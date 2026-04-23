ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Zuletzt hatte es immer wieder Berichte über einen möglichen Abgang von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach der WM 2026 gegeben. Jetzt äußerte sich Rudi Völler zur Zukunft des 38-Jährigen.

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