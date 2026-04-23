FC Chelsea: Cucurella-Friseur leakt Aufstellung - und behält recht

Während Marc Cucurella auf dem Friseurstuhl sitzt, plaudert er die Verletzungen von zwei Chelsea-Stars aus - und sein Friseur postet alles bei X. Stunden später kassiert Chelsea die nächste Niederlage.

Beim FC Chelsea läuft es derzeit überhaupt nicht rund. Am Dienstagabend kassierten die Blues beim 0:3 in Brighton die fünfte Niederlage in der Premier League in Folge. In allen fünf Spielen blieb das Team aus London ohne eigenen Treffer.

Chelsea steckt tief in der Krise und droht, die Qualifikation zur Champions League zu verpassen.

Trainer Liam Rosenior steht mehr und mehr unter Druck - und dürfte deshalb wenig begeistert davon gewesen sein, dass bereits vor der Partie Details zu seiner Aufstellung an die Öffentlichkeit gelangten.

Und zwar ausgerechnet durch den Friseur von Marc Cucurella.

Der Spanier, dessen Haarpracht längst sein Markenzeichen ist, hatte offensichtlich bei einem Friseurbesuch ausgeplaudert, dass Joao Pedro und Cole Palmer für das Spiel verletzt ausfallen würden.

Der nicht sonderlich diskrete Figaro hatte daraufhin nichts Besseres zu tun, als diese News am Dienstagvormittag bei X zu posten - mit dem Verweis: "Da ist eure Exklusivmeldung". Der mittlerweile gelöschte Post war mit einem Bild versehen, das Cucurella im Friseurumhang während des Haarschnitts zeigte.