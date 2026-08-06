Mark Carney und FIFA-Boss Gianni Infantino (re.) Bild: POOL/AFP/SID/JIA HAOCHENG

Die FIFA plant, Anteile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bekommt dafür viel Kritik ab. ran informiert über die aktuellen Entwicklungen.

+++ Kanadischer Premier Carney: "Kein Vertrauen mehr in Infantino" +++ Auch aus der Politik nimmt die Kritik an FIFA-Präsident Gianni Infantino zu. "Angesichts der Ereignisse habe ich nach all dem sicherlich kein Vertrauen mehr in Herrn Infantino", sagte Kanadas Premierminister Mark Carney. Der Regierungschef des WM-Mitgastgebers 2026 übte am Mittwoch scharfe Kritik an der Führung des Weltverbandes und stellte Infantinos Zukunft an der Spitze der FIFA offen infrage. "So führt man kein Unternehmen, kein kleines Unternehmen, geschweige denn etwas, das eine globale Verantwortung wie den Fußball trägt", sagte Carney in Hinblick auf die gescheiterten Investorenpläne, die der Präsident des Weltverbandes wohl in Eigenregie gehegt hatte. Dies sollte nach Wunsch von Carney "fatal" für Infantinos Amtszeit sein. Der Schweizer Infantino, der am Mittwoch im FIFA-Afrika-Büro in Salé vor den Toren der marokkanischen Hauptstadt Rabat eine Krisensitzung mit hochrangigen Mitarbeitern abhielt, steht nach dem Scheitern seines Plans, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, unter erheblichem Druck. Neben Kritik der Kontinentalverbände, prominenter Persönlichkeiten aus dem Fußball sowie Infantino-Vertrauten hatte sich zuletzt bereits Großbritanniens Premierminister Andy Burnham mit mahnenden Worten geäußert. Infantino sei "der falsche Mann", um den Weltverband zu leiten, sagte der 56-Jährige. Auch interessant: Bot Gianni Infantino das WM-Finale im Tausch gegen Rückendeckung? FIFA dementiert klar

+++ Portugal-Legende Luis Figo fordert Infantino-Rücktritt +++ Die Stimmen gegen Gianni Infantino werden von Tag zu Tag lauter. Nun fordert auch Portugal-Legende Luis Figo den Rücktritt des Schweizers. In einem Beitrag für die britische "Daily Mail" schrieb der ehemalige Weltfußballer: "Ich könnte 10.000 Wörter über die Probleme bei der FIFA schreiben. Doch die Lösung lässt sich auf drei Worte reduzieren: Infantino muss gehen." Und weiter: "Ich liebe den Fußball mein ganzes Leben lang. Ich war 20 Jahre lang Profifußballer. Und glauben Sie mir: In dieser Zeit bin ich im Fußball einigen zwielichtigen Gestalten begegnet. Doch was in den vergangenen zehn Tagen ans Licht gekommen ist, ist das niederträchtigste, betrügerischste und feigste eigennützige Verhalten, das ich je erlebt habe", so der 53-Jährige weiter. Trikot-Gate bei WM: Oliver Baumann schießt gegen FIFA Laut Figo soll ein Mann, der zu solch einem Schritt bereit sei, in der Zukunft des Fußballs keinen Platz mehr haben. Zum Ende seines Gastbeitrags wurde der 127-malige portugiesische Nationalspieler dann nochmal sehr deutlich: "Er hat gelogen, getäuscht und versucht, sich auf Kosten des Spiels, dem er eigentlich dienen sollte, selbst und seinen Vertrauten Vorteile zu verschaffen." Für Infantino sei es demnach zu spät, um seine Würde zu wahren. Lediglich für die Rettung des Fußballs sei es noch nicht zu spät. Besonders brisant: Figo und Infantino verbindet eine gemeinsame Geschichte. 2015 plante der Portugiese seine Kandidatur für den Posten des FIFA-Präsidenten. Nach eigener Aussage zog er sich jedoch aus dem Rennen zurück und kritisierte vor allem das Wahlsystem als "alles andere als demokratisch". In der Folge unterstützte er Infantino, der 2016 die Nachfolge von Sepp Blatter antrat.

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+++ Bericht: Verbände schmieden Bündnis gegen Infantino +++ Der Gegenwind für FIFA-Präsident Gianni Infantino wird immer stärker. Wie die "Times" jetzt berichtet, sollen sich die Kontinentalverbände UEFA, CONCACAF und AFC zusammengeschlossen haben, um einen Rücktritt Infantinos zu erzwingen. "Gianni Infantino: Gegner planen, die 'Fifa zu paralysieren', um eine Resignation zu erzwingen", heißt es dazu bei der "Times". Wie die Verbände das schaffen wollen? Indem zum Beispiel eigene internationale Wettbewerbe ausgetragen werden. "Alle sind fest entschlossen, dass er gehen muss, und wenn nicht, werden wir alle notwendigen Schritte unternehmen", sagte eine anonyme Quelle. Das gelte "auch für künftige internationale Wettbewerbe - würden die großen südamerikanischen Länder lieber gegen Frankreich oder Spanien spielen oder gegen den Libanon oder Dschibuti? Alle sind fest entschlossen, es gibt jetzt kein Zurück mehr". Eine weitere Option: Ein Boykott der FIFA-Gremien. Infantino steht seit dem Scheitern seiner WM-Pläne unter großem Druck. Eigentlich strebt der 56-Jährige eine weitere Amtszeit an. Die Wahlen finden im kommenden Frühjahr statt. WM 2026: Gastgeber-Städte warten wohl noch auf FIFA-Millionen - Infantino weiter unter Druck

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+++ Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter stellt sich gegen Infantino +++ Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph "Sepp" Blatter hat sich auf seinem "X"-Account zu den Entwicklungen um die WM-Verkaufspläne geäußert. Dabei sprach er sich auch gegen die Idee von Infantino aus. "Die FIFA ist kein Private-Equity-Fonds. Sie ist ein Verband mit Satzung, Vorschriften und der treuhänderischen Verantwortung, den weltweiten Fußball zu schützen. Wenn man die Kronjuwelen des Fußballs an private Investoren verkauft, verkauft man damit auch einen Teil des Sports - insbesondere seine Seele. Geld ist wichtig, aber es darf niemals alles sein." Blatter war von 1998 bis 2015 Präsident der FIFA und wie Infantino mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. FIFA-Direktor schießt gegen Infantino: "Verachtung und Einschüchterung"

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+++ Kritische Stimmen gegen Infantino auch aus der Politik +++ Nach der heftigen Empörung aus den Organen des Fußballs hat das Vorgehen von FIFA-Präsident Gianni Infantino auch in der Politik zu Kritik geführt. Der 56-Jährige sei "der falsche Mann", um den Weltverband zu leiten, sagte Großbritanniens Premierminister Andy Burnham am Freitag. Infantinos Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, sei ein "ungeheuerlicher Vorschlag". Der Druck auf Infantino wächst von allen Seiten. Zunächst hatte die UEFA einen Boykott angekündigt, sollte der Präsident des Weltverbands an seinen Plänen festhalten. Dem Widerstand schlossen sich auch die Kontinentalverbände für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik (CONCACAF) und Asien (AFC) an. Zudem beginnt der innere Kreis Infantinos möglicherweise zu bröckeln. Sein leitender Berater Carlos Cordeiro ist aus Protest gegen dessen Investorenpläne zurückgetreten. Infantino plant, Teile der WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen. Medienberichten zufolge soll der FIFA-Präsident den Mitgliedsverbänden eine Zustimmungsfrist bis zum 19. September gesetzt haben. Die Verbände werden mit hohen Summen und der Aussicht auf eine nochmals erweiterte WM geködert. Eine einfache Mehrheit soll ausreichen, um die Vorhaben umzusetzen. UEFA, CONCACAF und AFC stellen 136 von 211 stimmberechtigten FIFA-Mitgliedsverbänden. WM 2030 mit 64 Teams? FIFA erhöht wohl Druck

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+++ Leitender Berater von Gianni Infantino tritt zurück +++ Nun bekommt FIFA-Präsident Gianni Infantino selbst im eigenen Lager Gegenwind. Wie "Sky News" und "AP" unter Berufung auf ihnen vorliegendes Statement berichten, tritt Infantinos leitender Berater Carlos Cordeiro von seinem Amt zurück. Der Grund: Für den Inder ist das Vorhaben, Anteile der WM zu verkaufen, nicht vertretbar. "Als leitender Berater des FIFA-Präsidenten, ehemaliger Banker und lebenslanger Fußballfan kann ich nicht tatenlos zusehen, wie die FIFA den Verkauf einer Beteiligung an der Weltmeisterschaft in Erwägung zieht", heißt es in Cordeiros zitiertem Statement. Und weiter: "Lassen Sie mich eines klarstellen: Ich war an diesem Vorschlag in keiner Weise beteiligt und lehne ihn entschieden ab. Es ist ein schlechtes Geschäft für die FIFA-Mitgliedsverbände, ein schlechtes Geschäft für den Fußball und ein schlechtes Geschäft für die langfristige Zukunft dieses Sports. Der Fußball spielt in meinem Leben eine zentrale Rolle, und nach mehr als 35 Jahren im Bankwesen verstehe ich sowohl den Wert dieses Vermögens als auch die Konsequenzen, die mit der Abgabe eines Teils davon verbunden sind. Deshalb sollte dieser Vorschlag abgelehnt werden." Zuvor hatten bereits die Kontinentalverbände UEFA, CONCACAF und AFC Widerstand angekündigt. Infantinos Plan, Anteile an Turnieren des Weltverbandes an private Investoren zu verkaufen, steht damit vor dem Aus.

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+++ Alonso und Streich kritisieren FIFA scharf: "Das ist Mafia-Gehabe" +++ Der ehemalige Bundesliga-Trainer Xabi Alonso hat ein Plädoyer gegen den Verkauf von WM-Anteilen gehalten. "Ich finde, Fußball muss für die Menschen da sein und darf nicht in privaten Händen liegen", sagte der Coach des FC Chelsea während einer Vorbereitungstour in Sydney. Auch den Widerstand, den die UEFA, die CONCACAF und die AFC leisten, lobte Alonso. Es sei "gut, die Interessen anderer Menschen zu verteidigen", sagte der ehemalige Coach von Bayer Leverkusen, und "manche Dinge sollten so bleiben, wie sie sind". Noch deutlicher wurde Christian Streich. "Das ist hochgradig korrupt. Das ist Mafia-Gehabe, da muss man sich mit allem wehren", so der ehemalige Trainer des SC Freiburg bei "Sky".

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+++ Infantino bekommt Unterstützung aus Europa +++ Um seinen Investoren-Deal bezüglich künftiger Weltmeisterschaften umsetzten zu können, braucht Gianni Infantino neben der Zustimmung des FIFA-Councils eine einfache Mehrheit von den Verbänden. 106 Befürworter würden reichen. Dies dürfte trotz der Kritik aus Europa, Asien (AFC), Nord- und Mittelamerika sowie Karibik (CONCACAF) machbar sein. Auch wenn beispielsweise DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Pläne als "fatales Zeichen" einstuft, scheint es selbst innerhalb der UEFA keine hundertprozentige Einigkeit zu geben. Er sehe in der Idee "die praktischen Vorteile", sagte Tschechiens Verbandspräsident David Trunda bei "Sky News": "Natürlich brauchen wir noch weitere Einzelheiten, aber meiner persönlichen Ansicht nach sind die positiven Auswirkungen der Absichten der FIFA erkennbar." Darüber hinaus schätze er alle FIFA-Projekte des letzten Jahres als "sehr positiv für die Entwicklung des europäischen Fußballs" ein. Der tschechische Ligaverband widersprach Trunda allerdings sogleich und stellte sich hinter die UEFA um Präsident Aleksander Ceferin. WM-Verkaufspläne: UEFA trifft Boykott-Entscheidung

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+++ Afrikanischer Verband CAF zeigt sich offen für Infantinos Pläne +++ Afrikas Fußballverband steht den Investorenplänen der FIFA offen gegenüber. Die Confédération Africaine de Football (CAF) forderte ihre Mitgliedsverbände am Mittwoch auf, den Vorschlag zu prüfen und sich am Konsultationsprozess zu beteiligen. CAF-Präsident Patrice Motsepe berief für die kommende Woche eine Sitzung des Exekutivkomitees ein. Die CAF sei "entschlossen, den Dialog und die Zusammenarbeit mit ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, anderen Fußballkonföderationen und Interessengruppen fortzusetzen, um die finanziellen und sonstigen Ressourcen für die Entwicklung und das Wachstum des Fußballs in Afrika und weltweit zu stärken", hieß es in der Mitteilung des Kontinentalverbands. Mit 54 Mitgliedsverbänden besitzt die CAF einen großen Stimmenblock innerhalb der FIFA. Nach der Kritik aus Nord- und Mittelamerika (CONCACAF), Europa (UEFA) sowie Asien (AFC) ist sie zudem die erste, die sich dem Vorhaben von FIFA-Präsident Gianni Infantino offen gegenüber zeigt. Motsepe hatte im Anschluss der Weltmeisterschaft öffentlich von Infantino geschwärmt und dessen "Schlüsselrolle" in der Entwicklung des afrikanischen Fußballs gepriesen. Die FIFA mit ihrem Chef Infantino plant, Anteile der Weltmeisterschaft an private Investoren zu verkaufen. Infantino, der unter anderem "höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände" verspricht, möchte hierfür die Tochtergesellschaft FIFA Forward Enterprise (FFE) gründen. Medienberichten zufolge soll der Weltverbandspräsident den 211 Mitgliedsverbänden eine Frist bis zum 19. September gesetzt haben, um den Plänen zuzustimmen. Eine einfache Mehrheit soll demnach ausreichen, um die Vorhaben umzusetzen. Wegen möglichem WM-Verkauf: Deutscher Politiker fordert Stadionverbot für Gianni Infantino

+++ Infantino verteidigt sich: "Eine Chance, keine Verpflichtung" +++ FIFA-Präsident Gianni Infantino verteidigt sein Vorhaben, Anteile an der Fußball-WM an private Investoren zu veräußern. "Es ist ein Vorschlag, ein Angebot, Teil eines demokratischen Beratungsprozesses", sagte Infantino in einem Video, das der Weltverband am Mittwochabend veröffentlichte. "Es ist eine Gelegenheit, aber keine Verpflichtung." Fußball-WM vor Verkauf: Wichtigste Fragen und Antworten Nur mit der Zustimmung der Mehrheit der 211 Nationalverbände und des FIFA-Councils werde das geplante Tochterunternehmen FIFA Forward Enterprise (FFE) eine vom Weltverband kontrollierte Gesellschaft, die "alle FIFA-Wettbewerbe verwalten und vermarkten würde". Er verspreche sich davon die "Erschließung bisher nicht realisierter Werte". Die kommerzielle Seite des Fußballs zu stärken, sei "der logische nächste Schritt". Infantino betonte, es kämen bisher zu geringe Tranchen der gestiegenen FIFA-Einnahmen an der Basis an. "Höhere Zahlungen an die Mitgliedsverbände bedeuten höhere Investitionen in bessere Fußballplätze, stärkere Nationalmannschaften und ebnen den Weg für Jungen und Mädchen überall auf der Welt", sagte er, und er versprach: "Wir kümmern uns um alle." Die FIFA wolle "das nächste Kap Verde schaffen" - die zentralatlantische Inselgruppe hatte es erstmals zur WM geschafft.

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) Bild: STEINSIEK.CH

+++ "Fatales Zeichen": DFB-Präsident Neuendorf kritisiert FIFA-Pläne +++ DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die Investorenpläne des Fußball-Weltverbands FIFA scharf kritisiert. Es sei "ein fatales Zeichen, die Fußball-WM für Investoren zu öffnen“. Der Fußball lebt von der Akzeptanz der Gesellschaft, wir dürfen ihn nicht zum Spielball von Investoren machen", sagte Neuendorf in einem Interview mit der Sportschau und dem ZDF. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fürchtet deshalb große Konsequenzen. "Die Akzeptanz der Fans dürfen wir nicht verlieren, aber wir sind auf dem besten Wege, diese Akzeptanz zunichte zu machen. Das halte ich für überaus problematisch und nicht zustimmungsfähig." Auch interessant: WM-Finale 2026: Eklat um Argentinien vs. Spanien – FIFA macht Forderung öffentlich

+++ Sammer über FIFA-Pläne: "Es ist ein schmaler Grat" +++ Matthias Sammer, Berater beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, äußerte sich am Mittwoch beim Internationalen Trainerkongress in Mainz differenziert zu der Thematik: "Gianni Infantino muss es erstmal schaffen, allen gerecht zu werden. Das ist seine Aufgabe und die der FIFA. Es ist immer ein schmaler Grat", sagte Sammer. Jedoch sehe er eine "Gefahr, wenn in die Integrität des Spiels eingegriffen wird." Wenn man "die emotionale Glaubwürdigkeit des Fußballs aufs Spiel" setze, rühre dies an den "Grundmauern des Fußballs", betonte der 58-Jährige.

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+++ Vereinbarungen bereits unterzeichnet? FIFA setzt Verbände unter Druck +++ Laut Berichten von "Times", "Telegraph" und "Financial Times" sollen schon vorläufige Vereinbarungen über die Bedingungen eines Deals unterzeichnet worden sein, der einen Wert von umgerechnet mehr als 17 Milliarden Euro haben könnte. Es heißt, die Regierung von US-Präsident Donald Trump sei bezüglich des Plans bereits konsultiert worden. Nach der Bestätigung der Privatisierungspläne durch die FIFA vermeldete zunächst "Sky News", dass FIFA-Boss Gianni Infantino den Fußballverbänden ein Ultimatum gestellt habe. Demnach haben diese offenbar bis zum 19. September Zeit, um zu entscheiden, ob sie die Pläne unterstützen. Pikant: Sollte ihm die Mehrheit der Verbände zustimmen, werden die ablehnenden Verbände dem Bericht zufolge angeblich leer ausgehen und auf die versprochenen 40 Millionen US-Dollar verzichten müssen. Die Summe wurde dabei von Infantino wohl sogar noch einmal verdoppelt.

+++ Bayern-Sportvorstand Max Eberl schämt sich für FIFA-Pläne: "Ekelt mich an" +++ Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl bezeichnete die Vorgänge am Mittwoch als "beschämend": "Ich schäme mich dafür, dass wir im Fußball über solche Gedanken reden. Der Fußball gehört uns nicht", betonte der 52-Jährige. Er habe das Gefühl, die FIFA sei dafür da, "nur Profit zu machen. Mich ekelt das an", sagte Eberl. Dass die Europäische Fußball-Union (UEFA) in einer Krisensitzung über einen möglichen WM-Boykott beraten könnte, befürworte er: "Ich bin immer ein Freund von Dialog. Aber wenn es so weit kommt, dann wäre ich tatsächlich dafür, dass wir als Europa eine starke Stirn bieten und sagen, nein, da machen wir nicht mit."