrieden sein. Das sollte uns viel Selbstbewusstsein geben für die nächsten Wochen. Das erste WM-Spiel ist immer hart, das haben wir in den letzten Turnieren auch gesehen, deswegen sind wir auch froh über den 7:1-Sieg. Ich trainiere Elfmeter gerne und oft. Wenn sie dann drin sind, ist es immer ein gutes Gefühl. Da habe ich mir viel von Thomas Müller abgeschaut, er hat mir viele Ratschläge gegeben."

Bastian Schweinsteiger (TV-Experte): "Wir sind offensivstark, haben unglaublich viele Chancen rausgespielt. Wenn du so viele Tore schießt, gibt dir das einen Push. Gegen die nächsten Gegner müssen wir aber defensiv noch mehr dagegenhalten, da kommt mehr Qualität auf uns zu. Wir wollen Gruppenerster werden, das ist unser Anspruch. Sieben Tore zu schießen, gibt uns Motivation."

Dick Advocaat (Nationaltrainer Curacao): "Wir haben einfache Tore kassiert. Aber wir haben gegen Deutschland gespielt, eine starke Mannschaft. Wenn man nur verteidigt, verlieren wir auch, deshalb haben wir versucht, auch nach vorne zu spielen. Für das Land ist unser erstes WM-Spiel unfassbar. Wir sind ein kleines Land mit nur 150.000 Einwohnern."

Leandro Bacuna (Curacao): "Wir können stolz sein, gegen ein Land wie Deutschland zu spielen und ein Tor erzielt zu haben. Aber wir haben auch defensiv zu viele Tore leichtfertig hergeschenkt. Wir schauen selbstkritisch in den Spiegel und überlegen uns, welche Lehren wir daraus ziehen können

Stimmen vor dem Spiel: Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel über seine Entscheidung für Brown statt Raum: "Wir haben zwei sehr gute Spieler mit unterschiedlichen Profilen. Nene ist eher der ballbesitzorientierte Spieler, der sich im Zentrum wohlerfühlt. David ist eher der, der die Linie entlangläuft und viel Emotionen und Power reinbringt. Man kann beide spielen lassen, beide machen es sehr gut." Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel: "Es ist schon sehr besonders. Man sieht nicht nur Trikots von Deutschland und Curacao, sondern auch viele andere. Für mich haben die Temperaturen nicht die große Relevanz, aber für die Spieler ist es schon angenehmer, wenn es nicht 36 Grad hat. Wir haben bei der Aufstellung versucht, so viele Spieler wie möglich auf die Positionen zu stellen, die sie auch im Klub spielen. Wir schauen, dass wir heute einen guten Start erwischen, und dann gucken wir weiter." Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel über Musiala, Wirtz und Havertz: "Viel Qualität. Wir brauchen die drei Spieler in Top-Verfassung für ein gutes Turnier, das ist auch der Grund, warum Jamal beginnt. Jamal hat sich gesteigert, wir müssen ihm den Rhythmus geben. Wenn er auf der Bank sitzt, kriegt er ihn nicht. Mit Kai vorne haben wir schon eine brutale Offensive, wenn die drei ins Rollen kommen, sind sie schwer für den Gegner zu halten." Julian Nagelsmann (Bundestrainer) vor dem Spiel über Auftaktgegner Curacao: "Was hat Curacao hier groß zu verlieren? Es geht für sie eigentlich nur nach vorne. Das sind gut ausgebildete Spieler, zumeist ausgebildet in den Niederlanden. Da ist bekannt, dass viel Wert auf Technik gelegt wird." Manuel Neuer vor dem Spiel: "Ich bin mit positiven Gedanken hierher gekommen. Wir sind alle voller Energie und freuen uns auf das, was jetzt kommt. Bei mir ist alles gut, ich habe die aktiven Belastungsproben bestanden. Wir brauchen heute eine gute Restverteidigung, weil Curacao gute Offensivspieler hat, die uns überraschen könnten." Rudi Völler (Sportdirektor DFB) vor dem Spiel: "Obwohl ich schon lange dabei bin, ist das Prickeln bei solchen Events immer noch da. Die Mannschaft ist top, alle sind fit. Es gibt aber auch eine gewisse, positive Angespanntheit. Wir müssen hochkonzentriert sein und dann werden wir sicher ein gutes Spiel abliefern. Wichtig ist, dass wir uns von der Atmosphäre hier anstecken lässt und das mitnimmt."

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