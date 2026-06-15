Fußball
WM 2026 - Mit prominenter Unterstützung: Japan-Fans räumen Tribüne auf
Veröffentlicht:von SID
NFL
NFL: Jameis Winston witzigster Quarterback ever?
Videoclip • 01:06 Min
Nicht nur die japanische Nationalmannschaft sorgt bei der WM mit dem Punktgewinn gegen die Niederlande für Aufsehen. Auch die Fans zeigen sich von ihrer besten Seite - und bekommen prominente Unterstützung.
Ob leere Plastikflaschen oder Verpackungen - alles kommt weg: Beim WM-Auftakt ihrer Mannschaft in den USA hinterließen die japanischen Fußballfans ihre Ränge im Dallas Stadium wieder einmal blitzsauber. Kurz nach dem 2:2 (0:0) gegen die Niederlande erhielten die Anhänger der "Blauen Samurai" dieses Mal sogar prominente Unterstützung.
Die Japaner sind für ihre Höflichkeit weltbekannt. Das gilt auch bei Fußballturnieren, wo die Asiaten immer wieder damit aufgefallen sind, ihren eigenen Müll nach Spielende aufzuräumen. Dieses Mal bekamen sie dabei sogar prominente Unterstützung.
Jameis Winston, Backup-Quarterback der New York Giants, packte in Dallas fleißig mit an. Auf einem Video, das "The Athletic" auf Instagram veröffentlichte, ist zu sehen, wie der NFL-Profi dabei hilft, den Abfall in große, blaue Müllsäcke zu packen. Winston ist aktuell als WM-Reporter für "Fox" tätig.
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Japan glänzt mit Höflichkeit
Die Aufräum-Aktionen der Anhänger der "Blauen Samurai" nach den Spielen ihrer Mannschaft haben Tradition, es ist ein Ausdruck des Respekts und der Höflichkeit - auch die Mannschaft selbst hinterlässt für gewöhnlich ihre Kabine in einem einwandfreien Zustand.
Bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trifft Japan in der Gruppe F noch auf Tunesien und Schweden. Auch nach diesen Partien dürfte kein Müll auf den Rängen zurückbleiben.
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