ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Spanien bangt um Lamine Yamal. Das Offensivjuwel des FC Barcelona hat sich am Mittwochabend beim Ligaspiel gegen Celta Vigo verletzt, jetzt ist die WM in Gefahr

Große Sorgen um Lamine Yamal. Der Youngster des FC Barcelona hatte in der 40. Minute einen Foulelfmeter im Spiel gegen Celta Vigo zur 1:0-Führung verwandelt, unmittelbar danach fasste er sich an den linken Oberschenkel, ging zu Boden und signalisierte, dass ein Wechsel notwendig sei. Kurz darauf verschwand Yamal in die Kabine. Für ihn kam nach einer langen Unterbrechung das schwedische Talent Roony Bardghji.

Kommende Fußball-Streams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Fussball DFB-Pokal: Halbfinale VfB Stuttgart - SC Freiburg im Livestream Verfügbar auf Joyn 180 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: TSV 1860 - SSV Ulm im BR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 25.04. 14:00 • Fussball 3. Liga live: Verl - Osnabrück im NDR-Stream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

- Anzeige -

- Anzeige -

FC Barcelona: Hansi Flick besorgt um Lamine Yamal Schon in der Hinrunde hatte Yamal mit einer Leistenverletzung zu kämpfen, nun droht ein Ausfall im Saisonendspurt. Bei Barcelona wäre dies angesichts des großen Vorsprungs in La Liga zu verkraften. Bei einer schwereren Blessur könnten die kommenden Wochen für Yamal jedoch zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden. "Wir müssen bis morgen warten. Nach einem Tor verlässt er den Platz nicht ohne Grund", sagte Trainer Hansi Flick direkt nach dem Spiel. "Hoffentlich ist es nicht so schlimm." Dass Yamal in dieser Saison noch einmal für Barcelona aufläuft, ist mehr als fraglich.

WM 2026 in Gefahr? Lamine Yamal droht lange Pause Laut spanischen Medien droht dem 19-Jährigen ein zumindest mehrwöchiger Ausfall. Wie die "Mundo Deportivo" spekuliert, könnte es sich um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel handeln. Demnach soll Yamal erst in rund fünf Wochen wieder belastbar sein. Genau dann würde die WM-Vorbereitung für Spanien in die heiße Phase starten. Spaniens Auftakt gegen Kap Verde findet in etwa sieben Wochen statt. Sollte sich die erste Prognose bewahrheiten, dann wäre ein Ausfall verkraftbar, Yamal würde dann in der K.o.-Runde, für die sich Spanien als amtierender Europameister wohl qualifizieren dürfte, wieder nah an seinem Leistungsmaximum sein. Eine offizielle Diagnose steht noch aus.

- Anzeige -