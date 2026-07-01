WM 2026 - Markus Babbel exklusiv: "Deshalb ist Nagelsmann in einer brutal schwierigen Situation"

:newstime Hummels nennt seinen Wunschtrainer fürs DFB-Team Videoclip • 01:06 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

ran-Experte Markus Babbel analysiert das WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft und fordert Konsequenzen.

Während die DFB-Auswahl die nicht geplante vorzeitige Heimreise nach Deutschland angetreten hat, besteht weiter großer Diskussionsbedarf. Was sind die Hauptgründe für das erneut so enttäuschende Auftreten bei einem großen Turnier und vor allem: Wie kann der Turnaround geschafft werden? Im ran-Interview erklärt Ex-Nationalspieler Markus Babbel, was schief läuft im deutschen Fußball und was besser werden muss.

ran: Ist die deutsche Nationalmannschaft nach dem dritten frühen WM-Aus in Folge international nur noch zweitklassig? Markus Babbel: Auf alle Fälle nicht mehr erstklassig. Das ist mal klar. Wir sind seit 2016, also in den vergangenen zehn Jahren, bei großen Turnieren fast immer sang- und klanglos ausgeschieden. Da muss man sich Gedanken machen, ob nicht ein strukturelles Problem da ist. Und ob man die Talente noch richtig ausbildet. WM 2006 - FIFA-Rechtfertigung der Aberkennung des Tah-Tores: Nicht im Sinne des Fußballs - Kommentar ran: Wo sehen Sie das größte Problem? Babbel: Die deutschen Tugenden, von denen früher immer die Rede war, die haben wir nicht mehr. Widerstandsfähigkeit, mentale Stärke, Robustheit, Physis - alles flöten gegangen. Wir hatten in allen Spielen eine Zweikampfquote unter 50 Prozent, das ist alarmierend. Wir spielen vielleicht etwas technisch besseren Fußball als früher, aber keinen erfolgreichen. Wir bewegen uns jetzt mittlerweile auf Augenhöhe mit der Elfenbeinküste, mit Ecuador, mit Paraguay. Und auch gegen diese Gegner haben wir fast keine Torchancen erarbeiten können. Das war viel zu wenig.

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DFB-Team: Keine Lösungen gegen tiefstehende Gegner ran: Woran lag das? Babbel: Auffällig ist: Wir haben keine Offensivspieler mehr, die sich im Eins-gegen-eins durchsetzen können. Und auch gar nicht mehr den Mut haben, es überhaupt zu versuchen. Ein klassischer Mittelstürmer geht uns schon seit Jahren ab, aber wir haben auch keine Flügelstürmer mehr. Deshalb war es umso bitterer, dass sich Lennart Karl verletzt hat, denn der versucht es wenigstens. Da hätte es im Nachhinein mehr Sinn ergeben, für ihn Said El Mala mitzunehmen. Denn wir haben bis zum Schluss keine Lösungen gegen tiefstehende Gegner gefunden. Kimmich und die gescheiterte Generation - wer hat sich überhaupt eine erneute Chance verdient? ran: Lag es auch daran, dass Julian Nagelsmann so viele Zentrumsspieler nominiert hat und kaum Außenstürmer? Babbel: Diese Logik hat sich mir sowieso nicht erschlossen, denn bei der WM verdichtet praktisch jede Mannschaft das Zentrum. Also hätte man das Spiel über die Flügel aufziehen müssen, doch dazu fehlten uns der Mut sowie das Können – und eben aufgrund des Kaders auch die Spieler. ran: Warum fehlen diese Außenstürmer im deutschen Fußball? Babbel: Diese "Fummler", die sich in jedes Dribbling stürzen, haben wir nicht mehr, weil wir es den Spielern schon im Jugendbereich abtrainieren. Du musst im Fußball Lücken reißen, und das geht nur, indem du Gegenspieler ausspielst. So sensationell Pep Guardiola für Bayern München war, so schädlich war er für den deutschen Fußball. Weil irgendwann jeder geglaubt hat, wir müssen bis ins Tor passen. Aber das funktioniert einmal in zehn Jahren.

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Markus Babbel: "Haben ein generelles Problem" ran: Der von Ihnen angesprochene Guardiola und Jürgen Klopp werden bereits als potenzielle Nachfolger von Julian Nagelsmann gehandelt. Braucht es für den Neuanfang einen neuen Bundestrainer? Babbel: Ich tue mich immer schwer, draufzuhauen, wenn einer schon am Boden liegt. Und wenn ich die Aussagen von ihm und auch Rudi Völler nach dem Spiel höre, kann ich mir nicht vorstellen, dass da großartig etwas passiert. Natürlich hat Julian Nagelsmann bei der WM und davor viele Fehler gemacht und ist dafür nicht nur von mir zu Recht kritisiert worden. Aber seit 2016 sind ja alle Bundestrainer gescheitert: Joachim Löw, mit dem wir Weltmeister geworden sind, und Hansi Flick, der in Barcelona auch beweist, dass das ein guter Trainer ist. Also wenn diese drei Trainer alle erfolglos sind, dann liegt es nicht an ihnen allein, sondern wir haben vielleicht in Deutschland ein generelles Problem. Nach WM-Aus folgt offenbar Razzia auf dem DFB-Gelände ran: Trotzdem wird Nagelsmann große Probleme haben, wenn er weitermacht, weil er nach dem WM-Aus keinen Kredit mehr in der Öffentlichkeit besitzt, oder? Babbel: Das stimmt. Und das ist nicht die Schuld von irgendwelchen bösen Experten oder Journalisten, sondern das hat er sich zum Großteil selbst eingebrockt. Und deshalb ist er jetzt in einer brutal schwierigen Situation. Zumal alle über Jürgen Klopp reden, der sich mehr oder weniger selber ins Spiel gebracht hat. Gerade mit diesem Schatten im Hintergrund muss sich der DFB genau überlegen, ob er auch das nächste Turnier aufgrund von Eitelkeiten wieder herschenken will.

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Und da muss sich auch jeder dieser Spieler hinterfragen, ob er der Nationalmannschaft guttut oder ob es nicht vernünftiger ist, zurückzutreten, um den Weg freizumachen für einen Neuanfang. Markus Babbel