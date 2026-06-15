WM 2026 - Lothar Matthäus kritisiert "Geldmacherei der FIFA" und Jürgen Klopp

ran Fußball DFB-Team: Jürgen Klopp entschuldigt sich bei Julian Nagelsmann Videoclip • 44 Sek Link kopieren Teilen

Für die Weltmeisterschaft hat die FIFA neue Regelungen eingeführt. Gegen eine davon wettert Lothar Matthäus mit deutlichen Worten. Auch Jürgen Klopp kritisiert er.

In der Sendung "Lothar legt los" äußerte sich der Rekord-Nationalspieler kritisch über die Trinkpausen während der WM-Spiele. "Ich bin der Meinung, dass man ab gewissen Temperaturen eine Trinkpause braucht. Die Gesundheit der Spieler geht vor", betont Matthäus. Dann kommt allerdings das große Aber. Denn insbesondere die verstrichene Zeit der Trinkpausen nerven den 65-Jährigen: "Die kann man auch in einer Minute erledigen, wenn überhaupt. Wir haben es früher während des Spiels irgendwo mal bei einer Verletzungsphase gemacht."

- Anzeige -

- Anzeige -

Mit Blick auf das Deutschland-Spiel gegen Curaçao ärgert sich Matthäus vor allem darüber, dass die Pausen für jedes Spiel festgelegt sind: "Trinkpausen ja, aber dann eben ab gewissen Temperaturen, die ja heute nicht geherrscht haben, weil in dem Stadion, das geschlossen war, die Temperaturen so runtergekühlt waren, dass ideale Bedingungen geherrscht haben." Als Hintergrundinformation: Im Dezember 2025 hat die FIFA angekündigt, dass in jedem WM-Spiel nach 22 und 67 Minuten Trinkpausen stattfinden. Die Regel bringt mit sich, dass die Fernsehsender zweimal drei Minuten Werbung schalten können. Daher legt sich Matthäus fest, dass "diese Trinkpausen eigentlich nur eine Geldmacherei der FIFA sind und nicht wegen der Gesundheit der Spieler" existieren. Mit Blick auf das Auftaktspiel der Deutschen behauptet er, dass man auf diese "hätte verzichten können". Auch interessant: Malick Thiaw im exklusiven Interview: "Die verbindende Kraft des Fußballs ist stärker"

"Es waren die falschen Worte": Matthäus erneut kritisch gegenüber Klopp Auch Jürgen Klopp bekommt sein Fett weg. Matthäus legte auch nach Klopps öffentlicher Entschuldigung an Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen der "Noch"-Diskussion nochmal nach. "Jürgen ist lange genug Trainer gewesen und kommt vielleicht wieder zurück, Thomas ist noch aktiver Spieler. Beiden hätte es sicher nicht gefallen, wenn sich bei ihnen jemand von außen eingemischt hätte. Es war nicht der richtige Zeitpunkt und es waren die falschen Worte", meinte Matthäus in seiner Kolumne. Zur Entschuldigung von Klopp an Nagelsmann sagt er: "[...] das war das Mindeste. Aber so etwas hätte ihm eigentlich gar nicht passieren dürfen, das war sehr unüberlegt“.

- Anzeige -