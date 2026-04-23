Serie B
Italien - Nach Halswirbelbruch: Sohn von Jürgen Klinsmann spricht über seinen Gesundheitszustand
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 03:07 Min
Sorgen um Jürgen Klinsmanns Sohn: Jonathan Klinsmann hat sich im Serie-B-Spiel seines Klubs Cesena schwer verletzt.
"Leider endete meine Saison am Samstag. Während des Spiels habe ich mir einen Wirbelbruch zugezogen, der mich für einige Zeit außer Gefecht setzen wird." Mit diesen Worten meldete sich Jonathan Klinsmann, Sohn von DFB-Legende Jürgen Klinsmann, nach seiner schweren Verletzung über Instagram zu Wort.
Klinsmann weiter: "Ich möchte mich bei allen vor Ort und im Krankenhaus hier in Palermo bedanken, bei den Fans von Cesena und Palermo für die vielen Genesungswünsche und natürlich bei meiner Familie und meinen Freunden, die mich in den letzten Tagen unterstützt haben."
Jonathan Klinsmann zog sich die Verletzung im italienischen Zweitliga-Spiel zwischen Palermo und Cesena (2:0) zu.
Der Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Jürgen Klinsmann kollidierte in der Nachspielzeit im Fünfmeterraum sehr heftig mit seinem Gegenspieler Filippo Ranocchia.
Der 29-Jährige, der früher bei Hertha BSC unter Vertrag stand, musste von medizinischem Personal sofort behandelt und anschließend auf einer Trage vom Feld gebracht werden.
Klinsmann: Bruch im Bereich des ersten Halswirbels
Klinsmann wurde umgehend in ein Krankenhaus in Palermo gebracht, um eine möglicherweise schwere Kopfverletzung auszuschließen.
Nachdem Klinsmann im Krankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt eingehend untersucht worden war, gab sein Klub am Sonntag ein Statement zu den genauen Verletzungen des 1,95-Meter-Hünen ab.
"Die durchgeführten Tests ergaben einen Bruch im Bereich des ersten Halswirbels", hieß es in der Stellungnahme von Cesena, Klinsmann werde sich "deshalb weiteren Untersuchungen und einer neurochirurgischen Fachberatung unterziehen". Zudem erlitt Klinsmann beim üblen Zusammenstoß mit Ranocchia auch noch eine Platzwunde am Kopf.
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Cesena mit besten Playoff-Chancen
Nachdem Cesena die Diagnose um Klinsmann öffentlich gemacht hatte, postete der Zweitligist auch noch ein Bild des Torhüters in den sozialen Medien. "Auf geht's , Jonathan! Ganz Cesena steht hinter dir", sendete der Klub aufmunternde Worte.
Wann Klinsmann wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist derweil noch nicht abzusehen. Somit muss Cesena, das vom früheren englischen Nationalspieler Ashley Cole trainiert wird, die verbleibenden Spiele der laufenden Saison ohne den Stammtorhüter bestreiten. Nach 35 von 38 Saisonspiele liegt Cesena auf Platz acht und damit auf Kurs in Richtung Aufstiegs-Playoffs.
Während die ersten beiden Teams der Tabelle direkt aufsteigen, gibt es für die Mannschaften von den Platzen drei bis acht die Chance, über die Playoffs in die Serie A aufzusteigen.
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