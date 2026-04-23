WM 2026
WM 2026: Zukunft von Julian Nagelsmann - Rudi Völler spricht Klartext
Aktualisiert:von Luis Woppmann
ran Fußball
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Videoclip • 01:14 Min
Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über einen möglichen Abgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM 2026 gegeben. Jetzt äußerte sich Rudi Völler zur Zukunft des 38-Jährigen.
In den vergangenen Monaten gab es diverse Gerüchte über eine Anstellung von Julian Nagelsmann bei einem europäischen Top-Klub nach der Weltmeisterschaft 2026.
So soll es unter anderem Interesse von Real Madrid, Manchester United und dem FC Liverpool gegeben haben.
Laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler sei ein Abgang von Nagelsmann nach der WM allerdings überhaupt kein Thema beim DFB.
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Völler über Nagelsmann als Bundestrainer: "Bis 2028 macht er es auf jeden Fall"
"Ich mache es nur noch bis 2028 in meiner Funktion, das ist sicher", sagte Völler bei "Sky" im Rahmen des DFB-Pokalspiel-Halbfinales in Leverkusen zu seiner Position und fügte mit Blick auf Nagelsmann hinzu: "Auch beim DFB sind sie total zufrieden, wie Julian das macht. Was nach der EM 2028 wird, das kann ich noch nicht sagen bei ihm. Bis 2028 aber auf jeden Fall."
Zuletzt hatte es vermehrt Kritik wegen Nagelsmanns Personalentscheidungen vor der WM gegeben, vor allem sein Umgang mit Stürmer Deniz Undav stieß dabei auf viel Gegenwind. Diese Kritik kann Völler allerdings nicht nachvollziehen: "Julian ist ein Top-Trainer. Der ist total empathisch. Ich weiß, wie er mit den Spielern umgeht. Was Besseres kann man sich nicht wünschen."
Nagelsmann hatte seine kritischen Aussagen über Undav nach dem 2:1 gegen Ghana im Nachhinein bereut und sich beim Stuttgarter entschuldigt. Laut dem 38-Jährigen war die Aussprache auch auf das Feedback seiner Partnerin Lena Wurzenberger zurückzuführen gewesen.
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